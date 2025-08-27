Az MTK eladja Molnár Rajmundot, megvan az egyezség az áráról – NS-infó

A Nemzeti Sport lengyel forrásból megtudta, az MTK labdarúgócsapata szóban megállapodott a válogatott keretbe kedden meghívott, 22 éves szélső, Molnár Rajmund áráról a lengyel élvonalban hat forduló után 3. helyen álló Cracoviával.

A lengyel klub a napokban konkrét ajánlatot tett Molnárért, amit az MTK kész elfogadni. Ugyanakkor értesüléseink szerint a szintén lengyel Pogon Szczecin és a dán Bröndby is jelezte érdeklődését, de utóbbi két klub konkrét ajánlatot nem küldött. Ha ez a helyzet rövid időn belül nem változik, akkor Molnár a Cracoviában folytathatja pályafutását.

Úgy tudjuk, a vételára egymillió euró körül alakulhat. Molnár a két klub megegyezését követően a napokban orvosi vizsgálatra is utazhat a lengyel klubhoz, így várhatóan a hétvégén, az Újpest elleni bajnokin már nem fog pályára lépni az MTK-ban. A korábban a Benfica utánpótlásában is nevelkedett Molnár 2023-ban a Haladástól igazolt az MTK-hoz, melynél 58 tétmeccsen 18 gólt és tíz gólpasszt ért el, ebben az idényben öt forduló alatt öt gólt szerzett az NB I-ben.

Érkezők: Átrok István Zalán (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Kozármisleny), Bévárdi Zsombor (Puskás Akadémia, legutóbb kölcsönben Bp. Honvéd), Fadgyas Tamás (Kazincbarcika SC), Jakub Plsek (cseh, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Széles Imre (Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Szépe János (szlovákiai, ETO FC, szabadon igazolhatóként), Vitályos Viktor (Puskás Akadémia)

Kölcsönbe érkezők: Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia)

Kölcsönből visszatérnek: Lehoczky Roland (Vasas FC), Szűcs Patrik (Budafoki MTE), Törőcsik Péter (Iváncsa KSE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC)

Távozók: Nemanja Antonov (szerb, Nyíregyháza Spartacus – szabadon igazolhatóként), Bobál Dávid (szabadon igazolható), Hej Viktor (ukrán-magyar, Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Kosznovszky Márk (Portsmouth – Anglia), Merényi Ádám (budafoki kölcsön után Kecskeméti TE), Nagy Zsombor (Zalaegerszegi TE FC – szabadon igazolhatóként), Stieber Zoltán (szabadon igazolható), Szőke Gergő (Kolorcity Kazincbarcika SC), Végh Bence (FK Csíkszereda – Románia), Zuigeber Ákos (budafoki kölcsön után Bp. Honvéd)

Kölcsönbe távozók: Bakó Sámuel (HR-Rent Kozármisleny), Csenterics Adrián (Mérida AD – Spanyolország), Herczeg Botond (szegedi kölcsön után Budafoki MTE), Kenesei Noel (Oud-Heverlee Leuven – Belgium), Kovács Mátyás (fehérvári kölcsön után FC Kosice – Kassa, Szlovákia), Stumpf Gábor (Budafoki MTE)

Kölcsönből visszatért klubjához: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Kata Mihály, Molnár Rajmund (Cracovia, Pogon – Lengyelország, Bröndby – Dánia)