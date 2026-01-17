Nemzeti Sportrádió

Ligetvári Patrik: Nagyobb önbizalmat ad nekünk ez a siker, ami kelleni is fog

VINCZE SZABOLCSVINCZE SZABOLCS
• Kristianstad
2026.01.17. 07:29
null
Ligetvári Patrik (11) szerint kulcsfontosságú volt a sok labdaszerzés (Fotó: Szabó Miklós)
Lengyelország ellen remekül működött a magyar csapat védelme, amely csak 21 gólt engedélyezett az ellenfélnek, ezzel főszerepet játszott a nyolcgólos győzelemben. A hátsó alakzat egyik vezére ezúttal is Ligetvári Patrik volt, őt kérdeztük a meccs után.

– Remekül működött a védelem a lengyelek ellen. Ennyire készültek erre a meccsre?
– Igen, nagyon készültünk, hiszen, ha megnézzük az elmúlt világversenyeket, az első mérkőzés nem mindig sikerült jól, és ha sikerült is nyerni, még akkor is nehéz volt. Most azt szerettük volna, hogy jó játékkal tudjunk nyerni, aminek meg is volt az alapja, mert a felkészülés során jól ment játék, és örülök, hogy ezt élesben is meg is tudtuk valósítani.

– Magabiztos játékkal 29–21-es siker lett a vége. Nehezebb ellenfélre számítottak?
– Ezt nem mondanám, mert gyakorlatilag azt kaptuk, amit vártunk, jól is kezdtek, és bár végül nyolc góllal nyertünk, a lengyel nagyon jó csapat, amit szerintem be is fog még bizonyítani ezen a tornán. De tény, hogy most nekünk jobban ment, és végig tudtuk játszani a saját játékunkat.

– A magyar válogatott valóban végig biztos előnyben játszott. Mégis, mikor volt az a pont, amikor úgy érezte, meglesz a győzelem?
– A második félidőben. Az elsőben ugyan már elmentünk öt-hat góllal, de a lengyelek vissza tudtak jönni a mérkőzésbe. Aztán a szünet után egyből átvettük a kezdeményezést, növeltük az előnyt, sok labdát tudtunk szerezni, ami kulcsfontosságú volt. Akkor már lehetett érezni, hogy meglesz a meccs, de azt sem szabadott szem elől téveszteni, hogy egy Európa-bajnokságon minden gól számít.

– A két pont megvan, nagy lépést tettek a továbbjutás felé. Megkönnyebbültek?
– Valamennyire természetesen igen, de úgy érzem, inkább nagyobb önbizalmat ad nekünk ez a siker, ami kelleni is fog. A következő ellenfelünket, az olasz csapatot nem szabad lebecsülni, nemcsak nagyon jól játszik, de nagyon kellemetlen ellenfél, sok meccsét meg tudtuk nézni videón. Azt a mérkőzést is meg kell nyerni, és utána lehet majd a továbbjutásról és Izlandról beszélni.

Palasics Kristóf remekelt a kapuban, nyolc góllal győztük le a lengyeleket az Eb-nyitányon

A magyar kapus négy hétméterest is megfogott, Bodó Richárd öt góllal lett a találkozó legeredményesebbje.

Chema Rodríguez: Nagyon fontos megnyerni az első meccset egy ilyen tornán

Rosta Miklós: Nem sajnálom, ha pofán vágnak, hogyha megkapja érte a szankciót.

 

 

