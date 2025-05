Szépe János: Már nem is számoljuk a veretlen meccseket

Szépe János 2025-ben a fontos gólok embere: az ETO hátvédje a 23. fordulóban, Nyíregyházán szép fejessel döntötte el a meccset a zöld-fehérek javára, a múlt fordulóban, Újpesten pedig csapata 2−1-es vezetésénél hátvéd létére szerzett igazi lesipuskás centerekre jellemző találatot, s noha Matija Ljujics második gólja még életben tartotta a hazai reményeket, onnan már nem volt visszaút a lilák számára.

„Ha jól emlékszem, pontrúgás előzte meg az akciót, aztán Daniel Stefulj átívelte a labdát a jobb oldalra, ahol Mamady Diarra szépen levette, nekem pedig sikerült a védő mellől kibújnom, így jó pozícióba kerültem. Remek labdát kaptam, közel is voltam a kapuhoz, így nem volt nehéz dolgom, de azért örültem nagyon, hogy sikerült gólt szereznem. Nyíregyháza után Újpesten is sikerült betalálnom, és megnyertük a mérkőzést, tehát segíteni is tudtam a csapatnak – emiatt vagyok a legboldogabb” – idézte fel a történteket a felvidéki származású játékos az ETO honlapjának adott interjúban.

A galántai születésű labdarúgót a 72. percben küldte pályára Borbély Balázs vezetőedző, Szépe csakhamar góllal hálálta meg a bizalmat, ezzel egyben igazolta mestere döntésének helyességét.

„Nyolc perccel azelőtt álltam be, és ezen kívül még volt egy nagy helyzetem, amelyet sajnos nem tudtam gólra váltani, mert a kapus kivédte. Bennem volt, hogy szeretnék gólt lőni, szerencsére sikerült is. Egyébként a gólpasszt is egy cserejátékos adta, hiszen Diarrával egyszerre álltunk be, úgyhogy itt most három ember is dicsérhető…” – mosolygott a védő.

Szépe Jánoséknak van is bőven okuk a jókedvre, az ETO ugyanis az NB I-es mezőnyben egyetlenként még nem kapott ki tavasszal, s újonc létére jelenleg a Konferencialiga-selejtezős indulást jelentő 4. helyen áll, hat ponttal megelőzve az MTK-t.

„Azért ez már tényleg komoly sorozat… Őszintén megvallva, már nem is számoljuk, hány meccsen nem kaptunk ki. Úgy vágtunk neki a tavasznak, hogy csak a bennmaradás legyen meg, aztán szépen elkezdtük gyűjtögetni a pontokat, jöttek egymás után a győzelmek, és viccesen megjegyeztük egymás közt, hogy ebből akár európai szereplés is lehet. És lám, annyi pontot gyűjtöttük, hogy egyre inkább reálissá vált a nemzetközi szereplés lehetősége, és most ott tartunk, hogy már csak egy meccset kell nyernünk, és tényleg meglesz a negyedik hely. Most már mindenképp szeretnénk ezt a pozíciót megtartani, s ősszel pedig megmutatni magunkat Európában.”