Az Újpest elnöke bejelentést tett az új stadionról

Ratatics Péter a közleményben leírta, hogy bár a Szusza Ferenc Stadion 103 éve a lila-fehérek otthona, és 20 bajnoki címet, 11 Magyar Kupa-elsőséget és három Szuperkupa-sikert is ünnepeltek itt, a stadion elérte fejleszthetőségének határait, így ha meg akarnak felelni a XXI. század elvárásainak, új stadiont kell építeniük.

A klubvezető bejelentette, hogy a Mol-csoport előszerződést kötött a Fóti úti volt Tunsgram-telep megvételére, ahol a sportpark mellett a városrész közösségi életének új központját is ki akarják építeni. A célok között egy minden igényt kielégítő, modern stadion is szerepel, amely az Újpest FC otthona lesz.

„A komplexum ennek mentén a tervek szerint 18 000 férőhellyel fog rendelkezni, amely később akár 22 000 férőhelyre is bővíthető, valamint az UEFA legmagasabb szintű, 4. sportlétesítmény-kategóriájába fog tartozni, tehát alkalmas lesz nemzetközi kupamérkőzések megrendezésére” – emelte ki az Újpest FC, mely szerint a futballklub számára a múltjához méltó, nemzetközi színvonalú sportközpont kialakítása volt a cél. Az MTI által idézett közlemény arra is kitért, hogy a sportpark tervei jelenleg kidolgozás alatt állnak, különös hangsúlyt helyezve a zöldfelületek arányára és a közösségi funkciók kialakítására. A beruházó célja, hogy a fejlesztés ne csupán sportlétesítményként, hanem a városrész közösségi életének új központjaként is szolgáljon. Ennek jegyében a projekt során figyelembe kívánják venni a helyi lakosság javaslatait és elvárásait is – ennek részeként július 21-ére lakossági fórumot hirdet a klub.

„Az elmúlt hónapok háttérmunkálatait követően, egy olyan döntés született, amely mind az Újpest FC, mind a kerület számára egy előremutató jövőképet vázol fel. A fejlesztés kapcsán két fő prioritást tűztünk ki magunk elé: egyrészt, hogy az Újpest FC egy modern, a klub patinás múltjának, illetve a jelenkor követelményeinek megfelelő világszínvonalú otthont kapjon, másrészt pedig, hogy a park maximálisan integrálódjon a kerület kulturális életébe, ezzel az újpesti közösség új fórumaként funkcionálhasson" – mondta el Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke. A terület kármentesítése – a korábban feltárt talajszennyezés miatt – már megkezdődött, és a munkálatok a tervezett tulajdonosváltástól függetlenül is zavartalanul folytatódnak. "A végleges tulajdonosváltás és a beruházás elindításához arra van szükség, hogy a terület stadionépítésre alkalmassá váljon. A MOL-csoport és az Újpest FC elkötelezettek amellett, hogy a projekt minden jogi és szakmai feltétel teljesítése mellett valósuljon meg, hosszú távon szolgálva Újpest és a klub érdekeit egyaránt” – áll a közleményben.

Korábban az Újpesti Hírmondó is megírta, hogy értesülései szerint a Fóti úti telephely mellett szól a helyszín megfelelően nagy mérete és jó megközelíthetősége is, hiszen a Rákospalota-Újpest vasútállomás és a 14-es villamos könnyen elérhetővé tenné a stadiont a szurkolók, a sportolók számára is kötött pályán. A terület elég nagy ahhoz, hogy több létesítményt is elbírjon, így ott a stadion mellett a futsalcsarnok is helyet kaphatna.

„Azt, hogy kell új stadion, senki sem vitatja. Ha pedig kell, akkor lesz is. Mikor? Három év múlva! Nagyjából egy év lesz a tervezés és két év a kivitelezés, a 2027–2028-as idény rajtjára tervezzük átadni. És hol lesz? Biztos, hogy Újpest közigazgatási határain belül. Az is lehet, hogy a jelenlegi stadion helyén a Megyeri úton” – mondta 2024 nyarán Ratatics Péter.