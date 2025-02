Dénes Vilmos: Ez az egyik legszebb pillanat a pályafutásomban

– Ritkán látni magyar pályán húszéves futballistától, hogy úgy játszik a Ferencváros ellen, ahogy ön szerdán. Nagyszerű teljesítményt nyújtott, két gólt szerzett, a második parádés volt. Hogyan emlékszik vissza a találataira?

– Ami az első illeti, egy szép akció végén Yohan Croizet készítette le nekem a labdát, s adta magát, hogy ballal a hosszúba tekerjem, szerencsére elment a lábak között és a hálóban kötött ki – emlékezett vissza Dénes Vilmos, a ZTE FC támadója, aki duplával járult hozzá a Ferencváros elleni 2–2-es döntetlenhez. – A másodiknál Bakti Balázs jól indított, utolértem a labdát, átvettem, felnéztem, majd jobbal lőni akartam, de láttam, hogy nagy lendülettel érkezik Eldar Civic balról, így zsigerből csináltam egy cselt, majd ahogy tanítják, laposan a hosszúba gurítottam. Bevallom, az nem volt tudatos, hogy a kapus lába között ment el a labda, de örülök, hogy gól lett. A videózás? Odamentem a játékvezetőhöz, mondtam neki, hogy szerintem nem volt les. Azt válaszolta, ő nem tudja, de már hosszú ideje videóznak, ami azt jelenti, hogy necces a helyzet. Hosszas várakozás után előbb odaintett nekem, majd egyből gólt ítélt. Örülök, hogy megvan az első élvonalbeli duplám, az, hogy a Ferencváros ellen sikerült, rátesz egy lapáttal. Ez az egyik legszebb pillanat a pályafutásomban.

– Korán megszerezték a vezetést, ám fordított a Ferencváros. Ekkor bízott még a pontszerzésben?

– Egyértelműen. Nagyon jól kezdtünk, vezettünk, majd csapatszintű hibákat követtünk el, s máris a Ferencvárosnál volt az előny. Ilyen hibákat nem engedhetünk meg a Fradi ellen, ám együttesünk erejét mutatja, hogy fel tudtunk állni és még a szünet előtt egyenlítettünk. A második félidőben masszívan védekeztünk, hátul nagyszerűen zártunk, rászolgáltunk az egy pontra. Volt, hogy beszorított minket az FTC, de jól álltuk a sarat, ha az első játékrészben is így védekezünk, győztesként hagyjuk el a pályát.

– Rengetegen hiányoztak a csapatból sérülés vagy betegség miatt: ilyen körülmények között csoda a pontszerzés?

– Csodának nem mondanám, de bravúr a javából. Valóban, rengeteg a hiányzónk, sokan olyan poszton játszottak, amelyen korábban még nem, sok olyan futballista kapott most lehetőséget, aki eddig nem sokat. Ha megnézzük a Kecskemét elleni múlt hétvégi csapatot, a komplett középpályát le kellett cserélnünk, de akik játszottak az FTC ellen, remekül megoldották a feladatot. A problémák ellenére úgy készültünk, hogy mindegy, milyen kezdővel állunk ki, otthon tartjuk a három pontot. Egy lett belőle, azonban így is elégedettek lehetünk.

– A Kecskeméttől kikaptak, a Ferencvárossal ikszeltek: hogy látja a tavaszi kezdést és a bennmaradásért folytatott harcot?

– Ahogy szokták mondani, a csapatot most az ág is húzza, de… Akik egészségesek, keményen beleállnak a munkába, s ha mindenki visszatér, nagyon jó és stabil csapat leszünk. Abszolút bizakodó vagyok, kiváló a szakmai stáb, nagyszerű futballistáink vannak, egyáltalán nem lefelé, inkább felfelé nézek a tabellán.

– Ez az első élvonalbeli idénye, valósággal berobbant az NB I-be, négy gólnál és hat gólpassznál jár már.

– Jól kezdtem a bajnokságot, gólpasszokat adtam, de a gólok nem jöttek. Folyamatosan azon dolgozom, hogy tökéletesítsem a befejezéseket, higgadtabbnak kell lennem a kapu előtt. Szerdán már látszott a befektetett munka gyümölcse, jó úton járok, úgy érzem, ezzel a két góllal egyfajta gát szakadt át bennem. Szeretném így folytatni, egyre jobb lenni és segíteni a Zalaegerszegnek.

– A hétvégén is nagy szükség lesz a jó játékára, a harmadik helyen lévő Diósgyőr megy Zalaegerszegre.

– Csütörtökön regeneráltunk, péntektől készülünk a vasárnapi meccsre. Reméljük, lesznek visszatérők és felépülők, egyértelműen otthon akarjuk tartani a három pontot. A Ferencváros ellen szerzett egy pont akkor ér sokat, ha vasárnap hárommal hagyjuk el a pályát a DVTK ellen. Nézem az NB I-es mérkőzéseket a tévében, nem ismeretlen előttem a Diósgyőr, erős csapat, masszív védelemmel és kitűnő, gyors támadókkal, akik képesek egy-egy villanással eldönteni mérkőzéseket. Azonban nekik is vannak gyenge pontjaik, ha ezeket kihasználjuk, minden esélyünk meglesz a tabella harmadik helyezettje ellen is a győzelemre.