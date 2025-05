Több mint hat év után, hátrányból felállva tudta újra legyőzni a Diósgyőr az MTK-t

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

Diósgyőri VTK–MTK Budapest 2–1 (0–1)

Diósgyőr, DVTK Stadion, 4403 néző. Vezette: Karakó

Gólszerző: Rakonjac (49.), Kállai K. (66.), ill. Gruber (17.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Tét nélküli mérkőzés nincs – gyakran halljuk ezt, de azért lehetünk őszinték: ez az összecsapás sem a bajnoki aranyéremért zajló versenyfutást, sem a másik kieső kilétét nem befolyásolta. Persze mindenkinek vannak saját céljai, a Diósgyőr ragyogó ősz után lehangoló tavaszt produkált, az MTK Budapest felül akarta múlni tavalyi helyezését, de azért érezni lehetett, hogy itt a szezon vége. Negyven perccel a kezdés előtt a szokásos forgatagnak nyomát sem lehetett látni a stadion környékén, és a nézőszám is arról árulkodott, mindenki várja a végét. A házigazdáknál négy saját nevelésű játékos (Demeter Milán, Jurek Gábor, Kállai Kevin és Szakos Bence) is bekerült a kezdőbe, a vendégeknél Demjén Patrik, Bognár István és Németh Krisztián is a kispadon ült.

Jó tempóban kezdődött a meccs, inkább a vendégek birtokolták a labdát, mégis a diósgyőri Kállai Kevin fejese volt az első említésre méltó mozzanat, de a labda elkerülte a második élvonalbeli mérkőzésén szereplő Csenterics Adrián kapuját. Amint fellazult a DVTK-védelem, azonnal meglódultak a fővárosiak, és Gruber Zsombor okos gólt szerzett, ballal befelé cselezett, és kilőtte a hosszú sarkot. Néhány perc múlva a kék-fehérek kapujában volt a labda, de Bright Edomwonyi nagyon csúnyán nézett Szalai Dániel partjelzőre, mert lest jelzett – a VAR-vizsgálat nem tartott sokáig, a kapus előtt kizárólag a légiós tartózkodott az ötösön belül. A következő akció ismét Gruber Zsombor nevéhez fűződött, aki a balösszekötő helyén ugrott ki, de éles szögből leadott lövése után Karlo Sentic védeni tudott. Nyugodtan, labdabiztosan futballozott az MTK, látszott, hogy a Diósgyőr próbál fegyelmezetten, szervezetten védekezni, ám sokszor hosszú másodpercekig a hazai játékosoknak esélyük sem volt beleérni a labdába.