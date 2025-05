Véget ért az ETO tavaszi veretlensége, győri győzelmével bajnok a Ferencváros!

LABDARÚGÓ NB I

33. FORDULÓ

ETO FC Győr–Ferencvárosi TC 1–2 (0–1)

Győr, ETO Stadion, 7999 néző. Vezette: Berke Balázs

Gólszerző: Krpics (80.), ill. Szalai G. (45+1.), Joseph (53.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A tűzoltók sem unatkoztak. Alaposan fel kellett készülniük a szombat esti találkozóra, és gyorsan kiderült, nem hiába tették. A kezdés előtt a vendégszektorban több tucatnyi görögtűz lobbant fel, később fülsiketítő hangon petárda robbant a pálya szélén, és akkor hol volt még az este (az ünneplés) vége…

A pályán az ETO kezdett aktívabban, Dibusz Dénesnek az első percekben (is) akadt védenivalója, a Borbély Balázs edzette ETO ugyanis rögtön magas fokozatba kapcsolt. A támadók sokat változtatták a helyüket, jók voltak az oldalváltások is, a Ferencvárosnak kellett tíz perc, mire felvette a játék ritmusát. Robbie Keane vezetőedző némileg meglepő módon kihagyta a kezdőcsapatból Varga Barnabást, elöl Alekszandar Pesics oldalán az utóbbi hetekben alaposan belelendülő Lenny Joseph játszott. A stadion zsúfolásig megtelt, drukkerek még az arénán kívüli, magasra futó lépcsőkről is nézték a meccset, sőt, a vendégszektor mögötti szálloda is kitehette a megtelt táblát – szombaton mindent megért a szurkolóknak, csak hogy láthassák az aranyéremről döntő ütközetet.

A percek előrehaladtával aztán fokozatosan kiegyenlítődött a játék, a Ferencváros is egyre többet jutott el a hazaiak kapujáig. A pálya két szélén jobbról Cebrail Makreckis, balról Cristian Ramírez támogatta az akciókat, de az érezhető volt, hogy az elsődleges a biztonság megtartása, hiszen az egy pont is a bajnoki címet jelentette. Hogy a Ferencvárosnál készültek az ETO szögleteire és oldalról érkező szabadrúgásaira, jól mutatta: egy-egy beívelésnél mind a tíz mezőnyjátékos hátrament, hogy minél hatékonyabban semlegesítsék a győriek légitámadásait.

A Fradi azonban földön vezetett akcióból szerezte meg a vezetést!

Fotó: Szabó Miklós

A szünet előtti pillanatokban Tóth Alex harcossága és lendülete ért ismét sokat a Ferencvárosnak, a fiatal középpályás belőtt labdájára az akciónál elöl ragadó Szalai Gábor érkezett kíméletlenül, a belső védő élete egyik, ha nem a legfontosabb gólját szerezte az ETO arénájában. Formájáról mindent elárul, hogy utóbbi hét bajnokiján ez volt a negyedik gólja, amit jó néhány csatár megirigyelhetne az NB I-ben.

Ha az utóbbi hetekben Szalai Gábor sokat tett a Ferencváros bajnoki címéért, akkor Lenny Joseph legalább ugyanannyit. A francia-haiti kettős állampolgárságú, csatárként is bevethető szélső a télen érkezett az Üllői útra, és bár eleinte Robbie Keane csereként vetette be, az elmúlt időszakban önbizalomtól duzzadva futballozik, s a Győr ellen is a legjobbkor volt a legjobb helyen. Az ő mutatója még Szalai Gáborénál is jobb, utóbbi öt meccsén ez volt a negyedik gólja. A fordulást követően tehát kilenc perc kellett a Fradinak, hogy egészen közel lője magát az újabb bajnoki címéhez!

Az ETO azonban nem adta könnyen a bőrét.

Fotó: Szabó Miklós

A hajrában (ahogy a szezonban már sokszor) szögletet követően szereztek fejes gólt a győriek, majd a kapuja elé szorították a Ferencvárost. Az oldalvonal mellől Borbély Balázs vezetőedző is űzte-hajtotta előre játékosait, alighanem a veretlenség megőrzése volt a cél, ám hiába az erőfeszítés, az ETO a 2025-ös esztendő első bajnoki vereségét szenvedte el. A szurkolók azonban így is a csodatevő együttest éltették, hiszen ha valaki az idény előtt azt mondja, hogy a csapat újoncként az NB I negyedik helyén végez és indulhat a Konferencialiga selejtezőjében, alighanem bárki elfogadta volna a városban.

A Ferencváros bajnokhoz méltón futballozva teljesítette a szombat esti kilencven percet, ezzel sorozatban hetedszer, míg története során harminchatodszor lett bajnok. A lefújást követően kezdetét vette az ünneplés, kinek a hetedik, kinek az első bajnoki aranya volt ez. Robbie Keane vezetőedzőnek is kijutott a jóból, a futballisták a magasba dobálták az ír vezetőedzőt.

A Ferencváros bajnokként a nyáron ismét a Bajnokok Ligája selejtezőjében léphet pályára, a második körben, kiemeltként kezd, akárcsak a szerb Crvena zvezda, a szlovák Slovan vagy éppen az azeri Qarabag – és ami jó hír, elég egy párharcot megnyernie, hogy bejusson valamelyik kupasorozat alapszakaszába.