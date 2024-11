Bognár György: Kapusunknak jó meccsei voltak, ez most nem sikerült

LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 4–2 (3–1)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 4052 néző. Vezette: Erdős

Gólszerző: Beke (2., 20.), Kovácsréti (18.), Babics (90.), ill. Keresztes K. (39. – öngól), Böde (84.)

TÍMÁR Krisztián , a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője

– Ilyen az álomkezdés?

– Amit elterveztünk, azt a csapat az első félidőben jó minőségben megvalósította. Nemcsak azért mondom ezt, mert akkor szereztük a góljaink nagy részét, hanem mert jól működött a középpályás védekezésünk is, és azokat a területeket támadtuk, amelyeket megbeszéltünk. Ezzel együtt ellentétes félidőket láttam, pedig nem kértem a szünetben, hogy passzívabbak legyünk. Tudtuk, hogy Böde Dánielt be fogja vetni a Paks, a szélsőink kicsit visszahúzódtak, így könnyebben jött be a labda a szélekről, de ezeket a szögletekkel együtt nagyrészt el tudtuk hárítani.



– Harmadjára játsszák az adott forduló első mérkőzését. Megvan ennek a lélektana?

– Ha nyersz, akkor igen, nyugodtabban nézed a folytatást. Mondtam a játékosaimnak, nézegethetjük a tabellát, ha nem gyűjtjük a győzelmeket. Örülök, hogy mentalitásban más volt ez a csapat, mint a Puskás Akadémia elleni, és a Paks ellen szerzett pontok is nagyon értékesek.



– Adta magát, hogy Beke Péter kerül az eltiltott Nagy Dominik helyére a kezdőcsapatba?

– Igen, de nem azért, mert a babona szerint az olyan játékos jó eséllyel betalál, aki a korábbi csapata ellen lép pályára. Beke Péter jól dolgozott az elmúlt hetekben is, de kevesebbet játszott, ennélfogva viszont frissebb volt, és ez is sokat számított ebben a helyzetben. Örülök neki, hogy bejöttek a megoldásai és még alaposan ki is futotta magát.



BOGNÁR György , a Paksi FC vezetőedzője

– Mi történt a mérkőzés elején?

– Az első húsz percben fölénk nőtt a Nyíregyháza, ezt el kell ismerni. Igaz, mi is kellettünk hozzá, mert nagyon sok helyezkedési és technikai hibát követtünk el, tálcán kínáltuk a lehetőséget az ellenfélnek.

– A korai tetemes hátrány tudatában nem vetődött fel, hogy idő előtt cserél? Akár a hibázó – Kovácsik Ádámot is lehívhatta volna.

– Kapusunknak jó meccsei voltak az utóbbi időben, ez most nem sikerült, kétszer is melléütött a labdának, de nem egy játékosra húzzuk rá az első húsz percben történteket. Felvetődött a korai csere, de nálam elv, hogy akit beteszek a csapatba, azt minimum a szünetig a pályán hagyom, mert az az én felelősségem is, hogy lehetőséget adtam neki. A szünetben bevetett fiatalok ellenben szépen helytálltak, csak addigra már nagy volt a hátrány. Azok viszont nem győztek meg, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, és most bekerültek a csapatba.



– Böde Dániel nem kaphatott volna több játékpercet az egyenlítés reményében?

– Azért nem, mert sérüléssel bajlódott, és arra is gondolnunk kellett, hogy van elmaradt meccsünk, és a jövő héten kétszer játszunk az MTK-val. Nem akarjuk őt túlterhelni, hogy probléma legyen a következő mérkőzéseken.