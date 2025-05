Sorozatban negyedszer ikszelt a ZTE, az ETO az egy ponttal bebiztosította a Konferencialiga-indulását

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE FC–ETO FC Győr 0–0

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 3449 néző. Vezette: Antal Péter

Egyszerű volt a képlet: ha a ZTE FC legyőzi az ETO FC Győrt, biztosan bent marad az élvonalban. A zalaiak a Debrecennel és a Fehérvárral küzdenek a kiesés elkerüléséért, s mivel a Loki és a Vidi egymás ellen játszik az utolsó fordulóban, a szombati három ponttal meghosszabbította volna NB I-es tagságát a zalai csapat. Azonban nem várt könnyű feladat a kék-fehérekre, ugyanis a tavasszal remeklő ETO 14 meccses veretlenségi sorozattal a háta mögött érkezett a ZTE Arénába, s a kezdés előtt még volt esélye a bronzérem megszerzésére. Ráadásul ifj. Mihalecz István, a Zalaegerszeg vezetőedzője sérülés miatt kénytelen volt nélkülözni két meghatározó futballistáját, Mim Gergely és Yohan Croizet személyében a két legeredményesebb támadója hiányzott.

Rengeteg vendégszurkoló kísérte el a csapatot Zalaegerszegre, s rögtön a kezdés után kifejtették, hogy nem igazán szeretnek senkit, sorra szidták a riválisokat. A hazaiak kezdtek valamivel aktívabbak, többször is könnyedén jutottak el az ETO tizenhatosáig, ám ott rendre rossz döntéseket hoztak. Lassacskán magukhoz tértek a győriek, átvették a játék irányítását, azonban komoly lehetőséget ők sem tudtak kialakítani. Aztán egy szép szögletkombináció után Jack Ipalibo lőhetett ígéretes helyzetből, de a labda a kapu fölé szállt. Nem sokkal később megint a nigériai középpályás villant, nagyszerűen lépett ki a védők közül, ám kiszorított szögből az oldalhálóba bombázott. Az első fél óra alapján egyértelműen Ipalibo volt a mezőny legjobbja, éppen ezért nagy veszteség érte a hazaiakat, mert a 32. percben sérülés miatt le kellett cserélni – Bakti Balázs állt be a helyére. Az első félidő második felében Almási László fejelhetett közelről, ám csúnyán a kapu fölé bólintott, majd Csonka András lövése után védett Samuel Petrás. A szünet előtt hatalmas lehetőség adódott a ZTE előtt, Dénes Vilmos lépett ki ziccerben, ám gyenge lövése után hárított Samuel Petrás, a kipattanót követően Almási László előtt még nagyobb helyzet adódott, ám csúnyán a kapu mellé lőtt. A Zalaegerszeg aktívabb volt, több lehetőséget is dolgozott ki, ám gól nélküli döntetlennel ért véget az első játékrész.

A fordulás után a győriek valamelyest feljavultak, többet futottak és többet is birtokolták a labdát, Bánáti Kevin előtt adódott is egy kisebb esély a gólszerzésre, de végül szöglet lett belőle. Aztán egy sarokrúgást követően Claudiu Bumba bombázott a ZTE kapuja fölé. Megváltozott a játék képe, a második félidőre a vendégek lettek aktívabbak, a zalaiak nem tudták megszerezni a labdát, ha pedig mégis, nem birtokolták sokáig. Feltűnő volt, hogy a remek fizikai adottságokkal rendelkező Almási László nem tudott megtartani egyetlen felpasszolt labdát sem. Egyik csapat sem talált be, így ifj. Mihalecz István irányításával negyedik bajnokiján is döntetlent játszott a Zalaegerszeg, ami pedig nagyobb probléma, hogy ezalatt egyetlen gólt szerzett. A döntetlennel a ZTE FC tett egy lépést a bennmaradás felé, de sokat számít a Debrecen és a Fehérvár vasárnapi mérkőzése. Ami pedig az ETO FC Győrt illeti, a szombaton szerzett egy ponttal biztosan nem végez a negyediknél rosszabb helyen, így ott lesz a következő idényben a nemzetközi kupaporondon. 0–0



