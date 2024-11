A DVTK hétgólos meccsen szakította meg a Paks győzelmi sorozatát

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

Paksi FC–Diósgyőri VTK 3–4 (2–3)

Paks, Paksi FC Stadion, 2501 néző. Vezette: Berke Balázs

Gólszerző: Böde (22., 43.), Tóth B. (85.), ill. Acolatse (5.), Edomwonyi (30.), Jurek (37.), Sanicanin (73.)

ÖSSZEFOGLALÓ

ELKÉPESZTŐ SZÁM! Böde Dániel vasárnap megszerezte a 150. NB I-es gólját, mi több, rögtön a 151.-et is. Az október végén harmincnyolcadik életévét betöltő csatár idén másodszor kapott helyet a kezdőcsapatban – legutóbb néhány hete, a Ferencváros ellen (3–1) játszott az első perctől, és akkor is a kapuba talált –, ezúttal kevesebb mint egy félidő alatt lőtte ki kétszer is védhetetlenül a jobb alsó sarkot.

A rutinos játékos mégis fejét lógatva jöhetett le a pályáról, hiszin hiába a bűvös szám átlépése, a paksiak négy győztes mérkőzés után – némileg váratlanul – kikaptak odahaza a Diósgyőrtől. „Nehéz mit mondani egy ilyen mérkőzés után… – szusszant nagyot a találkozót követően Böde Dániel. – Az ember nem tervezgeti, mikor szeretné megszerezni a százötvenedik NB I-es gólját, egy dologban biztos voltam, nem büntetőből szeretném elérni ezt a számot. Két gólt szereztem, de jobb lett volna, ha inkább nyerünk, annak jobban örültem volna. Számítottunk rá, hogy a Diósgyőr kontrákkal próbálkozik majd, ült is nekik ez a meccsen, nekünk élesebbnek kellett volna lennünk.”

A paksi csatár az első gólját követően a labdaszedőként az alapvonalnál lévő kisfiához rohant, hogy vele ünnepelje a nem akármilyen rekordot.

„Ott volt közel hozzám, természetes, hogy hozzá szaladtam. Bízom benne, hogy ez a nagy szám az ő pályafutását is érinti majd, és ezt követően még inkább futballista szeretne lenni.”

A hajrában kétgólos hátrányban sem adták fel a hazaiak, a csereként beálló Tóth Barnabás fejes góljával nyílttá tették a mérkőzést, az utolsó percekben a vendégeknek foggal-körömmel kellett küzdeniük az előny megtartásáért. A négy rúgott gól azonban elégnek bizonyult, és hogy ez milyen magas szám, jól jelzi, hogy a DVTK az előző tizenegy fordulóban mindössze tíz gólt szerzett – összehasonlításképpen, a Paks huszonegyet. A támadók közül többen is veszélyesen futballoztak, a nigériai Bright Edomwonyi két gólpassz kiosztása után maga is a kapuba talált, s ha nem állt volna a játék többször is a fetrengése miatt, talán még hatékonyabb lehetett volna. A mindössze húszesztendős Jurek Gábor pedig fontos pillanatokban villant meg, gólja után gólpasszt adott.

„A szakmai stáb mindig felhívja a figyelmemet, hogy ne kapcsoljak ki egyetlen pillanatra sem a pályán, mindig legyek résen, ezúttal pedig kétszer is magamat hoztam helyzetbe – mondta a meccs után Jurek Gábor. – Szerencsére mindkettőből gól lett. Jól játszottunk, próbáltuk a paksiak saját taktikáját maguk ellen fordítani. Elöl minden labdáért megküzdöttünk, ami helyzet adódott, könyörtelenül kihasználtuk. De ami ennél fontosabb, ezen a napon mindenkiben ott volt a tűz, harcoltunk, küzdöttünk a sikerért. Az, hogy ezúttal négy gólt is szereztünk, talán a taktikának is köszönhető volt, elöl közel voltunk egymáshoz, rövid passzokkal, indulásokkal bontottuk meg az ellenfelet, és nem hagytuk levegőhöz jutni őket.”

A Diósgyőr feszült hangulatú találkozón szerzett fontos három pontot, és állította meg a jó formában lévő – legutóbbi négy mérkőzésükből négyet megnyerő – paksiakat, egyúttal öt év után győzött ismét Pakson.