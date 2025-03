Szerződést hosszabbított a Fehérvár kapusa

Nagy Gergely 2024 szeptemberében érkezett a fehérváriakhoz, de főleg a kispadon ült, mert Pető Tamásnál Dala Martin élvezte a bizalmat. A 30 éves kapus öt bajnokin és egy Magyar Kupa-mérkőzésen kapott szerepet.

A Fehérvár csütörtökön jelentette be, hogy meghosszabbította Nagy szerződését, aki így a 2025–2026-os idényben is a csapatot erősíti majd.

„Az érkezésem után nagyon gyorsan kellett felvennem a ritmust és beilleszkednem. Akkor is elmondtam, hogy nagyon örülök, hogy a Vidibe igazolhattam és megtiszteltetés, hogy itt játszhatok, ezt most is így érzem. Nagyon örülök a szerződéshosszabbításnak és boldog leszek, ha a jövőben is minél több meccsen tudok Vidi-mezben pályára lépni” – mondta a szerződéshosszabbítás után Nagy a fehérváriak hivatalos honlapján.