Női NB I: idegenben verte meg az ETO a Puskás Akadémiát, zöld-fehér derbi a döntőben

A döntetlen is elég volt a bajnoki döntőbe jutást jelentő első két hely valamelyikének megszerzéséhez a hazai pályán játszó, listavezető Puskás Akadémiának az ETO FC Győr ellen a női első osztályú bajnokság utolsó fordulójában, a győriek viszont győzelmi kényszerben léptek pályára a Pancho Arénában, hiszen arra aligha számíthattak, hogy a Ferencváros nem nyeri meg a Kész-St. Mihály-Szeged elleni hazai meccsét. Az első félidő egyértelműen a kisalföldieknek sikerült jobban, a játékrész derekán Kocsán Petra góljával meg is szerezték a vezetést. Dörnyei Balázs tanítványai intenzív letámadásukkal gyakorlatilag megfojtották a hazaiak játékát, s jóval nagyobb előnnyel is mehettek volna szünetre. Gyors gólváltással kezdődött a második félidő, Vida Boglárka növelte az ETO előnyét, Nagy Lili azonnal a középkezdés után visszaállította az egygólos különbséget. A folytatásban a győriek igyekeztek minimális rizikóval futballozni, ám így is ők jelentettek több veszélyt a vendéglátók kapujára, és a mérkőzés egészét tekintve teljesen megérdemelten szerezték meg a 2–1-es győzelmet, s a döntőben a pályaelőnyt.

Nem botlott a St. Mihály ellen az FTC, amely a papírformát igazolva Alesia García, Nagy Vanessza és Ott Eszter góljaival már az első félidőben megnyerte a mérkőzést. Albert Flórián tanítványai sikerükkel – azonos pontszámmal, de jobb gólkülönbséggel – megelőzték a Puskást, és sorozatban negyedszer mérkőzhetnek meg az ETO-val a bajnoki címért.

NŐI NB I

22. FORDULÓ

Puskás Akadémia–ETO FC Győr 1–2 (Nagy L. 49., ill. Kocsán 27., Vida B. 48.)

Ferencváros–Kész-St. Mihály-Szeged 3–0 (A. García 9., Nagy Vanessza 19., Ott 33.)