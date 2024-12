A jó hír: kapustehetségekben még mindig jól áll a magyar futball

FÓKUSZBAN A VÉDÉSEK – lapunk internetes kiadásában már beszámoltunk róla, hogy a napokban másodszor rendeztek konferenciát a kapusokkal foglalkozó szakemberek számára. Az esemény beharangozásában Szántai Levente mondta el, miért fontos, hogy a kapusképzésben, valamint a felkészítésben jeleskedő edzők találkozzanak, és szakmai kérdésekben gyarapodjon a tudásuk, míg most az egyik szervező, a Puskás Akadémia kapusedzője, Balajcza Szabolcs beszélt lapunknak arról, hogy hagyományteremtő céllal (is) vágtak neki a hiánypótló eseménynek.

„Rengeteget változik a kapusok ­feladata, így a képzésben is fejlődni kell – mondta lapunknak a korábbi újpesti kapus. – Nem udvariaskodás: Szeged fantasztikus házigazda volt. A Szent Gellért Fórum nagytermében zajlottak az előadások, a bemutató edzések kitűnő pályán, profi hangosítással, azaz kiváló körülményeket biztosított a szegedi klub.”

A 2. Grosics Gyula kapusedző-konferencia Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia alapítójának beszédével nyílt meg, az első előadást Petry Zsolt, korábbi 38-szoros válogatott kapus, a török Samsunspor kapusedzője tartotta.

„Kétnapos volt az esemény, a stadion melletti hotelben lehetőség volt kötetlen beszélgetésre – mondta Balajcza Szabolcs. – Remek előadásokat hallgattunk meg, de nagyon fontos, hogy a vacsora után a Balassagyarmat U9-es kapusainak edzője Petry Zsolttal, a salgótarjáni tizenkét éveseké az A-válogatott kapusedzőjével, Kövesfalvi Istvánnal beszélgethetett. Voltak ezen kívül edzésgyakorlatok, mérések, képzési filozófia, reakció egy-egy hibára, és persze a lábbal való játék, vagyis millió izgalmas kérdést lehetett megvitatni a magasan kvalifikált szakemberekkel.”

Tanult mozdulatok: az NB I-ben bevetett ifjú kapusok, így a fehérvári Dala Martin is remekül helytállt (Fotó: Szabó Miklós)

Látványos prezentációt mutatott be Házi László, az FTC-akadémia utánpótlás-kapusszekciójának vezetője és Kovács Attila, korábbi paksi hálóőr, aki szintúgy az FTC-akadémia utánpótlás-kapusedzője, a téma a Ferencváros kapusképzésének felépítése volt.

A szakmai fórum második napja Szénási Béla, az AZ-akadémia vezető ­kapusedzőjének előadásával indult, amelyet Mitring István, a PAFC kapusszekciójának vezetője és Deli Zoltán, a Fehér Miklós-akadémia kapusedzőjének közös prezentációja követett. S hogy a modern kor vívmánya se maradjon ki a programból: Forgács Barna, lapunk szakmai partnere, az xfb Analytics Kft. adatelemzője tartotta a kapusteljesítmény adatalapú megközelítése témakörében, és ezek alapján a zalaegerszegi Gundel-Takács Bence teljesítményét lehetett kiemelni. Márpedig van mit mérni: az ősszel a tizenkét csapatos bajnokságban rengeteg fiatal mutathatta meg magát. A legjobb 21 éven alulinak választott Pécsi Ármin 2005-ben született, a 2004-es évjáratot a nyíregyházi Tóth Balázs, a fehérvári Dala Martin, az MTK-ban szereplő Csenterics Adrián és a paksi Simon Barnabás képviselte, az előző idényben Kisvárdán Kovács Marcell (2003-as) hívta fel magára a figyelmet. Az év kapusának járó Grosics-díjat a ferencvárosi Dibusz Dénesnek ítélték.

„Lengyelországban évente huszonöt konferencia zajlik csak a kapusposzttal kapcsolatban – mondta Balajcza Szabolcs, aki, ha teheti, ezek közül is meglátogat néhányat. – Nem győzöm azonban hangsúlyozni, hogy a kétnapos szegedi konferencia szuper volt, a szakma krémje találkozhatott, akár vitázhatott is, de mindenki tanulhatott a rendezvényen. Ezért is mondtam, hogy hagyományteremtő lehetőségként tekintünk a mostani eseményre és tervezzük jövőre is megtartani.”