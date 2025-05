„Szabó István érkezése óta sokkal pozitívabb a légkör” – Eppel Márton a DVTK legyőzése után

„Óriási csapatmunka volt, és igazából látszik, hogy Pista (Szabó) érkezése óta sokkal pozitívabb a légkör, és ez pontokban is megmutatkozik. Ezek a dolgok nem véletlenül történnek” – fogalmazott a mérkőzés után az M4 Sport mikrofonja előtt Eppel Márton, aki a 70. percben a mindent eldöntő találatot szerezte.

A tapasztalt játékos arról is beszélt, hogy milyen érzés volt korábbi csapata ellen pályára lépni: „Harminchárom évesen már szerencsére ezzel nincs gondom, de a mai napig feldob, hogy ennyi ember előtt tudok játszani. Kint volt az egész családom, van egy kisgyermekem, már nagyobb, tud jönni a meccsre. Kislányom is kint volt, a hozzátartozók is, szóval nagyon boldog vagyok, hogy gólt szereztem előttük és nyertünk.”

Eppel hozzátette azt is, hogy a győzelemnek köszönhetően az utolsó két meccset kicsit nyugodtabban várhatják.