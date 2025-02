Megvan Robbie Keane első bajnoki győzelme a Ferencváros kispadján

NB I

21. FORDULÓ

Fehérvár FC–Ferencvárosi TC 1–3 (0–2)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 4229 néző. Vezette: Káprály Mihály.

Gólszerző: Szabó B. (56. – 11-esből), ill. Abu Fani (2.), Makreckis (7.), Ben Romdan (85.)

Kiállítva: Szerafimov (Fehérvár, 73.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A KÖRNYÉKBELI UTCÁKBAN húszméterenként álltak a rendőrök, a sárga mellényes biztonságiak pedig akkurátusan irányították a forgalmat. A kiemelt kockázatúnak minősített mérkőzés előtt a vendégszektor mögötti részt alaposan elzárták a hazai drukkerek elől, nehogy összetűzésbe keveredjen a két szurkolótábor.

Gyorsan kiderült, a fehérvári kapu elé sem ártott volna kitenni a stoptáblát!

A Ferencváros hét perc alatt két gólt rámolt be a hazaiak kapujába, a zöld-fehérek az első, majd második lehetőségüket is gólra váltották. A meccsből egy perc tizenhat másodperc telt el, amikor Mohammed Abu Fani kíméletlenül vágta a labdát a fehérváriak kapujába; dicsérni kell Varga Barnabást, aki nem állt meg, futott tovább, és mesterien passzolt a csapattársa elé. Az eredménykényszerben futballozó FTC a jelek szerint szerette volna gyorsan nyomatékosítani a hazaiakban, hogy a három pontra ezúttal tényleg igényt tart, Cebrail Makreckis védhetetlenül lőtte a labdát az alsó sarokba – a jobb oldalon bevetett védő a negyvenkilencedik NB I-es mérkőzésén az első gólját szerezte. Noha a Fehérvár nem sokkal később szépíthetett volna – Gróf Dávidnak kellett nagyot védenie, majd Ibrahim Cissének mentenie a gólvonal elől –, a szünetig a több és nagyobb helyzete azonban a Ferencvárosnak volt. Az utóbbi hetekben hullámvölgyben lévő zöld-fehérek érezhetően már az első félidőben megpróbálták lezárni a mérkőzést, és ha Adama Traoré nem puskázza el sorra a lehetőségeit, ezt meg is tehették volna.

Robbie Keane vezetőedző eddig kritizálta a motivációt, vasárnap este talán elégedettebben állhatott az oldalvonal mellett… A hideg estén Nagy Gergely aligha vacogott a fehérvári kapuban, hol eldőlve kellett laposan suhanó labdát fognia, hol a felső sarokból kitornásznia egyet, de közeli próbálkozásnál is résen kellett lennie.