Zeke Márió: Szakmailag a legjobb döntést hoztam

Elnyűhetetlen, sokat futó futballistával erősítette meg játékoskeretét a Paks. Zeke Márió az előző idényben egyetlen bajnokit sem hagyott ki az élvonaltól búcsúzó KTE-ben, valamennyin kezdett, mi több, a harminchárom mérkőzésből huszonnyolcat végig is játszott. A 24 esztendős szélső védő kis megszakítással három idényt töltött Kecskeméten, végig alapembernek számított, és bár több klub is szerette volna a soraiban tudni, nem volt kérdés számára, melyik ajánlatot fogadja el.

„Alig lett vége az idénynek, amikor a paksiak megkerestek és bár több másik csapat is érdeklődött, azonnal tudtam, szakmailag az a legjobb döntés, ha Paksra igazolok… – mondta csapata szombat délelőtti edzése után Zeke Márió. – Az első pillanattól érezni lehetett, a klubnál nagyon szeretnék, hogy náluk folytassam, ráadásul az előző évi eredmények is mutatták, nagyon erős csapathoz kerülhetek. Csütörtökön aláírtam a szerződésemet, másnap pedig már az első edzésen is részt vettem, majd autóbuszra szálltunk, és Telkibe jöttünk edzőtáborozni. Fiatal kapusunkkal, Gyetván Márkkal vagyok egy szobában, rövid idő alatt kiderült, nagyon rendes srác, de a többiekről is csak jót mondhatok, befogadó a közeg. Már két hét sincs a CFR elleni Európa-liga-találkozóig, ennyire rövid nyári felkészülés még nem volt pályafutásom alatt, ugyanakkor örülünk, hogy ennyire hamar máris tétmeccsen léphetünk pályára. Kisebb hátrányt jelent, hogy velünk ellentétben a kolozsvári csapat addigra már letudja az első tétmérkőzését, de megpróbálunk a lehető legjobban felkészülni a párharcra. Nyilván tisztában vagyunk vele, ellenfelünk nem véletlenül volt kiemelt a sorsolásnál, papíron esélyesebb, ám a pályán sohasem ez a mérvadó.”

A Sopronból induló Zeke Márió Győrben az ETO korosztályos csapataiban nevelkedett, bemutatkozott az NB II-es együttesben, majd Székesfehérvárra került. A Vidi többször is kölcsönadta, volt a Gyirmót és a Budaörs játékosa is, hogy aztán 2020. december 12-én a Fehérvár–Budafok 4–1-es bajnokin Fiola Attila cseréjeként bemutatkozzon az élvonalban. Tavasszal már az akkori ellenfelet, a BMTE-t erősítette, tizenhárom összecsapáson kapott lehetőséget, a 2021–2022-es idényben pedig már huszonhatszor játszott az akkor NB I-es Gyirmótban. 2022 nyarán Kecskemétre került kölcsönbe, az ezüstérmet hozó idény után rövid időre visszatért a Vidihez, majd a KTE végleg megvásárolta. Sokat tett azért, hogy a csapat ismét a felsőházban végezzen (hatodik lett), akkor aligha fordult meg a fejében, hogy egy évvel később búcsúra kényszerül.

„Azért volt nehéz a mostani váltás, mert a Kecskeméttel rossz évet zártunk, nem tudtuk kiharcolni a bennmaradást – folytatta Zeke Márió. – Szívembe zártam a klubot, a szurkolókat, rengeteg szeretetet kaptam, nem volt könnyű a búcsú. Sok mindent átéltünk, az ezüstérmet hozó bajnoki év csodálatos emlék, a hatodik hely miatt sem kell szégyenkezni, az utolsó év viszont sajnos nem sikerült. Nagyon sokat köszönhetek a KTE-nek, szurkolok, hogy jusson vissza az első osztályba, ha lesz rá lehetőségem, biztosan megnézem majd a csapat valamelyik bajnokiját! Úgy látom, a klubnál jó utat választottak, hiszen van egy rutinos, sok csatát megélt mag, mellé pedig tehetséges fiatalok érkeznek, de az is biztos, hogy az NB II nem könnyű terep, nem egyszerű az első két helyen végezni.”

Szombaton egyébként két edzés várt a paksiakra, vasárnap pedig nemzetközi felkészülési mérkőzés következik, mégpedig a román első ligába felkerülő FK Csíkszereda ellen – Szombathelyen.

„Amikor kooperációs szerződés keretében Budaörsön játszottam, rövid ideig dolgoztam már Bognár György irányítása alatt, így tisztában vagyok vele, milyen nézeteket vall a futballról, beszéltünk is már róla, milyen szerepkörben vehet számításba. Bízom benne, a Paksnak hasonlóan sikeres éve lesz, mint volt az előző kettő, és persze abban is, hogy sok játéklehetőséget kapok – ez újabb lépcsőfokot jelentene a karrieremben.”