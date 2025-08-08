Sportrádió

NB I: Kazincbarcika–Debrecen

2025.08.08. 19:51
Szécsi Márk szerzett vezetést a DVSC-nek (Fotó: Kovács Péter)
NB I labdarúgó NB I DVSC Kazincbarcika élő közvetítés KBSC Debrecen NB I 3. forduló
A labdarúgó NB I 3. fordulójának nyitó mérkőzésén az újonc, még pont nélkül álló Kazincbarcika fogadja Mezőkövesden a veretlen Debrecent. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ
Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 1–2 (1–1) – ÉLŐ
Mezőkövesd, Városi Stadion, 1349 néző. Vezeti: Hanyecz
Gólszerző: Harojan (45+1.), ill. Szécsi (19.), Dzsudzsák (65. – 11-esből)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

ÉRDEKESSÉGEK

A két csapat még sosem találkozott az élvonalban. 

Mivel a barcikaiak a stadionja nem felel meg az NB I-es előírásoknak, ezért a mérkőzést a városuktól mintegy 80 kilométerre fekvő Mezőkövesden rendezik meg. 

Az NB II-ben 1977 és 2021 között 14-szer csaptak össze, és a meccseik felét, 7-et a debreceniek nyerték meg. A döntetlenek száma 3, a kazincbarcikai sikereké 4.

1984 óta nem ikszeltek, azóta 3-szor nyertek a kék-sárgák, és 5-ször a Loki – közte az utolsó 3 alkalommal. A DVSC a legutóbbi NB II-es idényében, 2020–2021-ben idegenben több mint egy félidőt emberelőnyben játszva 3–0-ra, otthon 3–1-re diadalmaskodott. A mai kerettagok közül az első meccsen Bárány Donát, a visszavágón Szécsi Márk és Dzsudzsák Balázs is betalált.

A barcikaiak tétmeccsen legutóbb 1992 októberében, idegenben tudták megverni a Lokit, mégpedig annak későbbi sikeredzője, Kondás Elemér tizenegyesből lőtt góljával 1–0-ra. 

Amikor a másodosztályban a kék-sárgák voltak a pályaválasztók, 2-szer született hazai győzelem – 1977-ben 6–0, 1991-ben 1–0 –, 2-szer ikszeltek, 3-szor pedig a DVSC bizonyult jobbnak.

2019 és 2024 között 7 felkészülési mérkőzést is vívtak egymással: az első esztendőben 2-szer a Barcika, majd 4-szer a Loki nyert, legutóbb, tavaly júliusban pedig 3–3-ra végeztek.

Az abszolút újoncként utolsó helyen álló Kazincbarcikának még nincs pontja, bár ez nem meglepő, hogy eddig a legutóbb ezüstérmes Puskás Akadémia, majd a címvédő FTC otthonában vendégeskedett. A tavaszi NB II-es szezonját is beszámítva már 4 bajnoki óta nyeretlen (2 iksz, 2 vereség), legutóbb május 12-én Kispesten tudott nyerni (1–0).

A Debrecen ugyanúgy 4 pontot gyűjtött az első két fordulóban, mint egy évvel ezelőtt, és az FTC-n kívül az egyetlen olyan csapat a mezőnyben, amely le tudott már hozni egy kapott gól nélküli mérkőzést (1–0 az MTK ellen). Ebben elévülhetetlen érdemeket szerzett a zöld-fehérektől kölcsönbe kapott kapus, Varga Ádám, aki magasan a legtöbb védést mutatta be eddig az NB I-ben (13).  

A Barcika az előző NB II-es idényben 9–4–2-es mérlegével 3. lett a hazai tabellán, viszont 11 bajnoki óta nem kapott ki a saját stadionjában ki (7 győzelem, 4 iksz). Legutóbb tavaly szeptember 29-én a Kozármisleny vitte el tőle a 3 pontot (2–3).

A DVSC legutóbbi két idegenbeli mérkőzésén is 3 gólt tudott szerezni. Ez májusban Fehérváron bennmaradást (3–0), két héttel ezelőtt, Egerszegen egy pontot ért (3–3) a számára. 

A találkozót a 33 éves Hanyecz Bence vezeti, akinek ez lesz az első NB I-es mérkőzése. A másodosztályban eddig 77 összecsapáson fújta a sípot.

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

 

