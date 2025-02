Keane: Akkor lennék kétségbeesve, ha helyzetünk sem lenne

ROBBIE KEANE, a Ferencváros vezetőedzője

– Mi volt a gond?

– Ismét ugyanazokat mondhatom, mint az előző mérkőzések után. Megvoltak a lehetőségeink, ezeket ki kellene használni. Régóta vagyok a labdarúgásban, egykori csatárként mondhatom, ilyet még nem láttam, hihetetlen. Rengeteg helyzetünk volt, méghozzá igen jó helyzetek, de egyszerűen képtelenek voltunk a kapuba találni. Ha pedig már nem vagyunk képesek betalálni elöl, nem kéne ilyen buta gólokat kapni hátul.

– Hogyan lehet a helyzetkihasználáson javítani?

– Úgy, hogy belőjük a labdát a kapuba. Komolyra fordítva: előbb-utóbb fordul a kocka, nem vagyok kétségbe esve, remek támadóink vannak, jönnek majd a gólok. A futballban időnként szerencse is kell, ez most nem volt meg nekünk, az ellenfél kapusa ráadásul remekül védett. A szurkolók ennél többet érdemelnek. Akkor lennék kétségbeesve, ha helyzeteink sem lennének, a helyzetek megvannak, csak be kellene lőni ezeket.

– A mentalitással legalább elégedett volt?

– Ha gólt lőttünk volna, semmi probléma nincs a mérkőzéssel. A hozzáállást ezúttal nem érheti kritika, uraltuk a meccset az első perctől. A futballban szerencse is kell, ez most hiányzott.

BOGNÁR György, a PAKSI FC vezetőedzője

– Miben voltak jobbak a Ferencvárosnál?

– Legutóbb is szerencsénk volt, hiszen akkor is európai kupamérkőzést játszott a Fradi a meccsünk előtt, és most is. Bármennyire jó csapat a Ferencváros, erőnlétileg, mentálisan nem lehet három-négy naponta topon lenni. Ezt legutóbb és most is kihasználtuk.

– A második félidőben két erőcsatárt vetett be egyszerre. Ez volt a terv?

– Az elképzelésünk az volt, hogy a mérkőzés első felében masszív középpályával tartsuk a frontot, a fordulást követően pedig bevetjük a két erőcsatárunkat. Böde Dánielt és Tóth Barnát felraktam a pályára, a törökországi felkészülés idején is éreztük, hogy még nemzetközi meccseken is iszonyú nehéz őket tartani. A meccs előtt is éreztem, ez a terv ülhet.

– Két pontra megközelítették a Ferencvárost. Mi a cél a bajnokságban?

– Odaérni a dobogóra. Ez reális is lehet. Voltak lehetőségeink a gólokon kívül is, hozzá kell tennem, a Fradinak szintén. Azért ér sokat a mostani győzelmünk, mert sérültekből nincs hiány az öltözőben, így a fiatalok is előtérbe kerültek.

LABDARÚGÓ NB I

20. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Paksi FC 0–2 (Böde 64., 90+5.)

Budapest, Groupama Aréna, 7129 néző. Vezette: Karakó