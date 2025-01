FTC: „Keita már felcsillantotta képességeit”, Keane Hajnallal közösen keres játékosokat

„Abból a szempontból különleges ez az időszak, hogy már elkezdődött az edzőtábor, és csak utána csatlakozott az új vezetőedző, Robbie Keane – nyilatkozta a spanyolországi edzőtábor kapcsán a fradi.hu-nak Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója. – Ez nem megszokott a játékosoknak sem, minden percet, minden lehetőséget ki kell használnunk, hogy a szakember minél gyorsabban át tudja adni az elképzeléseit, hogy minél jobban megismerje a játékosokat, illetve, hogy mindkét fél megtudja, mit kaphat a másiktól. Mindenki nagyon nyitott, minden tudást szeretnének magukba szívni a játékosok. Voltak már edzések, amelyeken átadták az edzők, hogy mik az alapelképzelések labdával és labda nélküli játéknál. Voltak videózások, ahol animációkkal, játékjelenetekkel próbálja átadni a szakmai stáb, hogy mi az elképzelés. Ennek azonban egyetlen kulcsa van: gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás. Nagyon bátorítják a csapatot, hogy bátran kérdezzenek, ha valami nem volt világos elsőre. Fontos, hogy ez minél gyorsabban menjen. Azonban, ahogy mondtam, időt kell adni, hogy minden a helyére kerüljön.”

A sportvezető a télen a Werder Brementől kölcsönvett Naby Keitáról is beszélt.

„Részben a csapattal edz, részben különmunkát végez. Sporttudományi szempontból próbáljuk minimalizálni a sérülésének lehetőségét. Tudatosan van felkészítve előbb a kis területen való játékra, majd a közepes és a nagy területű játékra. Nagyon jól halad, de türelemmel kell lennünk, nem szeretnénk hibázni, optimisták vagyunk vele kapcsolatban. Amikor a csapattal edz, akkor látszik, hogy élvezi a játékot, élvezi, hogy a csapattal együtt gyakorolhat, ilyenkor már fel-felcsillantotta, hogy mire képes.”

Hajnal az első edzőmeccs tapasztalatairól is beszélt.

„Egy első tesztnek egy új edzővel, felforgatott csapatokkal is voltak biztató jelek, biztató kombinációk, de még nagyon sokat kell dolgozni, hogy meglegyen többek között a védekezés és a támadás közötti egyensúly. De ezért is vannak az edzőmeccsek, hogy gyakoroljuk ezeket a mozgásokat és átmeneteket. A Münster nagyon intenzíven játszott, nekik napokon belül már bajnoki mérkőzésük is lesz, ráadásul kevesebb szünetük is volt. Nagyon sok hasznos tapasztalatot le lehetett vonni ebből a találkozóból. Minden félidőben voltak pozitívumok, a második félidő elején voltak szép kombinációk Saldanha és Kady között, Ben Romdan is mutatott jó dolgokat. A két belső védőnk hozta a megszokott, stabil játékot. Sok finomhangolásra, sok gyakorlásra van még szükség.”

Az új szakvezető, Robbie Keane a betway.com blogbejegyzésében beszélt a szakmai elképzeléseiről.

„A futballfilozófiám az, amit az előző csapathoz is vittem: domináns támadófoci, amilyen hamar csak lehet, szerezzük vissza a labdát, mindezt olyan stílusban, amilyet a szurkolók is szívesen látnak – idézi a szakvezetőt az ulloi129.hu – Így akarok játszani. Élvezni akarom a saját csapatom játékát, és azt akarom, hogy a szurkolóink is élvezzék azt. Nem önmagunk kedvéért kell játszani, hanem céltudatosan, sebességgel és persze az ellenfélnél több gólt szerezve. Ami az igazolásokat illeti, Hajnal Tamás és én leülünk és átrágjuk a dolgokat, a kinézett játékosokat, akik hónapok óta a klub radarján vannak. Nagyon szoros munkakapcsolatban dolgozunk majd, és remélhetőleg a megfelelő játékosokat választjuk ki ahhoz, hogy a klub sikeresen előreléphessen”

A Ferencvároshoz kapcsolódó hír, hogy Varga Banabás menedzsere, Paunoch Péter az M4 Sportnak elmondta, a csatár iránt ugyan érdeklődtek klubok, de olyan ajánlat nem érkezett, ami alapján a télen klubváltásra lehetne számítani. Ellenben a legutóbb a Ferencvárosban futballozó, de a nyáron távozó és azóta klub nélküli Muhamed Besic csapatot talált magának, a 47-szeres bosnyák válogatott játékos a szabadkai FK Szpartakban folytatja pályafutását (oda szerződött a Győrből távozott Nenad Lukics is). VARGA BARNABÁS VALÓSZÍNŰLEG MARAD, BESIC CSAPATOT TALÁLT



TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Anderson Esiti (nigériai, Zalaegerszegi TE FC)

Kölcsönbe távozók: Botka Endre (Kecskeméti TE), Owusu Kwabena (ghánai, Zalaegerszegi TE FC)

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tóth Alex (Kecskeméti TE)