Mérlegen az NB I-ből távozó légiósok ősze – 1. rész

Debrecen:

Sztefan Loncsart a nyáron az Akron Toljatti vásárolta ki a debreceni szerződéséből, és a montenegrói középpályás Oroszországban remekül teljesít, 18 meccsen öt góllal és hat gólpasszal segítette a Premjer Liga újoncát.

Christian Manriquét bal oldali védőként és védekező középpályásként is használta Szrdjan Blagojevics, a 26 éves spanyol labdarúgó azonban nyáron hazatért. A harmadosztályú Alcorcónban tízszer lépett pályára, együttese azonban botladozik, a kiesés ellen küzd.

Hamzat Ojediran az előző idényben a Debrecen egyik legjobbja volt, ősszel látszott, mennyit jelentett csapata számára a csupaszív védekező középpályás. A nigériai labdarúgó a Ligue 1-be távozott, a Lensnál viszont csak egyszer tudta beverekedni magát a kezdőbe, sérülés is hátráltatta, az őszt végül nyolc meccsel és egy góllal zárta, csapata a hetedik helyen áll.

Joao Oliveira a debreceni időszak után Lengyelország felé vette az irányt, a másodosztályú Arka Gdyniával a feljutásért küzd, a második helyen áll csapatával. A svájci szélső alapembernek számít, 19 bajnokin négyszer volt eredményes, és egy kivétellel valamennyi alkalommal a kezdőben kapott helyet.

Olekszandr Romancsuk nem tartozott a meghatározó emberek közé a Blagojevics irányította Debrecennél, az ukrán védő így a nyáron visszatért hazájába, ahol a Krivbassznál megtalálta a számításait: 11 bajnokin 884 percnyi játéklehetőséget kapott, csapata pedig a negyedik helyről várhatja a februári folytatást.

Godfrey Stephen Bitok sérülés miatt csak kétszer szerepelt török csapatában (fotó: Gaziantep FK)

Diósgyőr

Ondrej Baco tavasszal képtelen volt beverekedni magát a DVTK-ba, csak két bajnokin játszott. A cseh védő így visszatért Izraelbe, ám az Ironi Tiberias gyengélkedik, az utolsó előtti helyen áll. Baco 15 meccsen kapott szerepet.

Pernambuco ugyan 2023–2024-ben 28 bajnokin játszott a Diósgyőrben, de az északkelet-magyarországi klub lemondott róla a nyáron. A 26 éves szélső szeptemberben az Egyesült Arab Emírségekbe szerződött, de az Al-Dafrában csak egy kupameccsen dobták be 29 percre.

Godfrey Stephen Bitok alapember volt Diósgyőrben, és a 24 éves bal oldali védő a török bajnokságban is kipróbálhatta magát. A nigériai játékos az első két fordulóban játszott, azóta viszont sérülés miatt a keretbe sem kerülhetett be.

Fehérvár

Tobias Christensen az őszt még a Fehérvárnál kezdte, ám a Rapid Bucuresti kivásárolta őt. A ballábas középpályás alapemberré vált a román fővárosban is, érkezése óta mind a 12 meccsen kezdett, két gólpasszt adott.

Rúben Pinto fehérvári időszakát sérülések keserítették meg. A védekező középpályás a nyáron hazatért Portugáliába, a másodosztályú Uniao Torreense gárdájához, amely a feljutásra esélyes. A 32 éves labdarúgó ehhez keveset tett hozzá, négy meccsen vetették be.

Emil Rockov sosem tudott első számú kapussá válni Székesfehérváron, az egyszeres szerb válogatott játékos így nyáron Bosznia-Hercegovinába távozott. Az FK Sarajevo első nyolc meccsén ő védte a kaput, a Siroki Brijeg elleni 3–3 után viszont kiszorult a kezdőből. Csapata a harmadik helyen áll, hat ponttal lemaradva az éllovas Zrijnskitől.

Edgar Szevikjan nem szerzett gólt a Lokomotiv Moszkvában (fotó: FK Lokomotiv)

Ferencváros

Myenty Abena augusztus közepén követte Dejan Sztankovicsot Moszkvába, de ahogy a szerb edzőnél az Üllői úton, úgy Moszkvában sem számít alapembernek, öt bajnokin léphetett pályára a harmadik helyen álló fővárosiaknál.

Muhamed Besiccsel a nyáron nem hosszabbított a zöld-fehér együttes, a bosnyák középpályás azóta nem talált csapatot.

Dhónata tavasszal mutatkozott be a csapatban, a Ferencváros erre az idényre viszont kölcsönadta őt fiókcsapatának, a Soroksárnak, ahol sérüléséig hét bajnokin kapott szerepet.

Amer Gojak Dejan Sztankovics után Pascal Jansen elképzeléseiben sem szerepelt, a korábban nagy reményekkel szerződtetett játékmester Horvátországba távozott a nyáron. A bosnyák labdarúgó a tizenhárom meccséből csak háromszor volt kezdő, gólt nem szerzett, a Rijeka viszont vezet a bajnokságban.

Kenan Kodro egy nem túl jól sikerült tavaszi idény után kölcsönben a török Gaziantephez került, egyelőre itt sem tudta felidézni székesfehérvári formáját. A korábbi bosnyák válogatott támadó 16 mérkőzésen kapott szerepet, de csak hatszor kezdőként, egy gólt szerzett, csapata a középmezőnyben tanyázik.

