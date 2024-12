A góllövőlista élén Böde Dániel és Marin Jurina áll, de a legjobb csatár a ferencvárosi Varga Barnabás

KI LESZ A GÓLKIRÁLY? Ha a tavasszal is így alakul az NB I, akár öt-hat társgólkirállyal is számolhatunk, annyira sűrű a rangsor élmezőnye. Böde Dániel és Marin Jurina áll az élen nyolc góllal, míg a harmadik helyen találjuk holtversenyben Bárány Donátot, Lamin Colley-t, Nejc Gradisart, Mim Gergelyt és Varga Barnabást héttel. Bár szép a versengés és a sokszínűség (hatgólos játékosból is hetet számolhatunk össze), nem néz ki jól, hogy ennyire kevés góllal és Böde Dániel esetében ilyen kevés játékperccel (653) is lehet vezetni a listát. Érdemes szót ejteni Mim Gergelyről, akit remek játéka mellett azért is elismerés illet, mert szélsőként szállt versenybe a gólkirályi címért, ám mivel ezúttal csak a csatárokat hasonlítjuk össze, a ZTE játékosát nem vettük figyelembe a rangsorolásnál.

Az elmúlt négy évben elkényeztettek minket a paksi (és a Paksból a Ferencvárosba kerülő) csatárok, 2021-ben Hahn János 22, 2022-ben Ádám Martin 31, 2023-ban és 2024-ben Varga Barnabás 26 és 20 góllal zárt az élen. Főleg a 2019–2020-as idény után volt üdítő ez a néhány év, hiszen miközben nem szeretnénk Radó András érdemeit kisebbíteni, mindössze 13 góllal lehetett első négy évvel ezelőtt. Ha valakinél nem szakad ki a gólzsák a tavasszal, 2025-ben is hasonlóan alacsony számmal lehet megnyerni a díjat, igaz, Varga Barnabás az elmúlt hetekben visszanyerte arcsérülése előtti formáját, és az idényt remekül kezdő Matheus Saldanhát is megelőzve ott van a legjobbak között a góllövőlistán. S ha már a Ferencváros két kiválósága: szakmai partnerünk, a Cube adatai alapján is kiszűrtük a liga legjobb támadóit, s mivel heten szerepelnek a góllövőlista közvetlen élmezőnyében, a sok-sok egyéb adat alapján összeállított listából is az első hét játékost emeltük ki.

Az egyes számok azt jelentik, hogy Varga Barnabás a játék adott elemében az NB I-ben játszó csatárok hány százalékánál jobb (Forrás: Cube)

Ez alapján Varga Barnabás és Matheus Saldanha a két legjobb csatár Magyarországon, ketten együtt 13 bajnoki gólnál tartanak, és legfőbb közös jellemzőjük a tizenhatoson belüli aktivitásuk, rengeteg lövéssel próbálkoznak, s ami még fontosabb, ezek veszélyesek is. Természetesen fontos hozzátenni, hogy kevés csapat uralja úgy a játékot a bajnokságban, mint a Ferencváros, de persze remek támadók nélkül mit sem érnek a jó mutatók.

Az ősz leggólerősebb csapata, a Paks is két játékossal bővíti a listát, ám az éllovas Böde Dániel a Cube-adatok szerint csak negyedik, megelőzi csapattársa, Tóth Barna. A két óriás együtt 14 gólnál jár, még az FTC csatárkettősénél is jobb a tizenhatoson belüli teljesítményük (Tóth Barna ligaelső), légi párharcaikat (ebben Böde Dániel az első) lenyűgöző százalékban nyerik meg, ám lövésmennyiség és minőség terén elmaradnak a ferencvárosi csatárkettőstől. Tóth Barna esetében érdemes kiemelni, hogy a csatárok közül ő büszkélkedhet a legjobb védekezési mutatókkal, így amellett, hogy a kapu előtt, valamint a párharcokban is hatékony, Böde Dániel hiányosságait is nagyszerűen pótolja, ha be kell segíteni védekezésben (labdaszerzések, szerelések, intenzitás).

Az egyes számok azt jelentik, hogy Böde Dániel a játék adott elemében az NB I-ben játszó csatárok hány százalékánál jobb (Forrás: Cube)

A következő két játékos is egy csapatból, a Puskás Akadémiából „érkezik”, Lamin Colley és Jakov Puljic. A horvát sokkal kevesebb időt töltött a pályán, mint a gambiai, s csupán egy gólt szerzett, teljesítménye alapján mégis ott van a Magyarországon játszó legjobb csatárok között, még ha Lamin Colley-hoz képest erős visszaesést láthatunk, ha összehasonlítjuk a mutatóikat. Puljic kevesebbszer és a minőséget tekintve sokkal gyengébben lő kapura, mint a felsorolt játékosok, csak a beadásait és fejbárbajait nevezhetjük átlag felettinek mindezek mellett. Persze tizenhatoson belüli jelenlétére nem lehet panasz, ahogy a védekezésére sem, sokszor szerez labdát. Lamin Colley gólerős, a bajnokság legjobb csatárai közé tartozik, ha a cselezést, a labdavezetést, valamint a lövéssel kapcsolatos adatokat vesszük figyelembe. A hetedik vizsgált játékosunk Yohan Croizet, aki így Mim Gergely hiányában képviseli a ZTE-t. Sokoldalú középcsatár, egyértelműen a legjobb választás, ha egy csapat elsősorban a labdabirtoklásban, játékszervezésben használná centerét, nem erő- vagy befejező csatárként. Rengeteget lő kapura, viszont a minőséget tekintve rendkívül gyengén (így is szerzett már négy gólt), a csatárok legrosszabb húsz százalékában van ebből a szempontból. Ugyanakkor remekül ad be és hozza helyzetbe társait.

Hogy a góljaik miatt a góllövőlistán előkelő helyen szereplő játékosokról se feledkezzünk meg, a Cube listáján Bárány Donát a nyolcadik, Marin Jurina a tizenegyedik, Nejc Gradisar pedig a tizenkettedik.