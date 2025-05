Nyíregyháza: „Szabó Istvánnak köszönhető a bennmaradásunk”

A FORDULÓ LEGFONTOSABB PONTSZERZÉSEI

NYÍREGYHÁZA



Újpesten harcolta ki a bennmaradást a Nyíregyháza. Az újoncnak egy pont is elég volt, hogy a záró forduló előtt már biztos legyen a következő idénybeli NB I-es tagsága, így a 2–2-es döntetlennel elérte a célját.

„Nagy kő esett le a szívünkről, boldogok vagyunk, hogy biztossá tudtuk tenni a bennmaradásunkat – mondta lapunknak Kovács Milán, a Nyíregyháza Spartacus 25 éves középpályása. – Az elmúlt időszakban jó eredményeket értünk el, ekkor nem éreztük nagy veszélyben magunkat. Mindent megtettünk, hogy Újpesten kiharcoljuk a bennmaradást, és sikerült. Ami a meccset illeti, nem volt rajtunk nyomás, előzetesen tudtuk, hogy egy pont elég nekünk, ennek ellenére győzni akartunk. Ez látszott is a játékunkon, kettő-egyes vezetésünk után próbáltuk növelni az előnyünket, ám az Újpest egyenlített. Ha őszinte akarok lenni, igazságos eredmény született. Akadtak hullámvölgyek tavasszal, de ilyenek minden csapat életében előfordulnak, aztán Szabó István vezetőedző érkezése nagyot dobott a csapaton, legfőképp neki köszönhető a bennmaradásunk. Onnantól elindultunk felfelé, érezni lehetett az öltöző hangulatán és a légkörön, hogy valami megváltozott, jó irányt vettünk.”

Habár az Újpest Horváth Krisztofer góljával megszerezte a vezetést, Eppel Márton és Kovács Milán találata után a 60. percben már a Szpari állt jobban. Később Fran Brodic állította be a végeredményt, ám Kovács Milánnak marad igazán emlékezetes ez a meccs, ugyanis az első NB I-es gólját ünnepelhette.

„Érdekes, az első NB II-es gólomat is a Szusza Ferenc Stadionban szereztem, ráadásul a Vasas játékosaként éppen a Nyíregyháza kapuját vettem be. Nagy Dominik és Eppel Márton vezetésével már nyaggatnak a többiek, hogy az első élvonalbeli gólom után illik megvendégelnem a társaimat… A közeljövőben erre sort is kerítünk, a pizzázást beiktatjuk a programba.

A hétvégén hazai pályán a ZTE FC ellen zárja az idényt a Nyíregyháza, s mivel mindkét csapat biztossá tette a bennmaradását, nagy tétje már nem lesz a mérkőzésnek.

„Nem lesz különösebb tétje, de biztos vagyok benne, hogy mindkét fél győzni akar. Felszabadult, jó mérkőzésre számítok, a Zalaegerszeg remek csapat, megérdemelten maradt bent az NB I-ben, szeret focizni, nem rugdossa fel a labdát. Az egész idényben fantasztikusak voltak a szurkolóink, sokat köszönhetünk nekik, az utolsó bajnokin győzelemmel hálálnánk meg a támogatásukat.”

J. Á.



ZALAEGERSZEG



Amikor szombaton gól nélküli döntetlennel ért véget Zalaegerszegen a ZTE FC–ETO FC Győr mérkőzés, még nem lehetett tudni, mennyit ér ez az egy pont a zalaiaknak a bennmaradásért vívott harcban. Aztán vasárnap az egyik rivális, a Debrecen szintén gól nélküli döntetlent játszott a Pakssal, így biztossá vált: ha a papírformának megfelelően a Ferencváros a Groupama Arénában legyőzi a Fehérvárt vasárnap este, Zalaegerszegen fellélegezhetnek, matematikailag is biztossá válik a bennmaradásuk. Így is történt, az FTC 3–0-val hozta a fehérváriak elleni mérkőzését.

