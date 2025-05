Kata Mihály a válogatott miatt is motivált a bajnoki hajrában

A múlt hétvége legkedvesebb jelenete volt. Az MTK 2–1-re verte meg hazai pályán az NB I-től búcsúzó Kecskemétet, a második félidei kezdőrúgásnál két Kata Mihály volt egyszerre a pályán. A kilencvenéves, nyugdíjazott gyógyszerész professzor Misi bácsi születésnapjára kérte, hadd végezhesse el unokája, Kata Mihály a mérkőzésén a kezdőrúgást – álma most teljesült.

„A nagypapám Szegeden él, és korábban nem volt még az MTK-stadionban – mondta lapunknak Kata Mihály, a kék-fehérek 23 éves középpályása. – A papa nem nagy futballrajongó, de nekem és az MTK-nak természetesen szurkol, és az volt a kérése, egyszer hadd lehessen ott a meccsemen. Nagy öröm volt, hogy összejött ez a meglepetés, felsétált a pályára, és szerencsére nyertünk is, szóval mondhatom, sikeres volt a küldetés. Élmény volt ez neki is, el is érzékenyült a pályán, s nem tagadom, én is meghatódtam.”

Az MTK az ötödik helyről várja a hátralévő két fordulót, s már csak csekély esélye van felkapaszkodni a negyedikre, ezt a 23 esztendős játékos is pontosan tudja.

„A Győr hat ponttal van előttünk, a Diósgyőr pedig öttel mögöttünk, de amíg van matematikai esélyünk feljebb lépni, nem engedhetjük el ezt a lehetőséget – folytatta Kata Mihály. – Már csak azért sem, mert igazán sajnálnám, ha nem érnénk oda a Konferencialiga-indulást érő negyedik helyre. Bosszant is, hogy most lehetőségről tudunk csak beszélni, mert idény közben sokáig miénk volt a negyedik hely a bajnokságban. Összességében azonban nem vagyok elégedetlen az évadunkkal. Jó hangulat van a csapatban, valamilyen szinten megkönnyebbülés, hogy nekünk nem a kiesés ellen kell küzdenünk, nincs feszültség az öltözőben.”

A kék-fehérek az előző idényben a nyolcadik helyen végeztek a bajnokságban, s örülnek, hogy sikerült előrelépniük.

„Az MTK-ban több vezetőedzővel dolgoztam már, s amióta Horváth Dávid ül a kispadon, egyértelműen fejlődtünk, a mostani szakmai stábbal megindultunk felfelé. A legutóbbi kiírásban feljutóként nyolcadikok lettünk, az teljesen rendben volt, most pedig feljebb kapaszkodtunk, aminek örülhetünk. Próbáljuk úgy befejezni a bajnokságot, hogy elégedetten mehessünk pihenőre.”

Kata Mihályra a bajnokság zárását követően még két válogatott összecsapás is várhat, Marco Rossi szövetségi kapitány együttese június 6-án Svédország ellen a Puskás Arénában, június 10-én pedig ­Azerbajdzsánban lép pályára. A két felkészülési mérkőzés fontos állomás a világbajnoki selejtező előtt, ezért Kata Mihály sem szeretne ezekről hiányozni.

„A hátralévő két fordulóban szeretnék úgy játszani, hogy Marco Rossi ismét meghívjon, engem ez is motivál.”

