Angliából jöhet ajánlat az 1.5 millióra taksált Kosznovszkyért; orosz érdeklődés Kata iránt

Az átigazolásokra szakosodott olasz újságíró, Lorenzo Lepore értesüléseire hivatkozva már a portsmouth.co.uk is beszámolt arról, hogy a 23 éves Kosznovszky Márkot szerződtetné a 24 csapatos angol másodosztályban legutóbb 16. helyen záró Portsmouth. A hírek szerint az angol klub három évre szóló, évi háromszázezer fontot garantáló szerződést ajánl a korábban az olasz Parma utánpótlásában is megforduló Kosznovszkynak, akit azonban 2027-ig még szerződés köt az MTK-hoz.

A Nemzeti Sport úgy tudja, valóban volt kapcsolatfelvétel a klubok között, és akár már ma megérkezhet az angol klub hivatalos ajánlata (szombatig még nem jött meg), de angliai forrásaink szerint ez az ajánlat egymillió euró alatt maradhat, miközben az MTK-nál 1.5 millió euróra taksálják a középpályás értékét, aki a 2024–2025-ös idényben 25 NB I-es meccsen három gólt és négy gólpasszt ért el. Elsőre tehát nem várható megegyezés a klubok között (egyébként a Portsmouth mellett más angol érdeklődő is van), de elkezdődhetnek a konkrét tárgyalások.

Ez az, amire a szintén 23 éves, ötszörös magyar válogatott Kata Mihály esetében egyelőre nem kerül sor, mert bár értesüléseink szerint az orosz élvonalbeli PFK Szocsi bejelentkezett a játékosért, ő azonban nem kíván Oroszországba igazolni, ezért az nem folytatódtak az egyeztetések. Korábban a szélső Molnár Rajmund iránt volt külföldről, Törökországból és Hollandiából is érdeklődés, de konkrét ajánlat nem érkezett. Az MTK-nál úgy számolnak, hogy a bajnoki rajt előtt várhatóan már nem fog változni a keret, de ha később jön is ajánlat, van olyan kiszemelt is, aki például támadóposzton erősítést jelenthet. A legutóbb a kék-fehéreknél kölcsönben szerepelt Gruber Zsombor ugyanis visszatért a Ferencvároshoz, de az MTK-nál szeretnék az új idényre is szerződtetni.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Átrok István Zalán (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Kozármisleny), Bévárdi Zsombor (Puskás Akadémia, legutóbb kölcsönben Bp. Honvéd), Jakub Plsek (cseh, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Széles Imre (Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Szépe János (szlovákiai, ETO FC Győr, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérnek: Kovács Mátyás (Fehérvár FC), Lehoczky Roland (Vasas FC), Szűcs Patrik (Budafoki MTE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Gruber Zsombor (Ferencváros)

Távozók: Nemanja Antonov (szerb, lejár a szerződése, Radnicski Nis? – Szerbia), Bobál Dávid (lejár a szerződése), Hej Viktor (ukrán-magyar, lejár a szerződése), Merényi Ádám (budafoki kölcsön után Kecskeméti TE), Nagy Zsombor (lejár a szerződése), Stieber Zoltán (lejár a szerződése), Végh Bence (FK Csíkszereda – Románia), Zuigeber Ákos (budafoki kölcsön után Bp. Honvéd)

Kölcsönbe távozók: Herczeg Botond (szegedi kölcsön után Budafoki MTE), Stumpf Gábor (Budafoki MTE)

Kölcsönből visszatérhet klubjához: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Kata Mihály (PFK Szocsi – Oroszország), Kosznovszky Márk (Portsmouth – Anglia), Molnár Rajmund (Besiktas – Törökország, illetve Hollandia)