„Átjött hozzám Mim Gergely és Várkonyi Bence, együtt néztük a vasárnap esti meccset, szurkoltunk, hogy nyerjen a Fradi – mondta el lapunk megkeresésére Szendrei Norbert, a Zalaegerszeg jobbhátvédje. – Előtte a Debrecen–Paksot is közösen izgultuk végig, de azon nagyon lassan ment az idő, olyan volt, mintha három meccset néztünk volna végig abban a kilencven percben. Örültünk, hogy nekünk jól alakultak az eredmények, és bennmaradtunk, ám ünneplés egyelőre nem volt, még egy meccsünk maradt – majd utána.”

Szendrei Norbert elárulta azt is, saját mérkőzésük döntetlenje miatt sem voltak szomorúak szombaton.

„Arról beszéltünk a héten, hogy nagyon jó lenne legyőzni a remek formában játszó ETO-t, de nem szabad fejjel mennünk a falnak, mert adott esetben egy döntetlen is elég lehet nekünk – mondta a 25 éves játékos. – Szerintem tipikusan ikszes meccset játszottunk, a győrieknek is megfelelt ez az eredményt. Bennünk nem hiszem, hogy több lett volna a döntetlennél, felesleges kockázatot pedig nem akartunk vállalni.”

A ZTE egyaránt 0–0-s döntetlent játszott a legutóbbi három hazai mérkőzésén, és odahaza négy meccs óta nem talált be, a támadójátékán tehát mindenképpen szükséges lesz javítania.

„Összességében azt gondolom, hogy félig tele van a pohár – fogalmazott Szendrei Norbert. – Védőként azzal elégedett lehetek, hogy nagyon kevés gólt kaptunk, és örülök annak is, hogy heteken át nagy nyomás alatt játszva el tudtuk érni a célunkat, össze tudtunk gyűjteni annyi pontot, amennyire szükségünk volt. Ráadásul sok sérültünk is volt, Mim Gergely után legutóbb már Yohan Croizet is kiesett.”

A kék-fehérek 2019-es feljutásuk után az ősszel sorozatban hetedik idényüket kezdhetik el az élvonalban.

B. Z.

A FORDULÓ CSERÉJE – JAKUB PLSEK

Sokáig úgy tűnt, hogy pénteken Kecskeméten véget érhet a Puskás Akadémia bajnoki címről szőtt álma. A támadó harmadban szinte semmi sem akart összejönni a felcsúti együttesnek, a hazai védelem Belényesi Csaba vezetésével többször is becsúszva szerelt, a lövések elé vetődött, ha pedig mégis eljutott kapura lövésig a bajnokaspiráns, Varga Bence hárított, nemegyszer bravúrral. Hornyák Zsolt vezetőedző a 61. percben szánta el magát a változtatásra, Lamin Colley helyett Joel Fameyeh érkezett, a 70. percben pedig Urho Nissilát Jakub Plsek váltotta

– ez a két csere végül három pontot ért az együttesnek.



A 82. percben ugyanis szabadrúgást végezhetett el a Puskás Akadémia. Jonathan Levi veszélyes beadására a ghánai támadó robbant be a legjobb ütemben a rövid oldalon, csúsztatása Szabó Alexre pattant, a lecsorgó labdára pedig a nagyszerű cseh középpályás reagált a leggyorsabban, s hat méterről nem hibázott. A bajnoki cím sorsa így az utolsó fordulóban dől el, a Puskás a Diósgyőrt fogadja a Pancho Arénában, és Plsek szerint nem lehet kérdéses, hogy csapata mindent megtesz az aranyéremért.

„Amikor megszereztem a győztes találatot, szavakkal nehezen leírható érzések jártak át – mondta fülig érő szájjal az interjúfolyosón a lefújást követően a 31 esztendős cseh középpályás. – Az ilyen pillanatokért érdemes focizni! Kiváló a hangulat az öltözőben is, mindenki nagyon boldog, nagyszerű energiák járják át mostanság az egész csapatot, ezt szeretnénk átmenteni az utolsó fordulóra is. A záró körben le kell győznünk a Diósgyőrt, a többi csapat meccse nem érdekel minket, csak saját magunkra figyelünk, hiszen ez az egyetlen dolog, amire ráhatásunk van, mindent megteszünk a sikerért. Ha az idény elején bárki azt mondta volna, hogy a második helyen leszünk a végelszámolásnál, gondolkodás nélkül aláírjuk, de hát evés közben jön meg az étvágy, nyilván fantasztikus lenne magyar bajnoknak lenni. Nagyszerű eredményeket értünk el az évad során, egyértelmű, hogy a helyes úton haladunk, a Puskás történetében mi szereztük a legtöbb pontot egy bajnoki évad során. Meglátjuk, hogy ez mire lesz elég, ám én bizakodó vagyok, jövőre még ütőképesebb lehet a csapat, akár az európai kupaporondon is…”

