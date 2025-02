Böde Dániel duplájával nyert a Paks a Ferencváros otthonában

LABDARÚGÓ NB I

20. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Paksi FC 0–2 (Böde 64., 90+5.)

Budapest, Groupama Aréna, 7129 néző. Vezette: Karakó

Tizennyolc nap alatt hat mérkőzés: nem kérdés, erőltetett menetben várta a Ferencváros a Paks elleni rangadót.

A sorozat január 30-án a holland AZ elleni Európa-liga-találkozóval kezdődött (4–3), utána pedig nyolc nap alatt három bajnoki következett: a tavaszi bajnoki rajton hazai pályán 0–0 az MTK Budapesttel, az 5. fordulóból elhalasztott meccsen 2–2 Zalaegerszegen, majd 1–0-s vereség a Puskás Akadémia vendégeként. Csütörtökön az együttes újra az Európa-ligában lépett pályára, a Groupama Arénában 1–0-ra győzött a cseh Viktoria Plzen ellen, s minden esélye megvan arra, hogy az El-rájátszás csütörtöki visszavágóján bejusson a sorozat nyolcaddöntőjébe. A klub szimpatizánsai nehezen emésztik meg, hogy ami működik a nemzetközi porondon, az miért „kattog” a bajnokságban, nem találják a magyarázatot arra, miért ennyire kétarcú a csapat.

„Az Európában mutatott mentalitásra van szükségünk, a legjobb érzés a világon, amikor győzünk” – nyilatkozta Robbie Keane vezetőedző a fradi.hu oldalnak a mérkőzés felvezetésében, és bizony ha a Ferencváros labdarúgói el akarták kerülni azt a helyzetet, amelyre legutóbb 2014 tavaszán, Thomas Doll irányításával volt példa, vagyis hogy négy nyeretlen bajnokival induljon az év, meg kellett szerezniük a három pontot a Paks ellen.

Az előző két idényben a Fradi háromszor fogadta riválisát a Groupama Arénában, mind a kilenc pontot otthon tartotta, ám az is igaz, hogy kétszer is meg kellett szenvednie ezért. A 2022–2023-as bajnoki évben a 3–2-es győzelem úgy jött össze, hogy Botka Endre a 92. percben szerezte a győztes gólt, ezt követte egy kiütéses, 6–1-es győzelem (a végeredmény már az első félidőben kialakult...), tavaly áprilisban pedig, amikor a paksiak kapusa, Szappanos Péter remekelt, Adama Traoré a 89. percben lőtte a találkozó egyetlen gólját. Sokan és sokszor elmondták már, a Ferencváros bárhol és bárki ellen esélyesként lép pályára, nem volt ez másként vasárnap sem, igaz, a két együttes előző két találkozója után egyaránt a Paks játékosai örülhettek: a bajnokság első körében 3–1-es győzelmet arattak az akkor még Pascal Jansen irányította zöld-fehérek ellen, május 15-én pedig hosszabbításban 2–0-ra nyertek a Magyar Kupa döntőjében (a szerb Dejan Sztankovics volt akkor a fővárosiak magasabb polcról érkező vezetőedzője).

Adta magát a kérdés, Robbie Keane négy nappal a Plzen elleni visszavágó előtt milyen összeállításban küldi pályára a csapatot, pihentet-e játékosokat az alapemberek közül, ám a győzelmi kényszer sejtette (ne feledjük, a Puskás Akadémia a 95. percben szerzett góllal 2–1-re győzött szombaton Debrecenben, és öt ponttal elment a Fraditól), jó eséllyel az általa legerősebbnek tartott kezdő tizenegynek szavaz bizalmat. Tény, a hét közben látott kezdőcsapatból Cebrail Makreckis, Mohammed Abu Fani, Kristoffer Zachariassen és Saldanha is a padon kezdett, tartalékos Fradiról a keret mélysége miatt azonban aligha beszélhettünk, a másik oldalon viszont négy kerettagról (Szabó János, Balogh Balázs, Windecker József és Könyves Norbert) is le kellett mondania Bognár Györgynek sérülés miatt.

