NS-infó: Nikitscher regisztrációja folyamatban van a La Ligánál – utána utazhat

Ezért ez a jóváhagyás szükséges ahhoz, hogy Nikitscher orvosi vizsgálatra utazhasson. Ha megvan a jóváhagyás, akkor legkésőbb jövő héten lezárulhat az átigazolás és be is jelentheti a Valladolid a középpályás szerződtetését, amennyiben átmegy az orvosi teszteken is. Úgy tudjuk, hogy később fizetendő, különböző feltételekhez kötött bónuszok teljesülése esetén több mint egymillió eurót fizethet a Valladollid a KTE-nek Nikitscher játékjogáért.



Pintér Ádám (2010-ben igazolt az MTK-tól a Zaragozába) után Nikitscher lehet a következő magyar, aki az NB I-ből a spanyol La Ligába szerződik. Yaakobishvili Antal játszott magyarként legutóbb a spanyol élvonalban egy meccsen a Gironában, de ő nem szerepelt az NB I-ben korábban, míg Vadócz Krisztián 2008-ban a holland NEC-től szerződött az Osasunába, melyben 2011 nyaráig 71 meccsen szerepelt a La Ligában, Pintér Ádám pedig 44-szer lépett pályára a spanyol élvonalban.



Hogy Nikitscher hány meccsen szerepelhet majd a La Ligában azért is kérdéses, mert a Valladolid jelenleg utolsó helyen áll a bajnokságban, de a hátránya csak négy pont a bennmaradást érő, 17. helyen álló Getaféval szemben. A Valladolidot december óta Diego Cocca személyében argentin edző irányítja. A klub jelenleg kilenc olyan külföldi játékost foglalkoztat, akik nem rendelkeznek spanyol állampolgársággal. Van észt, horvát, marokkói, Sierra Leone-i, svájci, török és brazil légiósa is. Nikitscher közvetlen riválisai pedig a marokkói válogatott Anuar és a horvát Stanko Juric mellett a spanyol Mario Martín, César de la Hoz, Kike Pérez és Víctor Mesguer lehetnek a jelenlegi keret alapján. A klub összértékét 42.1 millió euróra becsüli a Transfermarkt, legértékesebb játékosa az ötmillió euróra taksált 22 éves spanyol szélső, Raúl Moro.