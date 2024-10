Tímár Krisztián: Tiszteljük az Újpestet, de nem félünk tőle

– Fáj még a múlt szombati, Diósgyőrtől elszenvedett kettő nullás vereség?

– Fáj, és nem is könnyű elfelejtenünk – mondta lapunknak Tímár Krisztián, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője. – Elkerülhető gólokat kaptunk, ebből már nagyon nehéz lett volna felállni. A számok azt mutatják, hogy mi irányítottunk, többet birtokoltuk a labdát, több párharcot nyertünk, egyedül a legfontosabb mutatóban maradtunk alul, nem szereztünk gólt. Az ellenfél három helyzetből kétszer talált be, ráadásul elég rossz pillanatokban kaptuk őket. Mindezek tetejébe Myke Ramos ollózása után igencsak úgy tűnt, hogy a gólvonal mögé pattant a labda, sajnálom, mert az idény egyik legszebb találata lett volna. Még mindig a bajnokság elején vagyunk, le kell vonnunk a tanulságokat, folyamatosan fejlődnünk kell, ha szeretnénk benn maradni – márpedig ez az elsődleges célunk. Sajnálom, hogy nem tudtunk nyerni a Diósgyőr ellen, de a mutatott játék azt mutatja, hogy jó úton járunk.

– Legutóbbi három bajnokijából kettőt megnyert a csapat, ráadásul a kupában is továbbjutott: kezd összeállni az együttes?

– Igen, de nem is így fogalmaznék, hanem úgy, hogy kezdjük egyre jobban felvenni az NB I ritmusát. Újoncok vagyunk, az átigazolás időszak utolsó pillanataiban érkezett néhány játékos, őket be kell építeni, igaz, a mag – amely az NB II-es bajnokcsapat tagjaiból tevődik össze – megmaradt. Fejlődünk egyénileg és csapatként, igyekszünk a hibákat kijavítani, a cél az, hogy egyre jobbak legyünk.

– Mi az, amin mielőbb javítani kell?

– A kapott gólok számát redukálni kell. Ha visszakanyarodunk a DVTK elleni meccsre, jóval magasabb volt az xG-mutatónk, mégis kikaptunk. Annak viszont örülök, hogy a legtöbb meccsen a saját előre eltervezett futballunk köszön vissza, így a szurkolók azt a felfogást láthatják, amelyet az NB II-ben is megszokhattak az általam irányított Nyíregyházától. Támadófocit játszik a Szpari, az ellenfél térfelén már letámad, agresszív és gyors a játék, valamint sok gólhelyzetet alakítunk ki.

– Az új nyíregyházi stadionban telt ház előtt játszott eddig a csapat: milyen érzés ilyen hangulatban futballozni?

– Nagyon motivál, hogy ilyen szép környezetben és ilyen nagyszerű szurkolótábor előtt játszhatunk. Nagy a futball-láz most Nyíregyházán, öröm itt lenni edzőként és játékosként is egyaránt, úgyhogy nagyon igyekszünk kiszolgálni a drukkereinket.

– Mi a terv a válogatott szünetben?

– Bízunk benne, hogy a sérültjeink felépülnek, illetve akik meggyógyultak, egyre jobb erőállapotba kerülnek. Pénteken felkészülési mérkőzést játszunk a Mezőkövesddel, utána két nap pihenőt kapnak a játékosok, majd hétfőtől maximálisan az Újpest elleni bajnokira koncentrálunk.

– Ha már szóba hozta a lilák elleni meccset: mérföldkőhöz ér, ötvenedik alkalommal irányítja jövő szombaton a Nyíregyházát. Korábbi ferencvárosi játékosként dolgozik önben pluszmotiváció az Újpest ellen?

– Abszolút nem. Nekünk a saját céljainkat kell figyelni, stabilizálni a védelmet és minél több pontot gyűjtenünk. Az Újpestnek erős kerete van, stabil a háttere, visszatértek a szurkolói, rendre jó hangulatot teremtenek a Szusza Ferenc Stadionban. S ha már itt tartunk, örülök, hogy az NB I-ben egyre több stadionban lehet sok drukker előtt és remek hangulatban játszani. Motiváltak vagyunk, és ahogy mondani szokás, nem feltett kézzel megyünk a Megyeri útra.

10. FORDULÓ

Október 19., szombat

15.00: Debrecen−Paks

17.30: Diósgyőr−MTK Budapest

19.30: Újpest−Nyíregyháza

Október 20., vasárnap

13.00: Kecskemét−Puskás Akadémia

15.15: Zalaegerszeg−ETO FC Győr

17.45: Ferencváros−Fehérvár FC

1. Ferencvárosi TC 7 6 – 1 13–5 +8 18 2. Puskás Akadémia 8 6 – 2 13–8 +5 18 3. Paksi FC 8 5 1 2 15–12 +3 16 4. MTK Budapest 8 5 – 3 13–9 +4 15 5. Diósgyőri VTK 9 4 3 2 9–8 +1 15 6. Újpest FC 9 4 2 3 14–7 +7 14 7. Nyíregyháza Spartacus 9 3 1 5 13–18 –5 10 8. Fehérvár FC 9 2 3 4 11–17 –6 9 9. ETO FC Győr 8 2 2 4 8–11 –3 8 10. Debreceni VSC 8 2 1 5 11–13 –2 7 11. Zalaegerszegi TE 8 2 1 5 9–13 –4 7 12. Kecskeméti TE 9 1 2 6 6–14 –8 5 AZ ÁLLÁS

Az 1. fordulóban elhalasztott Debrecen–Ferencváros, valamint az 5. fordulóban elhalasztott MTK–Paks és ETO FC Győr–Puskás Akadémia mérkőzést december 4-én, az ugyancsak az 5. fordulóban elhalasztott ZTE FC–FTC mérkőzést február 5-én rendezik meg.