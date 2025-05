Dambrauskas: Profik vagyunk, tiszteljük a klubot, a mezt – NB I-es mestermérlegek

Valdas Dambrauskas, a DVTK vezetőedzője

– Mit szól ahhoz, hogy végre győzött a csapat?

– A bajnokság végkimenetele szempontjából óriási tétje nem volt ennek a mérkőzésnek, mi úgy készültünk, profik vagyunk, tiszteljük a klubot, a mezt, amelyet a játékosok felhúznak, ezért kötelességünk mindent megtenni a győzelemért.

– Ezt most sikerült megszerezni, 2025-ben harmadszor…

– Amióta itt vagyok, most kezdtük a legjobban a mérkőzést! És ez akkor is igaz, hogyha az ellenfelünk szerezte meg a vezetést és ilyenkor támad kétség az emberben: ez is olyan mérkőzés lesz, amelyen semmi sem sikerül? Hiszen jól futballoztunk, nagyon sokszor bent voltunk a tizenhatoson belül mégis hátrányba kerültünk.

– Minek köszönhető a fordítás, és így a győzelem megszerzése?

– Marko Rakonjac beállása jó húzás volt, illetve a belső középpályások sokszor a csatársorban helyezkedtek, így nagyon megnehezítették a középső védőknek a labdakihozatalt. Apró részletek ezek, de sikerült rendezni a problémáinkat, és nagyon örülünk, hogy megszületett ez a győzelem.

Horváth Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője

– Vezetést szereztek, pontot azonban nem: mi történt ezen a mérkőzésen?

– Az egész mérkőzésen küzdöttünk azzal, hogy a csapatszintű védekezés nem működik igazán, így belső védők hiába játszottak jól, nem tudtuk lelassítani a Diósgyőr gyors játékosait. Ez nem a közvetlen védelem hiába volt tehát, végig erre kerestük a megoldást, forgattuk a csapatot.

– Grúber Zsombor gólja után azt lehetett várni, hogy az MTK irányítja a mérkőzést, de végül nem így alakult.

– Az első félidőben még jó területekre mozogtak be a játékosok és ebből voltak lehetőségeink, a szünet után már kevés labdát szereztünk, túl messze voltunk a hazaiak kapujától, így hiába kerültünk mezőnyfölénybe a mérkőzés utolsó szakaszában, már nem sikerült egyenlíteni.

– Elfáradt az MTK? A legutóbbi nyolc bajnokijából mindössze egyet tudott megnyerni.

– Úgy láttam, a teljesítmény nem volt mindig szinkronban az eredményességgel, de egyértelmű, hogy volt visszaesés a játékban is, a pontok számában egyértelműen. Az utóbbi időszak arról szólt, hogyan tudjuk pótolni a sérülteket, viszonylag sok döntetlent játszottunk, és persze becsúsztak vereségek is, de az élcsapatok ellen is pályára léptünk, voltak szoros meccseink, de ez a tavasz most így alakult.

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

Diósgyőri VTK–MTK Budapest 2–1 (0–1)

Diósgyőr, DVTK Stadion, 4403 néző. Vezette: Karakó

Gólszerző: Rakonjac (49.), Kállai K. (66.), ill. Gruber (17.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Mihalecz István, a ZTE FC vezetőedzője

– Milyen érzéssel fogadta az újabb gól nélküli döntetlent?

– Sajnos a helyzetkihasználás kriminális, de az igazsághoz tartozik, hogy a két legeredményesebb játékosunkra, Mim Gergelyre és Yohan Croizet-ra sérülés miatt nem számíthattam. Nem szeretem ezt mondani, mindig nyerni akarok, de értékes lehet ez az egy pont. Egy forduló van hátra, pengeélen táncolunk a helyzetkihasználás miatt.

– A bennmaradást – valószínűleg – a jövő héten Nyíregyházán kell biztossá tenni: hogy látja az esélyeket?

– Vasárnap szurkolunk a Paksnak… Minden meccset figyelünk, talán kis könnyebbséget jelent az utolsó forduló előtt, hogy a Nyíregyháza már benn maradt az NB I-ben. Mentálisan kell erősíteni a társaságot.

– Mim Gergelyre és Yohan Croizet-ra az utolsó fordulóban sem számíthat?

– Mim játékára nagyobb esély van, Croizet-éra kevesebb. Nekem semmivel sincs problémám, de azzal nem kalkuláltam, hogy ilyen sok sérültünk lesz. Egy-két ilyen gondot még elbírna a csapat, de nálunk már négy-ötről van szó. Jack Ipalibo? Nem tudok még mit mondani, vizsgálatok várnak rá. Egy lövésnél húzódott meg.

Borbély Balázs, az ETO FC Győr vezetőedzője

– Hogyan értékeli a mérkőzést?

– Az első félidőben nem játszottunk jól, élesebb és agresszívabb volt a Zalaegerszeg, több párharcot is nyert. Nem voltam elégedett, de a fordulás után már sokkal jobbak voltunk. Nagyobb helyzetet nem tudtunk kialakítani, ám annak tudatában, hogy az egy ponttal is elérjük célunkat, nem akartunk nagy kockázatot vállalni.

– Tovább tart a veretlenségi sorozat, immár tizenöt bajnoki óta nem kapott ki az ETO – ehhez mit szól?

– Nem volt könnyű a ZTE elleni bajnoki, tisztában voltam azzal már a kezdés előtt is, hogy sokkal jobb a hazai csapat, mint amit a tabellán elfoglalt helyezése mutat. Szóval meg kell becsülni az itt szerzett pontot, és természetesen jó érzés, hogy tovább tart a veretlenségi szériánk.

– Gondolta volna, hogy az ETO újoncként biztosan ott lesz a nemzetközi kupaporondon?

– A bajnokság elején szerintem senki sem gondolta, hogy ez az idény, a csapat szereplése így alakul. Hihetetlen bajnoki évadon vagyunk túl. Most örülünk, kiélvezzük a pillanatot, de van még hátra egy mérkőzés – fogadjuk a Ferencvárost.

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE FC–ETO FC Győr 0–0

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 3449 néző. Vezette: Antal

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!