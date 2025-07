Ifjabb Dárdai Pálért nem fizetett a Puskás Akadémia – sajtóhír

Ifjabb Dárdai Pál érkezését kedden jelentette be a Puskás Akadémia, a válogatott labdarúgónak ez lesz a második NB I-es klubja a Fehérvár után.

Bár Dárdait még két évig érvényes szerződés kötötte a Herthához, a Bild szerint a felcsútiak ingyen szerezték meg a játékjogát. A német lap cikke szerint a berliniek még így is pénzhez juthatnak Dárdai átigazolásából, de ez a Puskás Akadémia szerepléséhez kötött, valamint a Hertha a játékos továbbértékesítéséből is számíthat bizonyos százalékra.

„Nagyon hálás vagyok, hogy a Hertha BSC-nél beteljesíthettem gyermekkori álmomat, gólokat szerezhettem az első csapatban, és a keleti lelátónál ünnepelhettem. Természetesen továbbra is követem a Hertha szereplését, és várom az új kihívást” – idézte Dárdait a Bild.

Dárdai távozása azért is fontos volt a Herthának, mert a hírek szerint a 26 éves játékos idényenként 700 ezer eurót keresett a berlinieknél, így távozásával jelentős költségkeret szabadul fel. A magyar válogatott labdarúgó mellett Kelian Nsoma is ezért távozhatott ingyen a portugál Casa Piához. Hasonló okok miatt szabadulna a berlini klub Agustín Rogeltől is, utóbbi két játékos ráadásul még Dárdainál is többet keresett. A Hertha középcsatárt szeretne szerződtetni, ezért csökkentené a bérkeret.

Volt azonban egy másik oka is Dárdai átigazolásának, a játékos állítólag saját maga kezdeményezte a távozását.

„Palkó azzal keresett meg minket, hogy váltana, és együtt jó megoldást találtunk mindenki számára” – mondta Benjamin Weber sportigazgató.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: Dala Martin (Fehérvár FC), ifjabb Dárdai Pál (Hertha BSC – Németország), Kerezsi Zalán (Budapest Honvéd, kölcsön után végleg), Lukács Dániel (Kecskeméti TE), Nagy Zoárd (Csákvár, szabadon igazolhatóként), Németh András (magyar-dél-afrikai, Hamburger SV – Németország, legutóbb kölcsönben SC Preussen Münster – Németország)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérnek: Dusinszki Szabolcs (román-magyar, Csákvár), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Ominger Gergő (Fehérvár FC), Posztobányi Patrik (Mezőkövesd Zsóry), Vajda Roland (Kozármisleny)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)

Távozók: Bakti Balázs (Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg), Bévárdi Zsombor (kispesti kölcsön után MTK Budapest), Kocsis Dominik (tiszakécskei kölcsön után Fehérvár FC), Jonathan Levi (svéd, Ferencvárosi TC, szabadon igazolhatóként), Miskolczi Domonkos (Szeged-Csanád Grosics Akadémia), Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Jakub Plsek (cseh, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Radics Márton (Csákvár)

Kölcsönbe távozók: Ominger Gergő (Fehérvár FC), Vajda Roland (Fehérvár FC)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Lamin Colley (gambiai, Universitatea Craiova – Románia), Dusinszki Szabolcs (román-magyar, FK Csíkszereda – Románia), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus)