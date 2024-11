Angol, német és spanyol csapatok is figyelik Nikitscher Tamást

Csongvai Áron, a Fehérvár FC játékosa reméli, hogy vasárnap, Diósgyőrben megszerzik idénybeli első idegenbeli sikerüket a bajnokságban. A múlt héten szerdán találkozott legutóbb egymással a Fehérvár FC és a Diósgyőri VTK, akkor a Vidi nyert odahaza (2–1) a Mol Magyar Kupában, s bejutott a 16 közé, vasárnap pedig bajnokin csap össze a két együttes, de Miskolcon. „Biztos vagyok benne, hogy a vasárnapi mérkőzést nem lehet összehasonlítani a kupameccsel, de ez természetes – mondta lapunknak Csongvai Áron, a fehérváriak védőként és középpályásként egyaránt bevethető 24 éves játékosa. – Már a harmadik egymás elleni összecsapásunk következik az idényben, a bajnokságban és a kupában is győztünk idehaza, most idegenben kell helytállnunk. A Diósgyőrt nyilván fűti a visszavágás vágya, de felkészülten és önbizalomtól duzzadva érkezünk, nem adjuk olcsón a bőrünket. Igyekszünk mi irányítani a játékot, de észnél kell lennünk, hiszen ellenfelünk veszélyes támadásokat képes vezetni.” A Fehérvár kitűnő formában van, igaz, elég mélyről kapaszkodott vissza: sorozatban négy bajnoki vereség után az utóbbi két mérkőzésen nyert az NB I-ben, a kupában pedig kiharcolta a továbbjutást.

„Hullámvölgyben voltunk, amelyből nyilván hamarabb ki akartunk mászni, csak nem sikerült. A negyedik vereség után összeült a csapat, megbeszéltük, hogy meg kell szakítanunk ezt a negatív szériát, így nem mehet tovább. Húztunk egy vonalat, visszamentünk az alapokhoz, mentálisan összekapta magát a társaság. De a jobb eredmények után nem szabad megelégednünk és elkényelmesednünk, hanem még több munkát kell elvégeznünk. Ezzel nincs is gond – jó úton járunk.”

Ebben pedig kulcsszerepet játszik Nejc Gradisar: a Vidi 22 éves szlovén csatára eddig öt bajnoki gólnál tart, s a góllövőlista élmezőnyében szerepel. „Nálunk nincsenek sztárok, de kell egy olyan csatár, aki szórja a gólokat: Nejc Gradisar ilyen. Jó formába lendült, de ezért meg is dolgozott, remek hozzáállású srác, megérdemli, hogy kijöjjön neki a lépés. Az ő kiemelkedő teljesítménye az egyik kulcsa annak, hogy elindultunk felfelé a tabellán. De még messze a vége: szép lassan kirajzolódnak az erőviszonyok, ám a legtöbb együttes között kicsi a különbség, bármi megtörténhet. Sok a fiatal magyar játékosunk, akik sokra vannak hivatva, bízik bennük a szakmai stáb. Minden meccsre úgy megyünk ki, hogy a célunk a három pont megszerzése, aztán meglátjuk, ez mire lehet elég az idény végén. Az biztos, hogy ha előkelő helyen akarunk végezni, javítanunk kell az idegenbeli statisztikánkon: az eddigi hat bajnokin megszerzett két pont finoman fogalmazva sem néz ki jól. Nagyszerű alkalom a vasárnapi fellépés, hogy megszerezzük idénybeli első sikerünket idegenben.” CS. A.