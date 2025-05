NB I, NB II: bajnoki cím, kiesés, feljutás – nyolc év után dönt újra az utolsó forduló

A labdarúgó NB I-ben legutóbb 2017-ben fordult elő, hogy az utolsó fordulóban dől el a bajnoki cím. Akkor a Honvéd és a Videoton ugyanannyi ponttal (62-62) várta az utolsó fordulót, és a kispestiek hazai pályán Eppel Márton góljával 1–0-ra győztek a fehérváriak ellen, amivel megnyerték a bajnokságot. Ráadásul, a jelenlegi helyzethez hasonlóan, akkor is az utolsó forduló döntött a második kiesőről: a már biztosan kieső Gyirmót mellett a Pakson ikszelő MTK esett ki, mert bár ugyanúgy 37 pontja volt, mint a Debrecentől otthon vereséget szenvedő Diósgyőrnek, de a DVTK-nak kettővel több volt a győzelme (10). Továbbá az NB II-ben is az volt a helyzet 2017-ben, mint most, hogy egy feljutó már ismert (most a Kisvárda, akkor a Puskás Akadémia), a másikról pedig az utolsó kör dönt. Akkor a még húszcsapatos NB II-ben a 70 ponttal 2. helyen álló Balmazújváros az utolsó fordulóban 1–0-ra legyőzte a 69 ponttal álló Kisvárdát, és Feczkó Tamás csapata jutott fel az élvonalba – történelmet írva, hiszen először szerepelhetett az első osztályban. Most a szintén kelet-magyarországi Kazincbarcika küzd története első NB I-es szerepléséért

Most pedig lássuk, hogy idén milyen eshetőségek fordulhatnak elő az NB I-ben és az NB II-ben a hétvégén következő utolsó fordulóban! Az NB I-ben a bajnoki cím és a jobbik kieső kiélte kérdéses, míg az NB II-ben a 2. helyen feljutó és a 15. helyen kieső csapatról dönt majd az utolsó kör.

Az NB I-ben bajnok lesz a Ferencváros, ha legalább egy pontot szerez a 2025-ben bajnokin még veretlen és a legutóbbi négy hazai meccsét megnyerő ETO FC Győr otthonában vagy nem szerez pontot, de a második helyen álló Puskás Akadémia is legfeljebb döntetlent játszik szombaton este Felcsúton a Diósgyőrrel.

A hárompontos hátrányban lévő Puskás Akadémia csak abban az esetben lehet bajnok (története során először), pontegyenlőséggel, a több győzelmének köszönhetően, ha megveri a DVTK-t, a Ferencváros pedig kikap Győrben.

A 11. helyen álló Fehérvár FC 1999, vagyis 26 év után kiesik az NB I-ből, ha nem veri meg hazai pályán a 10., szintén 31 pontos DVSC-t.

A DVSC pedig 2020 után esik ki úja, ha vereséget szenved Fehérváron. Minden más esetben bent marad a Debrecen, döntetlennél a jobb gólkülönbségének köszönhetően.

Az NB II-ben a Kisvárda feljutása és bajnoki címe már korábban eldőlt. A másik feljutó helyért pedig a Vasas és a Kazincbarcika küzd, mindkét csapatnak 51 pontja van, de a barcikaiak a 29. fordulóban még játszanak, hétfő este hazai pályán a Mezőkövesddel.

A Kazincbarcika feljut az NB I-be, ha a Mezőkövesd elleni hazai és a Kisvárda elleni idegenbeli meccsen több pontot szerez (a kettőn együtt), mint a Vasas az utolsó fordulóban otthon a Honvéd ellen.

A Vasas abban az esetben juthat csak fel, ha a Honvéd ellen legalább ugyanannyi pontot szerez, mint a Kazincbarcika a Mezőkövesd és a Kisvárda ellen összesen. A pontegyenlőség a több győzelem miatt a Vasasnak kedvezne.

Ami pedig az NB II-es bennmaradást illeti, hasonló a helyzet, mint az NB I-ben. A 16. Tatabánya már kiesett, míg a másik kieső kiléte a Gyirmót–Ajka meccsen dől el.

A 15. Gyirmót FC Győr kiesik az NB II-ből, ha hazai pályán nem tudja megverni az egy ponttal és egy hellyel előtte álló Ajkát.

Az Ajka csak akkor esik ki az NB II-ből, ha vereséget szenved Gyirmóton.

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Ferencvárosi TC 32 19 9 4 62–30 +32 66 2. Puskás Akadémia 32 19 6 7 54–35 +19 63 3. Paksi FC 32 16 8 8 64–46 +18 56 4. ETO FC Győr 32 14 11 7 48–35 +13 53 5. MTK Budapest 32 13 7 12 52–44 +8 46 6. Diósgyőri VTK 32 11 11 10 40–47 –7 44 7. Újpest FC 32 8 14 10 35–43 –8 38 8. Nyíregyháza Spartacus 32 9 8 15 31–52 –21 35 9. Zalaegerszegi TE 32 7 12 13 35–42 –7 33 10. Debreceni VSC 32 8 7 17 49–59 –10 31 11. Fehérvár FC 32 8 7 17 34–49 –15 31 12. Kecskeméti TE 32 4 12 16 30–52 –22 24

LABDARÚGÓ NB I

AZ UTOLSÓ, 33. FORDULÓ PROGRAMJA

Május 23., péntek

20.15: Paksi FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)

Május 24., szombat

15.00: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport+)

17.30: Fehérvár FC–DVSC (Tv: M4 Sport)

20.00: ETO FC Győr–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

20.00: Puskás Akadémia FC–DVTK (Tv: M4 Sport+)

Május 25., vasárnap

14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport+)

Az NB II ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Kisvárda 29 17 6 6 56–43 +13 57 2. Vasas FC 29 16 3 10 45–33 +12 51 3. Kazincbarcika 28 14 9 5 49–28 +21 51 4. Kozármisleny 29 13 7 9 44–41 +3 46 5. Szentlőrinc 29 12 10 7 43–31 +12 46 6. Mezőkövesd 28 11 7 10 40–33 +7 40 7. Budapest Honvéd 29 11 6 12 39–37 +2 39 8. Szeged-Csanád GA 29 9 12 8 33–30 +3 39 9. BVSC-Zugló 29 8 13 8 28–29 –1 37 10. Csákvár 29 10 6 13 40–47 –7 36 11. Budafoki MTE 29 9 8 12 42–50 –8 35 12. Soroksár SC 29 9 7 13 39–44 –5 34 13. Békéscsaba 29 8 8 13 29–37 –8 32 14. FC Ajka 29 7 11 11 30–38 –8 32 15. Gyirmót FC Győr 29 7 10 12 41–45 –4 31 16. Tatabánya 29 6 5 18 27–59 –32 23

A HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEK

29. FORDULÓ

Május 19., hétfő

20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Mezőkövesd Zsóry FC (Tv: M4 Sport)

30. FORDULÓ

Május 25., vasárnap

17.00: Opus Tigáz Tatabánya–Békéscsaba 1912 Előre

17.00: HR-Rent Kozármisleny–Szentlőrinc

17.00: Soroksár SC–BVSC-Zugló

17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Aqvital FC Csákvár

17.00: Budafoki MTE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

17.00: Gyirmót FC Győr–FC Ajka

17.45: Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

17.45: Vasas FC–Budapest Honvéd FC (Tv: M4 Sport)