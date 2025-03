Kalmár Zsolt: Sok pontot kell még szereznünk

– Az NB I tabellája meglehetősen sűrű. Kell még izgulniuk?

– Az előző mérkőzéseken pontot, pontokat szereztünk, de hosszú még a bajnokság – válaszolta lapunknak Kalmár Zsolt, a Fehérvár FC 29 éves, 36-szoros válogatott középpályása. – Kilenc pont az előnyünk a kieső helyen állókkal szemben, nem szabad megnyugodnunk, sok pontot kell még szereznünk a biztos bennmaradáshoz. Ezt követően pedig szeretnénk előrenézni.

– A következő fordulóban a szenvedő Újpest otthonában lépnek pályára. A liláknak kis túlzással kötelező nyerniük, különben a szurkolóik végképp ellenük fordulhatnak. Kedvezhet ez önöknek?

– Idegenben játszunk, ahol nekünk mostanában nem megy jól, legutóbb Debrecenben nyertünk. Az újpestiek helyzete nehéz, az utóbbi időben nem jöttek az eredményeik, ettől függetlenül erős a keretük, több jó futballista is szerepel benne. Nem engedhetjük kibontakozni őket. Nekünk azért is különleges az Újpest elleni összecsapás, mert több egykori fehérvári csapattársunk is a fővárosiaknál futballozik, Fiola Attilával, Gergényi Bencével vagy éppen Bese Barnabással is kemény összecsapásaink lehetnek.

– Huszonkilenc éves múlt. Lesz még válogatott?

– Egyértelmű célom. A télen jól sikerült a felkészülésem, egyetlen gyakorlatot sem hagytam ki, mindent végigcsináltam az elejétől a végéig a csapattal. Idény közben azonban sajnos volt egy-két betegségem, bízom benne, most már letudtam ezeket is. A bajnokságban a hátralévő fordulókban szeretnék minél többet játszani, meghatározó tagja lenni a Fehérvárnak, úgy teljesíteni, hogy a júniusi kerethirdetésnél lehessen rám számítani.

– Kint lesz vasárnap a Puskás Arénában?

– Naná! Ez nem is kérdés. Most még vidéken vagyok a szüleimnél, de vasárnap este ott a helyem a Puskás Aréna lelátóján. A feleségemmel kettesben megyünk a mérkőzésre, azon a részen ülünk majd, ahol a játékosok családtagjai is.

– Nem lenne jobb egy-két sorral lejjebb, legalább a kispadon ülni?

– Ne is mondja… Az nagyon jó lenne. Kétezerhuszonhárom novemberében sérültem meg súlyosan, célom, hogy visszaverekedjem magam a válogatott keretébe.

– Mit szólt az isztambuli találkozóhoz? Az első félidő kifejezetten biztató volt, de a néhány perces rövidzárlat a párharc kimenetelét is eldönthette.

– Hazai pályán optimistának kell lenni! A csapat sokszor bizonyította már, a szurkolókkal közösen bármire képes. Úgy gondolom, a kétgólos hátrány ellenére is van esélyünk. Nyerni biztosan, de hogy a párharc megfordítása is sikerül-e, nehéz kérdés. Isztambulban is láthattuk, a török válogatott kontratámadásokból mennyire veszélyes, játékosai egy-két húzásból odaértek a kapunk elé, és a helyzeteiket be is rúgták. Nekünk is sok lehetőségünk volt, a kétgólos különbséget túlzónak éreztem.

– Mi kell a vasárnapi sikerhez?

– Leginkább a jó rajt. Az első húsz-huszonöt percben jó lenne gólt szerezni, akkor rögtön nyílttá tudnánk tenni a párharcot.

– A sok hiányzó mekkora gondot jelenthet? Schäfer András és Nagy Zsolt eltiltás miatt nem léphet pályára, az első mérkőzést kihagyó Sallai Roland és Gulácsi Péter játéka kérdéses, ahogy az újonc Dárdai Bencéé is.

– A válogatottnál mindig fontos, hogy a kulcsjátékosok egészségesek legyenek. Schäfer András és Nagy Zsolt jól játszott Isztambulban, kár, hogy rájuk nem számíthat a szakmai stáb. De a hiányzókat pótolni lehet. A válogatott olyan csapat, amelynél mindenki tudja, mi a feladata az adott poszton. Én is csukott szemmel tudnám, mi lenne, ha most a pályán találnám magamat. És ha valamiben még bízhatunk, az a közösség ereje és a magyar szurkolók. Ha az elején jönne a gól, belehajszolnák a csapatot a győzelembe. Az első összecsapás előtt beszéltem néhány játékossal a keretből, és most is sok sikert kívántam nekik a meccs előtti napon.

A Fehérvár FC bejelentette, hogy szerződést hosszabbított a télen igazolt Ivan Saponjiccsal. A 27 éves szerb csatár a tavasszal két góljával eldöntötte a Gyirmót elleni Magyar Kupa-nyolcaddöntőt, míg a bajnokságban három gólnál tart. A meggyőző teljesítmény hatására a klub már most élt a megállapodásában szereplő opcióval, így a csatár 2025–2026-os idényben is a Vidit erősíti. A következő idényre is marad Ivan Saponjics

LABDARÚGÓ NB I

25. FORDULÓ

Március 28., péntek

20.00: Kecskeméti TE–DVSC (Tv: M4 Sport)

Március 29., szombat

14.30: ETO FC Győr–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

17.00: ZTE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

Március 30., vasárnap

14.30: Újpest FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

17.00: DVTK–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)