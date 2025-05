Döntetlent játszott Debrecenben, és már biztosan bronzérmes a Paks az NB I-ben

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

Debreceni VSC–Paksi FC 0–0

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 8064 néző. Vezette: Berke

Kiállítva: Szappanos (72., Paks)

ÖT ÉVVEL EZELŐTT, a Covid-járvány alatt bevezetett korlátozások miatt elhúzódó bajnokság utolsó fordulójában, június végén fogadta a Debrecen a Paksot. Akkor a helyzet egyértelmű volt, csak az egyik csapat maradhatott benn az első osztályban, és az 1–1-es döntetlen azt jelentette, hogy a hétszeres bajnok DVSC zuhant ki az NB II-be Most viszont a vendég paksi együttes egy ponttal biztossá tehette a harmadik helyét, ahogy a debreceniek minimális célja is a döntetlen volt, mert azzal elkerülhetik, hogy már az utolsó forduló előtt búcsúzzanak az első osztálytól, s az utolsó fordulóban, a székesfehérvári ki-ki meccsen még kivívhatják a bennmaradást.

A vendégek játékán nyomot hagyott a szerdai hosszabbításos, tizenegyespárbajban eldőlő Mol Magyar Kupa-döntő, majd az azt követő ünneplés. Az is látszott, hogy önbizalomtól duzzadó, labdabiztos csapat van a pályán, amelynek játékosai a hét minden fáradalma ellenére pontosan tudják, mit akarnak csinálni a pályán. A Paks ezúttal kicsit más felfogásban futballozott, mint a szezon nagy részében. Bognár György vezetőedző a jól szervezett védekezésre alapozta vasárnapi meccstervét, s ez tökéletesen működött. A DVSC játékosain sokkal nagyobb volt a nyomás, a fentebb vázolt forgatókönyv miatt ugyanis az esetleges vereségnek katasztrofális következménye lett volna. Érződött a feszültség a hazaiakon, sok volt a rossz döntés, elhibázott passz, viszont sokkal frissebben mozogtak, ami nem csoda, hiszen múlt szombat óta csak a vasárnapi meccsre készültek. Többnyire meddő hazai fölény jellemezte az első félidőt, igaz, Bárány Donát helyzeténél a kapufa volt a Paks segítségére.

A hajrára mindkét oldalra érkezett a rutin, paksi oldalon kettő is, a DVSC-nél egy 1990 előtt született labdarúgó lépett pályára. Böde Dániel, Könyves Norbert, illetve Dzsudzsák Balázs. Aztán a 72. perc végén Szűcs Tamás kihasználta Vas Gábor és Szappanos Péter tétovázást, az eset vége kiállítás lett, a játékvezető döntését a VAR-vizsgálat is alátámasztotta. Az emberelőny természetesen még nagyobb Loki-fölényt eredményezett, Nestor El Maestro pedig pályára küldte brazil támadóját, Mauridest is, mindhiába. A hatperces hosszabbításban a paksiak „eldugták” a labdát, így maradt a gól nélküli döntetlen. A Paksi FC már bronzérmes, míg a DVSC sorsa az utolsó fordulóban, a Fehérvár FC elleni mérkőzésen dől el. 0–0

