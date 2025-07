A magyar válogatott védő szerződést bontott – ezek a klubok érdeklődnek iránta

A ciprusi sport-fm.com.cy híre szerint távozott a limassoli AEL 29 éves magyar válogatott védője, Kecskés Ákos, aki tavaly szeptemberben a Sepsi OSK-tól igazolt a szigetországi klubhoz, melynél 13 tétmeccsen szerepelt.

Kecskés menedzsere, Papp Bence a Nemzeti Sport megkeresésére megerősítette, hogy a védő közös megegyezéssel távozott a ciprusi klubtól. A játékosügynök arról nem beszélt, hol folytathatja pályafutását a hatszoros válogatott labdarúgó, de azt elmondta, több országból is érdeklődnek iránta, és akár már a héten eldőlhet a jövője.

Információink szerint az egyik hazai kérője a Nyíregyháza, amely hétfőn a honlapján is írt arról, hogy egy belső védő még érkezhet a csapathoz. Ugyanakkor az NB I csapatai közül a DVTK-nál is szóba került a neve és szerbiai forrásaink szerint Topolyán is szívesen látnák.