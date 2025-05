Egy piros lap és más semmi: döntetlennel zárult a ZTE és az Újpest összecsapása

LABDARÚGÓ NB I

31. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 0–0

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 3780 néző. Vezette: Bognár T.

Kiállítva: Ljujics (81., Újpest)

José Mourinho és a Tottenham után Mihalecz István és a ZTE FC... Zalaegerszegen mutatkozott be az Újpest FC vezetőedzőjeként a napokban kinevezett Damir Krznar, aki a menesztett Bartosz Grzelak helyére érkezett. A horvát szakvezető első vezetőedzői megbízatását 2021 márciusában kapta, amikor a Dinamo Zagrebet irányítva rögtön 3–0-ra legyőzte a José Mourinho vezette Spurst az Európa-liga nyolcaddöntőjében, kiütve ezzel a londoni sztárcsapatot. Azóta irányította a Maribort és a Celjét, bajnoki címek és kupagyőzelem színesítik karrierjét, Újpesten az elsődleges feladata érkezése után, hogy felpörgesse a fásult játékosokat és ismét élvezzék a futballt a lila-fehérek. Az első megméretésére a ZTE Arénában került sor, s előzetesen elmondta, eleinte kevés, de annál fontosabb utasításokat ad a futballistáknak, játékfilozófiája szerint szereti, ha együttese sokat birtokolja a labdát. Utóbbi nem meglepő módon be is következett, egyrészt a vendégek akarata ez volt, másrészt a Zalaegerszeg előszeretettel adja át a területet az ellenfélnek, s abból vezet veszélyes ellentámadásokat. Gyorsan kiderült, hogy a Bartosz Grzelak-féle háromvédős rendszer már a múlté, Damir Krznarnál négy hátvéddel játszott az Újpest vasárnap. Gergényi Bence a bal oldalon szinte támadót játszott, hátul pedig a Fiola Attila, Joao Nunes, André Duarte hármas biztosított.

Szemre is tetszetős és veszélyes vendégtámadásokkal kezdődött a mérkőzés, érkeztek is jobbról, balról a beadások, sőt, egy ízben Horváth Krisztofer ki is ugrott, ám magát is kicselezte ígéretes helyzetben. A másik oldalon Yohan Croizet lépett ki ziccerben, egy az egyben vezette a labdát a kapura, ám lövés helyett a mellette futó Dénes Vilmost vette célba, Banai Dávid remekül olvasta, s rávetődött a labdára. Hatalmas helyzet volt, talán jobban járt volna a ZTE, ha a francia támadó lő. Eseménytelenül zajlott a meccs az első negyedóra után, a játékrész hajrájában aztán előbb Horváth Krisztofer előtt adódott nagy lehetőség, ám rosszul lőtt, majd Szendrei Norbert jobb oldali beadása keltett némi riadalmat – gól nélkül ért véget az első félidő.

A második játékrész finoman fogalmazva sem kezdődött nagy iramban, lassacskán csordogáltak a másodpercek, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben. A pályán lévők közül Sztefanosz Evangelut és Dénes Vilmost lehetett kiemelni, előbbi nagyszerűen védekezett, sok fontos belépője volt, utóbbi pedig próbálkozott becsülettel, igyekezett felvállalni az egy az egy elleni párharcokat, ám nagy helyzetbe ő sem tudott kerülni. Az újpestiek támadójátéka észrevehetetlen volt, a zalaegerszegiek mentek előre, mostanra már többet is birtokolták a labdát, de hiányzott az átütő erő. A 65. percben Dénes Vilmos helyett Krajcsovics Ábel lépett pályára, a fiatal szélső meglepődött, hogy őt cserélte le Mihalecz István, s valóban érthetetlen volt, hogy a legaktívabb hazai futballistát hívta le a pályáról. Krajcsovics Ábel néhány perccel később ziccerben lépett ki, ám odarúgta a labdát Banai Dávid kezébe. Látványosan fogyott el az újpestiek ereje, ahogyan az elmúlt hetekben megszokhattuk, a hajrára fordulva már igencsak küszködtek a fizikai paramétereikkel a lilák. Ezt a ZTE-szurkolók is látták, így igyekeztek belehajszolni az övéiket a győzelembe. Matija Ljujics kiállítása miatt az utolsó tíz percet emberhátrányban játszotta az Újpest, ám ezt nem sikerült kihasználnia a Zalaegerszegnek. A meccs összképe alapján hiába volt közelebb a három pont megszerzéséhez a bennmaradásért harcoló zalai csapat, végül meg kellett elégednie az egy ponttal. 0–0



