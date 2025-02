Győzött a Győr a Fehérvár otthonában, helyet cserélt egymással a két csapat a tabellán

LABDARÚGÓ NB I

20. FORDULÓ

Fehérvár FC–ETO FC Győr 0–1 (0–0)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2583 néző. Vezette: Kovács Imre

Gólszerző: Stefulj (72.)

Önbizalommal telve érkezhetett mindkét csapat a péntek esti mérkőzésre. A házigazda fehérváriak ebben az évben legyőzték a Puskás Akadémiát (1–0-ra), amely aztán a Ferencvárost verte meg (ugyancsak 1–0-ra), míg az ETO pontot rabolt Pakson (1–1), majd, talán mondhatjuk, váratlanul simán lelépte az Újpestet (3–0-ra). A nézők arra számítottak, két bátor, győzelemre törő együttes összecsapása kerekedik ebből.

A kezdés előtt azonban a nosztalgiáé volt a főszerep: a nyolcvanas évek elején, amikor a Verebes József-féle ETO és az UEFA-kupa-döntőig jutó Videoton feszült egymásnak, zsúfolásig teltek a lelátók és tényleg nagyszerű labdarúgók egész sora brillírozott a zöld gyepen. A mostaniak talán kevésbé népszerűek, bár a nézőszám tekintetében ezúttal megértőek lehettünk: az okostelefon szerint mínusz két fokban kezdődött a mérkőzés, de az emberek hőérzete szerint ez mínusz ötnek felelt meg… Kinek van kedve vacogni a lelátón ilyen dermesztő hidegben? Pedig maga a meccs tényleg több nézőt érdemelt volna, hiszen a magyar átlaghoz viszonyítva kimondottan élénk tempóban indult, sőt azt is lehet mondani, hogy az ETO érte el hamarabb az üzemi hőfokot, a győriek többször is felbukkantak a Vidi kapuja előtt, és Spandler Csaba nagy mentése kellett ahhoz, hogy ne kerüljön szinte azonnal hátrányba a házigazda. Feltűnő volt, hogy a vendégcsapat letámadása sokszor már a fehérvári tizenhatos előterében elkezdődött, zavarba is hozva ezzel a piros-kékeket. Szó sem lehetett nyugodt építkezésről, kényelmes labdakihozatalról, mert az ETO futballistái agresszívan támadták a labdás embert, sokat sprinteltek, és nagyon meg kellett szenvednie a hazai csapat játékosainak azért, hogy átlépjék a felezővonalat.