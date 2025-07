DVTK: a hatszoros magyar válogatott védő kedden Miskolcon egyeztet a jövőjéről – NS-infó

A Nemzeti Sport információi szerint kedden már Miskolcon látták a jelenleg szabadon igazolható, hatszoros válogatott védőt, Kecskés Ákost. Az AEL Limassoltól távozott 29 éves védő azért utazhatott a városba, hogy egyeztessen a DVTK labdarúgócsapatával.

Ha sikerül megállapodnia Kovács Zoltán sportigazgatóval – akit korábbi klubjából, az Újpest FC-ből is ismerhet –, akkor orvosi vizsgálaton is részt vehet a DVTK-nál, és hamarosan a szerződtetését is bejelenthetik Diósgyőrben.

Korábban a Nyíregyháza és a Topolya érdeklődéséről is írtunk Kecskés kapcsán, de úgy tudjuk a DVTK elsőbbséget élvez. Nyíregyházán Katona Levente most az első számú kiszemelt a belső védő posztra, a Topolya pedig valószínűleg akkor jöhetne szóba, ha a diósgyőriekkel nem születne megállapodás.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Anderson Esiti (nigériai, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Megyeri Gábor (Bp. Honvéd), Mucsányi Márk (Újpest FC, szabadon igazolhatóként), Sajbán Máté (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolható), Ivan Saponjics (szerb, Fehérvár FC)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Bokros Szilárd (FC Kosice – Kassa, Szlovákia), Csatári Gergő (Kolorcity Kazincbarcika), Derényi Nándor (Putnok FC), Fekete Vince (Putnok FC), Ferencsik Bálint (Békéscsaba 1912 Előre), Szamosi Ádám (Bp. Honvéd). Kooperációs kölcsön után (Kolorcity Kazincbarcika): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk, Lajcsik Vencel

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Kecskés Ákos (szabadon igazolható, AEL Limassol – Ciprus)

Távozók: Bozsidar Csorbadzsijszki (bolgár, szabadon igazolható), Braniszlav Danilovics (szerb-magyar, szabadon igazolható), Bright Edomwonyi (nigériai, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Vlagyiszlav Klimovics (fehérorosz, szabadon igazolható), Artem Odincov (ukrán, szabadon igazolható), Szalai Bence (Kolorcity Kazincbarcika)

Kölcsönbe távozók: Lajcsik Vencel (Budafoki MTE), Christ Tiéhi (elefántcsontparti-francia, Baník Ostrava – Csehország). Kooperációs kölcsön keretében (Mezőkövesd Zsóry): Dojcsák Bence, Bohdan Furdeckij, Nazar Kovalenko, Sáreczki Szabolcs

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Uros Drezgics (szerb, Rubin Kazany – Oroszország), Huszár Marcell (ETO FC Győr), Marko Rakonjac (montenegrói, Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Simon Barnabás (Paksi FC), Skribek Alen (Paksi FC, onnan Zalaegerszegi TE FC, kölcsönbe), Varga Zétény (Ferencvárosi TC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –