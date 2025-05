Nyíregyháza–DVTK

Szabó István: Ez a három pont az életünket jelentheti

– Mekkora lépést jelent ez a győzelem a bennmaradás felé?

– Hatalmasat, bár van még hátra két forduló, de ez a három pont az életünket jelentheti. Örülök annak, hogy bár rövid ideje dolgozunk a stábommal Nyíregyházán, a mérleg önmagáért beszél, s ez a játékosok hozzáállását is dicséri.

– Volt valami, amivel meglepte a DVTK?

– Nem számítottunk három belső védőre, s az összeállítás ismeretében jöttünk rá, hogy az ellenfél edzője változtatott. Megpróbáltunk gyorsan reagálni, átrendezni a taktikát, s ez bizony meglátszott az első félidei játékunkon. Aztán a szünetben megbeszéltük, mi a teendő, és akkor már a mi akaratunk érvényesült. Feljebb toltuk a védekezést, s olyan pozíciókat játszottunk meg, amelyekre nem tudott felkészülni a Diósgyőr. Például a gólpasszunkat az egyik belső védőnk adta a megbeszéltek szerint.

– Mi a titka az eredményesebb futballnak?

– Rövid ideje dolgozunk Nyíregyházán, és elsősorban nem a látványos játékra, hanem az eredményességre törekedtünk, arra, hogy a játékosok minél többet fussanak, s minél jobb hozzáállással lépjenek pályára. Bízom benne, hogy a bennmaradás után a látványosabb játékkal is megörvendeztetjük a szurkolóinkat.

Valdas Dambrauskas: Egyetlen pozitívumot sem tudok említeni

– A DVTK ezúttal is gyengén futballozott: mi az oka ennek?

– Vélhetően a rangadó hangulata is rányomta a bélyegét a teljesítményünkre, pedig az ilyen meccseken csak a győzelem számít. Való igaz, egyetlen pozitívumot sem tudok említeni, hiányzott a kreativitás, viszont volt rengeteg átadási és helyezkedési hiba, ráadásul alig lőttünk kapura.

– Védekezésben vagy támadásban nyújtott kevesebbet a csapata?

– A legjobb védekezés mellett is kaphat gólt egy csapat. Ezért aztán sokkal fontosabb a támadásvezetés, a helyzetek kialakítása és értékesítése. A második félidőben kicsit gyorsabban kezdett az ellenfél, el kell ismernem, elkéstem a cserékkel, ha hamarabb lépek, talán meg tudtuk volna törni a Nyíregyháza lendületét.

– Elődjét éppen a Nyíregyházától elszenvedett vereség után menesztették. Önnel is megtörténhet ez?

– Amikor edzőségre adtam a fejem, tisztában voltam azzal is, hogy ezen a pályán bármi bármikor megtörténhet. Őszintén szólva nem félek, sőt hiszek abban a projektben, amelybe belekezdtem és amely megegyezik a klubvezetőség elképzeléseivel, terveivel.

ZTE FC–Újpest

Mihalecz István: Megérdemeltük volna a győzelmet

– A látottak alapján közelebb állt a győzelemhez a ZTE, mégis csak egy pontot szerzett.

– Megérdemeltük volna a győzelmet. Sajnos nem sikerült gólt szerezni, de ez nem lesz mindig így. Örülnék, ha lenne egy gólerős támadónk, aki megtörné a gólcsendünket. Ezt a döntetlent nehezebben emésztem meg, mint a KTE ellenit, a helyzetek alapján most győznünk kellett volna. Az első félidő újpesti fölénnyel telt, de akkor is volt ziccerünk, a fordulás után föléjük kerekedtünk, de a higgadt döntések hiányoztak a kapu előtt. Az a csapat, amelyik így tud harcolni és játszani, nem kieső. Kicsit előreléptünk.

– Dénes Vilmos aktívan futballozott, mégis lecserélte, miért?

– Sokat gondolkoztam, hogy két igazi szélsővel kellene folytatni, de úgy döntöttem, hogy Kiss Bencét hagyom a pályán, addig ugyanis jobban teljesített. Egy az egyben erős, és a beadásai veszélyesek voltak. Különböző a két játékos stílusa. Egyébként nem voltam maradéktalanul megelégedve Dénes Vilmossal, sokat kapkodott, voltak hibák a játékában.

– Élesedik a kiesés elleni harc, milyen reményei vannak?

– Két meccsel a vége előtt két ponttal a kieső hely felett lenni előny. Két pluszponttal is benn tudunk maradni. Nem hiszem, hogy ez a csapat, ez a közösség kieső lenne, jó mentális állapotban vannak a futballisták. Ha nyerünk, szinte biztos lettem volna a bennmaradásban, ám így is jó esélyt látok rá, csupán attól tartok, hogy a sérülések miatt elfogyunk a végjátékra…

Damir Krznar: Hogy mivel vagyok elégedetlen? Az eredménnyel

– Döntetlennel mutatkozott be az Újpest kispadján – ez csalódás vagy öröm?

– Kemény, jó meccset játszottunk, mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, amelyekből gólt szerezhetett volna. A ZTE támadó stílusban futballozott, a piros lap után pedig rákapcsolt, akkor már a védekezésre koncentráltunk. Jelentős tartalék van az együttesünkben, elégedett vagyok a hozzáállással és a csapatszellemmel. Hogy mivel vagyok elégedetlen? Az eredménnyel. Az Újpestnek otthon és idegenben is győzelemre kell törnie.

– Hogy érzi, sikerült felpörgetnie valamelyest a fásult játékosokat az elmúlt napokban?

– Tisztázni szeretném: valóban azt mondtam, hogy a játékosok önbizalma mélyponton van és fásultak, de sosem véleményezném az előző vezetőedző munkáját. Kissé feszültnek és visszafogottnak találtam a játékosokat, és valóban, első feladataim egyike, hogy felrázzam őket. Ezt a pályán visszakaptam, elégedett vagyok, ezen az úton megyünk tovább.

– Ez volt az első NB I-es meccse vezetőedzőként, mit tapasztalt?

– Amit eddig láthattam, abból azt szűrtem le, hogy Magyarországon kiváló az infrastruktúra, szép létesítmények, és ami esetemben lényeges, kitűnő stadionok vannak. A szurkolók fantasztikusak, nagyon hangosak, márpedig a futballnak éppen erre van szüksége. A drukkerek zajától jó igazán egy futballmeccs.

LABDARÚGÓ NB I

31. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 1–0 (0–0)

Nyíregyháza, Nyíregyháza Városi Stadion, 8053 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: Eppel (70.)

Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 0–0

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 3780 néző. Vezette: Bognár T.

Kiállítva: Ljujics (81., Újpest)