A hazaiak szakmai stábja ezúttal a három belső védős felállásra szavazott, az oldalvonalak mellett a jobb szélen Tosin Kehindének, a balon Eldar Civicnek kellett lezárnia a területet, és persze lehetőség szerint megindulásokkal segítenie a támadásokat. Elsöprő kezdésről egyik oldalon sem beszélhettünk, bő tíz perc játék után érkezett az első hazai lehetőség: Adama Traoré beadása után Mohamed Ben Romdan hiába fejelhetett jó helyzetből, Szappanos Péternek nem okozott gondot a hárítás. A játékrész derekán Stefan Gartenmann vagy hatvan métert vezethette a labdát, a saját térfeléről egészen a paksi tizenhatos előterébe jutott, Tóth Alexet hozta játékba, a 19 éves saját nevelésű fiatal remek mozdulattal lőtt 16 méterről, a jobb oldali kapufa azonban kisegítette a vendégeket.

Még fellélegezni sem volt idejük a paksiaknak, Traoré lőtt ugyancsak 16 méterről, a jobbösszekötő helyéről, Szappanosnak itt már bravúrt kellett bemutatnia. Ebben az időszakban már voltak lehetőségei a házigazdának, bár az is igaz, túlzottan sok munkát nem adtak a paksi kapusnak. Ne hallgassuk el, az élvonal leggólerősebb csapata, a Paks semmi veszélyt sem jelentett a hazaiak kapujára, sőt a 38. percben hatalmas szerencséje volt, amikor Kehinde lövése után a Kinyik Ákos lábáról felperdülő labdát Traoré az öt és felesen belül kifejelte Szappanos keze közül, és a labda lécen csattant.

Túlzottan nagy meglepetést nem jelentett, hogy a második félidőre Saldanha érkezett a Ferencváros támadósorába, és egy megindulással szinte azonnal sárga lapot harcolt ki Ötvös Bencének. Nem változott a forgatókönyv, a hazai csapat jobbára a saját térfelére kényszerítette a riválisát, és mert a Paks túlzottan mélyen védekezett, a labdát csak pillanatokra tudta birtokolni, azt lehetett érezni, csak idő kérdése, mikor jön a vezető ferencvárosi gól. Saldanha három embert kicselezve, az alapvonalon hozta el a labdát Szappanos kapujának az előterébe, Kinyik az utolsó pillanatban tudta csak megállítani, és még negyedóra sem telt el a félidőből, amikor Bognár becserélte a fővárosiak korábbi kedvencét, Böde Dánielt, és mivel vele együtt Tóth Barna is érkezett, arra lehetett számítani, változik az óvatosabb paksi játékfelfogás. Erre szinte azonnal reagált Keane, becserélte Abu Fanit, Alekszandar Csirkovicsot és Lenny Josephet is, és jött is a gól – a paksi gól.

Nem más, mint Böde Dániel szerezte, miután Osváth Attila a kapu elé emelt, a center a magasból lehulló labdát, kapásból kíméletlenül bombázta Gróf Dávid kapujának bal alsó sarkába. Nem mondunk újat vele, a paksiak harmincnyolc éves ikonjának egészen fantasztikus idénye van, rendre a kispadról beszállva vezeti a góllövőlistát, és ha így folytatja, 2016 után újra gólkirály lehet az élvonalban.

A 71. percben Saldanha lábában volt az egyenlítés, hat méterről azonban Szappanosba lőtt: ment előre becsülettel a Fradi, és bizony, Csirkovics lövésénél Szappanosnak földöntúli bravúrt kellett bemutatnia. Hét perccel a rendes játékidő vége előtt Gróf Dávid védett hatalmasat Tóth Barna fejesénél, aztán Raul Gustavónak kellett Böde elől mentenie, Osváth lövése szinte kettétörte a lécet, Tóth Barna ziccerét Gróf még megfogta, amikor aztán a legvégén Böde Dániel újra betalált (immár 11 gólos), választ kaptunk minden kérdésre.

A Ferencváros 2025-ben a negyedik bajnokiján sem tudott nyerni, továbbra is kétarcú, s ötpontos hátrányban van a listavezető Puskás Akadémiával szemben, Bognár György pedig megint zseniálisat húzott Böde Dániel és Tóth Barna becserélésével. 0–2