A FORDULÓ SPECIALISTÁJA – KÁLLAI KEVIN

Nem lennénk meglepve, ha Kállai Kevin minden követ megmozgatna, úgy alakuljon a versenynaptár, hogy május 17-én jövőre is rendezzenek fordulót, és a DVTK mindenképpen az MTK Budapest ellen lépjen pályára. A diósgyőriek 23 éves labdarúgója az előző idényben még a Mezőkövesd Zsóryt erősítette, csapata az említett napon a Hungária körúti együttest fogadta, és első élvonalbeli találatával ő mentette 1–1-es döntetlenre a meccset. Januárban a DVTK-hoz igazolt, és bár tavasszal kevesebb lehetőséghez jutott, mint remélte, szombaton kezdett az MTK ellen (másodszor a szezonban), 1–1-nél betalált, és lövése három pontot ért!



„Tudok róla, hogy az első NB I-es gólomat is május tizenhetedikén szereztem, és a mostanit is, de míg a tavalyi csak egy pontot ért, a szombati szerencsére hármat… – mondta egy mosoly kíséretében Kállai Kevin. – Az előző idényben már az utolsó fordulót rendezték ezen a napon, hamar hátrányba kerültünk Németh Krisztián góljával, de aztán a legvégén egy bal oldali támadás után gólt fejeltem, így döntetlen lett a vége. Ami a kék-fehérek elleni szombati találkozót illeti, az ellenfelünk többet birtokolta a labdát, és bár így is megvoltak a lehetőségeink, hátrányban zártuk az első félidőt. Szünet után gyorsan jött az egyenlítő találat, aztán volt egy bal oldali szögletünk, a labda átkerült a túlsó oldalvonalig, Holdampf Gergő óriási sprintet levágva becsúszva megszerezte, én pedig éreztem, a második hullámban kell érkeznem a kapu elé. A beadásba a rövid oldalon beleért egy védő, aztán a kapus Csenterics Adrián beleütött a labdába, majd Kádár Tamás elém fejelte, én pedig kapásból a kapuba lőttem. Elmondhatatlanul jó érzés volt betalálni, örülök, hogy az idény utolsó hazai bajnokiját sikerült megnyerni!”



Nem vár könnyű feladat a DVTK-ra a záró fordulóban, hiszen az arany­éremre is esélyes Puskás Akadémia vendége lesz, ám ha borítja a papírformát és nyerni tud a Pancho Arénában, akár még az ötödik helyre is befuthat

– hatodiknál rosszabb azonban semmiképpen sem lehet.



„A Puskás Akadémiának nagyon jó idénye van, játékosai biztosan nagy energiákat mozgósítanak a három pont megszerzése érdekében, de mi is szeretnénk győzelemmel búcsúzni a mellettünk mindig kitartó szurkolóinktól – folytatta Kállai Kevin. – Győzelem esetén még ötödikek is lehetünk, és bár nagyon nehéz kilencven perc vár ránk, ha mindenki odateszi magát, boríthatjuk a papírformát.”

NB I

32. FORDULÓ

Május 16., péntek

Kecskeméti TE–Puskás Akadémia FC 0–1

Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2–2

Május 17., szombat

ZTE FC–ETO FC Győr 0–0

DVTK–MTK Budapest 2–1

Május 18., vasárnap

DVSC–Paksi FC 0–0

Ferencvárosi TC–Fehérvár FC 3–0



AZ UTOLSÓ, 33. FORDULÓ PROGRAMJA

Május 23., péntek

20.15: Paksi FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)

Május 24., szombat

15.00: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport+)

17.30: Fehérvár FC–DVSC (Tv: M4 Sport)

20.00: ETO FC Győr–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

20.00: Puskás Akadémia FC–DVTK (Tv: M4 Sport+)

Május 25., vasárnap

14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport+)