Stjepan Loncarról a nyáron lemondott Pascal Jansen, s a bosnyák labdarúgó Lengyelországban sem tudta újra felépíteni magát. A középpályás szeptemberben két meccsen 13 percnyi lehetőséget kapott a Lech Poznanban, két meccsen a kispadon ült, azóta viszont a keretben sincs. Csapata viszont vezeti a bajnokságot.

Marquinhos hosszú tárgyalások után került Oroszországba, ahol Abenához hasonlóan ő is együtt dolgozhatott Dejan Sztankoviccsal. A brazil játékos 15 meccsen kapott szerepet a Szpartak Moszkvában, és bár az első bajnoki gólja még várat magára, négy gólpasszt már jegyzett az ősszel.

Samy Mmaee szerződése lejártával hagyta ott a Ferencvárost, a belga-marokkói védő Zágrábba szerződött, ahol szeptember végéig alapember volt, ám azóta csak egy bajnokin játszott, nyolc mérkőzésnél jár. A Dinamo csak a harmadik helyen áll.

Edgar Szevikjan tavasszal érkezett a Ferencvároshoz, és bár voltak jó meccsei, a nyáron kikerült a csapatból. Az örmény válogatott szélső kölcsönben visszatért Oroszországba, a Lokomotiv Moszkvában kilenc meccsen két gólpasszt adott, a fővárosiak ötödik helyen telelnek.

Henry Wingo szerződése lejárt a kilencedik kerületben, az amerikai jobbhátvéd az MLS-be igazolt, ám a Toronto FC lemaradt a rájátszásról. A 29 éves támadó négy mérkőzésen játszott, igaz, sérülés is hátráltatta.

Kisvárda:

Enes Alic nem tartozott a meghatározó emberek közé az NB I-ben, a bosnyák védő augusztus végén Varasdra szerződött. Érkezése után az első hat mérkőzésén a kispadon jegelték, utána játszott négyszer, majd ismét jöhetett a kispad. A bal oldali védő hat bajnokin kapott lehetőséget, csapata harcban van a nemzetközi kupaszereplésért.

Driton Camaj Kisvárdáról rendre meghívót kapott a montenegrói válogatottba, és ősszel is maradt az NB II-ben, 13 meccsen két gólt szerezve. A szélsőnek lejár a szerződése december 31-én, és már eldőlt, hogy a tavaszt Kecskeméten kezdi meg.

Branimir Cipeticet megtartotta a szabolcsi klub, a bosnyák jobbhátvéd pedig jól teljesít a másodosztályban, 15 mérkőzésen kétszer talált be, viszont hét gólpassz is a fűződik a nevéhez.

Andrija Filipovic távozott Kisvárdáról a kiesés után, Üzbegisztánban a Bunyodkornál folytatta pályafutását. A korábban szebb napokat is megélt klub csak a tizedik helyen zárta az ázsiai ország bajnokságát, a horvát játékosra viszont nagy panasz nem lehetett, 13 meccsen öt góllal és négy gólpasszal segítette a taskentieket.

Mario Ilievszki a nyáron komoly viták után távozott Bulgáriába. Az északmacedón csatár a CSZKA 1948 19 bajnokijából csak kettőt mulasztott, négyszer volt eredményes, csapata a tizedik helyen áll.

Aleksandar Jovicic az NB I után a másodosztályban is alapembere maradt a várdaiaknak, 14 bajnokin egyszer volt eredményes.

Dominik Kovaciccsal még a tavaszi szezon vége előtt bontott szerződést a Várda, a horvát középső védő szeptemberben talált magának csapatot, a Slaven Belupónál 12 mérkőzésen szavaztak neki bizalmat, egy bajnokit eltiltás miatt hagyott ki. A kaproncaiak a középmezőnyben telelnek.

Rafal Makowski hazatért Lengyelországba, a második ligás GKS Tychy csapott le rá. A támadó középpályás a bemutatkozásakor gólt szerzett, szeptember végéig alapembernek számított, azóta viszont a keretbe is elvétve került, egyszer kapott 13 percet a tabella második felében tanyázó csapatban. Összesen 11 bajnokija van.

Bernardo Matic a kiesés után is maradt a Kisvárdánál, az első öt fordulóban játszott az NB II-ben, azóta viszont a keretbe sem került.

Jasmin Mesanovic negyedik idényét kezdte meg Kisvárdán, a támadó mind a 15 bajnokin kezdő volt, ezeken négyszer volt eredményes.

A korábban Székesfehérváron hosszú éveket eltöltő Boban Nikolov otthagyta nyáron a Kisvárdát, és Boszniában folytatta pályafutását. Az északmacedón játékos 13 bajnokijából csak négyszer volt kezdő, csapata a második helyen áll, három pontra lemaradva a Zrijnskitől.

Danijel Petkovics sem maradt Kisvárdán, a montenegrói válogatott kapus a Liepajához szerződött, amelyet 13 meccsen erősített, csapata pedig hatodik helyen zárta a 2024-es bajnokságot.

Milos Szpaszics a csapattal együtt alászállt a második ligába, a szerb játékost az utolsó élvonalbeli idényben egy lábtörés is hátráltatta. Az NB II-es Kisvárdában 15 meccsen kétszer volt eredményes, 798 percnyi játéklehetőséget kapott.

Wellington Nemet nagy reményekkel várták Kisvárdán, de a korábbi brazil válogatott játékos árnyéka volt önmagának, alig kapott lehetőséget. Ősszel Vietnámba szerződött, a nyolcadik helyen álló Binh Duongnál hét bajnokin egy gól és egy assziszt a mérlege.

Sorozatunk második része pénteken lesz olvasható az NSO-n.