Műteni kell az Aalborg kapusát, legalább hat hetet ki kell hagynia

„Az Aalborg sztárja, Niklas Landin hamarosan térdműtéten esik át, és várhatóan hat-nyolc hétig nem játszhat” – írja cikkében a dán sport.tv2.dk. Landin a hét elején érzett fájdalmat a térdében, ezt követően átesett egy orvosi vizsgálaton, itt derült ki, hogy a meniszkuszát meg kell műteni.

„Természetesen frusztráló, hogy hosszabb időt ki kell hagynom, nagyon vártam a meccseket. Azonban örülök, hogy nem olyan sok meccsről maradok le, még az ősszel visszatérhetek” – összegezte Landin.

Jan Larsen, az Aalborg igazgatója így értékelte a dán kapus sérülését: „Ez sokkolt és dühít minket. Ez Niklasnak és az egész csapatnak fájdalmas.” A dán válogatott kapus kiesése miatt az Aalborg az idény kezdete előtt kölcsönvette Ágúst Elí Björgvinssont, a Ribe-Esbjerget erősítő izlandi kapust.