Ki pótolja Gradisart Fehérváron? Győrbe most is csak légiósok érkeztek

ETO: ÚJABB LÉGIÓSOK ÉRKEZTEK, NÉGY GYŐZELEM AZ EDZŐMECCSEKEN

Az ETO FC Győrrel kapcsolatban már a nyári felkészülési időszak után is nagyon nehéz volt bármilyen megállapítást tenni a csapat igazolásairól, formájáról, és ezt most is érvényes. Az őszi szezon előtt, illetve részben közben 12, Magyarországon többségében ismeretlen külföldi játékost szerződtetett a klub, s velük kapcsolatban nehéz volt megjósolni, mire lehetnek képesek az NB I-ben. Nem is kezdte jól az idényt a csapat, az első öt meccsén csak egy pontot szerzett, de aztán az őszt már a 9. helyen fejezte be 18 ponttal.