Kiss Bence: Jól játszunk, nem esünk ki!

Harmadszorra a ZTE örülne. Az ETO ebben az idényben kétszer legyőzte a Zalaegerszeget, szombaton következik az újabb összecsapásuk. Más célért küzdenek a csapatok, a ZTE a bennmaradásért, az idei 14 bajnokiján veretlen ETO a bronzéremért hajt a hátralévő két fordulóban.

„Remek formában vannak a győriek, nehéz feladatunk lesz, de nekik is – mondta lapunknak Kiss Bence, a ZTE 25 éves középpályása. – A tavasszal csak a Ferencvárostól kaptunk ki a ZTE Arénában, idehaza rendre megnehezítjük az ellenfelek helyzetét. Tisztában vagyunk vele, hogy hosszú ideje veretlen a Győr, ám azon leszünk, hogy megszakítsuk a sorozatát. Szoktam nézni a többi NB I-es csapat meccseit, az ETO nagyszerűen futballozik, kevés a gyenge pontja, de bízom benne, hogy mi megtaláljuk ezeket. Nem kérdés, győzni akarunk, égető szükségünk van a három pontra. Nem a visszavágás vágya fűt minket, de tény, harmadszorra már nyerni akarunk.”

Kiss Bence a 2022–2023-as idényt Győrben töltötte, 35 másodosztályú bajnokin lépett pályára, majd Kecskemétre került, onnan érkezett Egerszegre.

„ Szerettem Győrben játszani, a vezérkar már akkoriban is a feljutást tűzte ki célul, sok jó futballista szerepelt a keretben. Jól éreztem magam a városban, nagyszerűen kijöttem a csapattársaimmal. Azóta nyilván sokat változott az ETO kerete, de például Vitális Milánnal együtt játszottam, aki most is a csapatot erősíti és ragyogóan teljesít.”

A zalaiak az előző három bajnokin egyaránt döntetlent értek el, a KTE és az Újpest ellen nem született gól, míg Diósgyőrben 1–1 lett a végeredmény. A 32. fordulót a 9. helyen, a vonal felett kezdte a zalai klub, de csak két pontra a kieső helytől.

NS-TIPP: JUDI ÁDÁM Parádés formában játszik az ETO tavasszal, 14 veretlen bajnoki után érkezik Zalaegerszegre. A győriek a harmadik helyért, a zalaiak a bennmaradásért harcolnak, a hazaiaknál ráadásul alapemberek hiányoznak vagy nincsenek százszázalékos állapotban. Az idényben sokszor nem volt szerencséje a ZTE-nek, ha most lesz, legyőzi az ETO-t, bár a döntetlenre szerintem nagyobb az esély.

„Bosszantó, hogy csak három pontot szereztünk ezeken a meccseken, mert mindegyiken reális esélyünk volt a győzelemre. A Kecskemét ellen rengeteg helyzetet hagytunk ki, de hozzá kell tenni, hogy Kersák Roland nagyszerűen védett, Diósgyőrben mi támadtunk többet, vezethettünk volna, de hátul figyelmetlenek voltunk és gólt kaptunk, szerencsére sikerült egyenlíteni, sőt még a fordítás is benne volt a levegőben. Ami az Újpest elleni meccset illeti, az első félidő kiegyenlített volt, ám így is előnybe kerülhettünk volna, a fordulás után viszont egyértelműen mi voltunk a jobbak, alig jutottak el az újpestiek a kapunkig, csak sajnos egymás után hagytuk ki a helyzeteket. A játékkal továbbra sincs probléma, örömteli, hogy az előző három bajnokin csak egy gólt kaptunk, igaz, ugyanennyit lőttünk, ami nagyon kevés. A helyzeteink megvannak, egyszerűen jobban kell kihasználni őket. Ami a bennmaradásért folytatott harcot illeti, bizakodó vagyok, nem esünk ki. Jól játszunk, csak nincs szerencsénk, nem is érdemelnénk meg a kiesést. Remélem, a hátralévő két fordulóban a sors visszaad valamit, és Fortuna mellénk áll. Rendkívül fontos legyőzni az ETO-t, a helyzetünkben életet jelenthet a három pont, megnyugvást adna az utolsó fellépésre. A kezünkben van a sorsunk.”

A 33. fordulóban Nyíregyházára látogat a ZTE, de lehet, az a mérkőzés már mindkét csapatnak tét nélküli lesz. Ugyanis a Szpari péntek este kiharcolta a bennmaradást, míg a zalaiak ezt szombaton tehetik meg, mivel az utolsó körben találkozó Fehérvár és DVSC páros maximum egyik tagja előzheti meg a kék-fehéreket, ha most nyernek.

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

Május 16., péntek

Kecskeméti TE–Puskás Akadémia FC 0–1

Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2–2

Május 17., szombat

13.45: ZTE FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport)

20.00: DVTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Május 18., vasárnap

16.45: DVSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

19.30: Ferencvárosi TC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)