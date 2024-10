Nagy Zsolt a „nehézkes” Puskás-siker után 2 napot pihen, aztán irány a válogatott

Nagy Zsolt szerint alakulhatott volna könnyebben is a mérkőzés a Puskás Akadémiának.

„Ha az első félidőben egyet be tudunk rúgni a két nagy helyzetünkből, akkor talán nagyobb arányú is lehetett volna a győzelem, hiszen úgy érzem, szinte csak védekezni jött a Debrecen, kontrajátékkal operáltak. Kevés területünk volt, emiatt kevesebb helyzet is, a vége felé beadásokkal próbálkoztunk, amik talán ültek is. Szerencsére Golla befejelt egy gólt. Kemény mérkőzés volt, nehézkes győzelem. Van olyan mérkőzés, amikor húsz helyzetből egyet sem tudunk berúgni, most kevesebb volt, de szerencsére abból egyet sikerült.”

Videónkban elárulja, Hornyák Zsolt vezetőedzőhöz hasonlóan őt is meglepte-e a Debrecen defenzív játéka; megtudjuk, melyik kimaradt helyzet fájt neki a legjobban, de szóba kerül a válogatott is, hiszen hétfőn már ott lesz jelenése.

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

Puskás Akadémia–Debreceni VSC 1–0 (0–0)

Felcsút, Pancho Aréna, 1000 néző. Vezette: Rúsz

Gólszerző: Golla (89.)

