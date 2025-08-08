Sportrádió

Műteni kell az Aalborg kapusát, legalább hat hetet ki kell hagynia

BALOGH ANDRÁSBALOGH ANDRÁS
2025.08.08. 09:48
Niklas Landint meg kell műteni (Fotó: Getty Images)
férfi kézilabda Niklas Landin Aalborg
Az Aalborg kézilabdacsapatának dán kapusát, Niklas Landint meg kell műteni, így legalább hat-nyolc hetet ki kell hagynia. A dán csapat már be is jelentette Landin helyettesét.

„Az Aalborg sztárja, Niklas Landin hamarosan térdműtéten esik át, és várhatóan hat-nyolc hétig nem játszhat” – írja cikkében a dán sport.tv2.dk. Landin a hét elején érzett fájdalmat a térdében, ezt követően átesett egy orvosi vizsgálaton, itt derült ki, hogy a meniszkuszát meg kell műteni. 

„Természetesen frusztráló, hogy hosszabb időt ki kell hagynom, nagyon vártam a meccseket. Azonban örülök, hogy nem olyan sok meccsről maradok le, még az ősszel visszatérhetek” – összegezte Landin.

Jan Larsen, az Aalborg igazgatója így értékelte a dán kapus sérülését: „Ez sokkolt és dühít minket. Ez Niklasnak és az egész csapatnak fájdalmas.” A dán válogatott kapus kiesése miatt az Aalborg az idény kezdete előtt kölcsönvette Ágúst Elí Björgvinssont, a Ribe-Esbjerget erősítő izlandi kapust. 

 

 

