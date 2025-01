Gera: Nem erőltetjük rá, de vezérszerepet szánunk Botkának Kecskeméten

Gera Zoltán elmondta: fáradt játékosokat látott a pályán.

„Nyilván ez ilyenkor természetes, mert a felkészülés kezdetén intenzívebbek az edzések. A játék minősége nem mindig a legjobb ilyenkor, de akkor lenne probléma, ha a játékosok nem mozognának egy kicsit fáradtabban. Jó időben játszhattunk itt a stadionban, nem sérült meg senki, ez mindig fontos. Egész héten jól dolgoztak a játékosok, elégedett vagyok a hozzáállással.”

A mérkőzésen pályára léptek az új igazolások, Gera róluk is beszél, köztük a Ferencvárostól érkező Botka Endréről, aki csapattársa is volt a a fővárosi klubban. Megtudjuk, vezérszerepet szán-e neki Kecskeméten. Szóba kerül Nikitscher Tamás is, aki nem lépett pályára, és sajtóhírek szerint Spanyolországba szerződhet. Végül arról beszélgettünk, tervez-e még új igazolást Gera a Kecskemétbe.

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE

Kecskeméti TE–Békéscsabai Előre (NB II) 1–1 (0–0)

KTE: 1. félidő: Varga B. – Botka, Rjasko, Katona L. – Berki, Bocskay, Zsótér, Katona B., Májer – Camaj, Lukács. 2. félidő: Pálfi – Polyák, Szabó A., Belényesi – Montiel, Meszhi, Vágó, Kovács B., Zeke – López, Pálinkás. Vezetőedző: Gera Zoltán

Békéscsaba: Uram – Fazekas, Viczián, Kuzma, Gyenti, Kóródi, Tóth M., Hodoniczki, Mikló, Szabó B., Vólent. Csereként pályára lépett: Tóth P., Maronyay, Kovács K., Hulicsár, Pelles, Tarcsi, Jacsó. Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Pálinkás (79.), ill. Kovács K. (60.).

A KECSKEMÉTI TE FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 14–27., Törökország (Belek)

Felkészülési mérkőzések

Itthon

Január 11., Kecskeméti TE–Békéscsabai Előre (NB II) 1–1

Törökországban

Január 15., Belek: Kecskeméti TE–Radnicski Nis (szerb)

Január 18., Belek: Kecskeméti TE–Krumovgrad (bolgár)

Január 21., Belek: Kecskeméti TE–Jablonec (cseh)

Január 24., Belek: Kecskeméti TE–Karpati Lviv (ukrán)

Január 24., Belek: Kecskeméti TE–Termalica (lengyel)