DVTK: Magyar Mátyás bemutatta az új sportigazgatót

A DVTK hétfőn közölte, hogy a klub szerződést bontott Bajúsz Endre sportigazgatóval. Már akkor jeleztük, hogy utódja a megfigyelőként korábban Debrecenben, Gyirmóton és a Stars and Friends menedzserirodánál is dolgozó Horváth Csenger lehet, akinek a kinevezését szerdán sajtótájékoztatón jelentette be a DVTK tulajdonosa, Magyar Mátyás. Horváth Csengernek ez lesz a második megbízatása sportigazgatóként, legutóbb 2023 tavaszán a Szentlőrincnél dolgozott ebben a pozícióban, amikor a csapat kiesett az NB II-ből.

Magyar Mátyás elöljáróban elmondta, a kitűzött célok elérését szem előtt tartva döntöttek a váltás mellett, a szakmai célok, illetve az akadémia és az első csapat közti hatékonyabb együttműködés érdekében. Ezután Horváth Csenger vette át a szót, aki egy statisztikákkal, ábrákkal tarkított prezentáció keretében mutatta be a szakmai elképzeléseit, egy teljes klubmodell, illetve klubstratégia alapjait vázolta.

Először is meghatározta az alapértékeket, elsők között említve a szurkolókat, az őszinte kommunikációt, a pozitív munkakörnyezetet, a munkavégzéshez szükséges feltételek megteremtését.

„Egy olyan klubfilozófia kialakítására törekszünk, ami versenyelőnyt jelenthet a vetélytársakkal szemben. 1979 után újra szeretnénk nyerni valamit. Hiszek ebben, hogy ez sikerülhet. Első lépésben a tulajdonos úrral közösen ki kell alakítanunk ezt a filozófiát, ehhez kapcsolódik majd a játékstílus és ennek megfelelően, a vezetőedzővel együttműködve kialakítjuk a játékoskeretet” – fogalmazott a sportigazgató.

„A filozófiát igazítjuk az üzleti tervhez – folytatta Horváth Csenger. – Konkrét cél a tabella első felében végezni, megfelelni a fiatal perces elvárásoknak. Amikor játékosokat keresünk, a saját akadémia elsőbbséget élvez a keret kialakításánál, utána megnézzük a belső és a külső piacokat is. Szeretnénk vásárolni olyan, elsősorban magyar projektjátékosokat, akik hosszú távon az üzleti céljainkat is segíthetik, kisebb alapfizetéssel, de nagyobb bónuszokkal.”

Horváth Csenger ezután különböző mutatókat említett, amiken szeretnének változtatni a jövőben. Ezek közé tartozik, hogy a DVTK játékoskeretének létszáma, átlagéletkora és a bérkerete is a harmadik legnagyobb az NB I-ben. A keret létszámát és átlagéletkorát fokozatosan szeretnék csökkenteni, ahogy a légiósok számát is, hiszen jelenleg 19 külföldi található a keretben. Külföldről a jövőben csak olyan futballistákat szeretnének igazolni, akik hiányposztra érkeznek és nem a kispadra.

A fiatalok kapcsán elhangzott: ahhoz, hogy a klub megfeleljen ebben az idényben az MLSZ fiatalszabályában rögzített számoknak, tavasszal három fiatalnak folyamatosan játszania kell, mert elmaradásban vannak a számokban. Viszont az a fontos, hogy ne eldugják, hanem megmutassák, építsék, fejlesszék a fiatalokat, tehát szeretnének egyre fontosabb szerepet adni nekik.

A személyi kérdések kapcsán annyi hangzott el, hogy folyamatosan lehetnek változások, a vezetőségbe érkezik három új személy (az ő nevük nem hangzott el) a sportigazgatóval együtt, ugyanakkor sem az akadémia vezetésében, sem az első csapat kapcsán nem tervez azonnali változtatást az új vezetés.

Horváth Csenger elmondta, szeretné első lépésben minél jobban megismerni Vladimir Radenkovics vezetőedzőt, hogy aztán az egy hónapon belül kialakuló stratégia (amihez kapcsolódva egy DVTK-kézikönyv is készül majd) mentén együtt tudjanak dolgozni.