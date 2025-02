Pető Tamás néhány játékosán nem azt látta, hogy meg akarja verni a Ferencvárost

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a következőket mondta.

„Győzni mindig jó! A tervünk az volt, hogy az első tíz-tizenöt percet megnyomjuk, és ez be is jött. Szerettünk volna gyorsan, keményen, agresszívan kezdeni, aminek meglett az eredménye. Az előző mérkőzéseinken is voltak helyzeteink, ám ezúttal kihasználtuk őket, három gólt szereztünk – de szerezhettünk volna többet is.”

A Nemzeti Sport érdeklődésére két játékosra külön is kitért. Tóth Alexszel kapcsolatban elmondta, felelősségteljes feladattal bízta meg, gólt, gólpasszt várt el tőle – az utóbbit teljesítette.

„Még ennél is több van benne, rendkívül tehetséges, energikus, gyors, és képes az egész mérkőzést végigfutni. Szerintem topjátékos válhat belőle.”

Naby Keita először játszott a Ferencvárosban, vele kapcsolatban úgy fogalmazott: „hosszú út van mögötte, az önbizalmának biztosan jót tett, hogy végre pályára léphetett. Játékra van szüksége. Most még arra kértem, érezze a labdát, és élvezze a futballt.”

Pető Tamás, a Fehérvár vezetőedzője így értékelt.

„Az első tizenöt perc dráma volt… Sőt, nyugodtan mondhatom, az egész első félidő rosszul nézett ki, csak a fordulást követően tértünk magunkhoz. Fizikai gondjaink nem voltak, az elején inkább a koncentrációnkkal akadt gond. Két ilyen gyors gólt követően az edző próbál belenyúlni a mérkőzésbe. Szerettem volna, ha megtartjuk a középpályán a labdát, és Kalmár Zsolt beállításával talán ez be is jött. A második félidő elején berúgtuk a tizenegyest, azt gondoltam, ez olyan lökést ad, amivel ki tudunk egyenlíteni, de nem volt bennünk sok erő ma. A Ferencváros megérdemelten nyert, nálunk sok gyenge egyéni teljesítmény volt, és a hitünket is elvesztettük már a meccs elején. Jó pár olyan játékosom volt a pályán az első félidőben, akin nem azt láttam, hogy meg akarja verni a Ferencvárost. Inkább az ijedtséget láttam rajtuk.”

Hozzátette, nem könnyű a Fehérvár helyzete, de van még hat csapat, amely ugyanebben a cipőben jár. A játékosoknak és neki is el kell viselnie a nyomást. Nem kérdés, a bennmaradásért kell küzdeniük.