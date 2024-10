Mint az NB I-ben: Fehérvár–Diósgyőr rangadó

Az egyetlen olyan párharcot Székesfehérváron rendezik, amelyen két NB I-es együttes csap össze a Mol Magyar Kupában: a Fehérvár a Diósgyőri VTK-t fogadja a Sóstói Stadionban 20 órakor.

„Az idényben már játszottunk egyszer a Diósgyőrrel, szerencsére győztünk is – mondta Nikola Szerafimov, a Vidi 25 éves, 15-szörös északmacedón válogatott belső védője a klubhonlapon, utalva a 3–1-re megnyert augusztusi bajnokira, amelyen Szerafimov is betalált a 39. másodpercben (!). – Ismerjük ellenfelünket, tisztában vagyunk azzal, milyen stílusú futballt játszik, de azt is tudjuk, hogy a kupameccs mindig más, mint a bajnoki. Mindent eldönthet egy-egy helyzet, szabad- vagy szögletrúgás, nincs lehetőség javításra, mint a bajnokságban. Ezért kell még inkább koncentrálni, figyelni. A hazai pálya mindenképpen előnyt jelent, a célunk nem lehet más, mint a továbbjutás.”

A Vidinek kellene a sikerélmény, hiszen az utóbbi öt bajnokijából négyet is elveszített, a legutóbbi, Debrecen elleni bajnokit viszont megnyerte, 2–0-ra győzött.

„Sokat szenvedtünk a játékunk és az eredménytelenség miatt, a sorozatban elszenvedett négy vereség nagyon fájó volt – mondta még a hátvéd. – Mindennap keményen edzettünk, hittünk magunkban és az elvégzett munkában, így a legutóbbi két meccsen már sokkal jobban játszottunk, szervezettebbek is voltunk, mondom ezt úgy, hogy kikaptunk a Ferencvárostól kettő nullára. A Loki ellen már az eredmény is rendben volt, fontos három pontot szereztünk, nagyon kellett a siker az önbizalmunk szempontjából. Remélem, ez a győzelem fordulópontot jelent.”

Diósgyőrben persze abban bíznak, hogy idegenben is kiharcolhatják a továbbjutást: Vladimir Radenkovics együttese a legjobb tizenhat közé vágyik a kupában. A két és fél hónap után visszatérő középpályás, Bényei Ágoston épp lapunknak mondta el, hogy a legkönnyebb út Európába a Magyar Kupán keresztül vezet, így a sorozat kiemelten fontos számukra.

„A garantáltan harminchárom mérkőzésből álló bajnokság és a csak meccsről meccsre tervezhető kupasorozat teljesen más műfaj – mondta Vladimir Radenkovics, a Diósgyőr vezetőedzője a DVTK honlapján. – Itt minden mérkőzés döntővel ér fel, ami hatalmas nyomást jelent a játékosoknak, hiszen csak az egyik csapat folytathatja. Ebben a helyzetben az segít, ha hisznek magukban a srácok, és megőrzik a pozitív hozzáállásukat. Ha mindenki teljes mértékben elvégzi a rábízott feladatot, akkor sikerrel vesszük ezt a rendkívül nagy akadályt is. Ellenfelünktől több rutinos játékos távozott a nyáron, helyükre azonban tehetséges fiatalok léptek, akik új energiát hoztak a csapatnak. Számos példát láttunk már arra, hogy kedvező változást hoz egy csapat életében, amikor a sikerre éhes fiatalok megkapják a lehetőséget. Az edzőjük, Pető Tamás jó munkát végez.”

A szakember arra is kitért, hogy a Vidi játékrendszert váltott, és öt védővel áll fel.

„Játszottunk már hasonló felállású csapat ellen, ezúttal is felkészültünk minden eshetőségre. Egy órával a meccs kezdete előtt – a kezdő tizenegy ismeretében – megpróbáljuk kitalálni, milyen játékrendszer mellett döntött az ellenfél szakmai stábja. És persze figyelni kell arra is, hogy azonnal reagáljunk rá, ha mérkőzés közben váltanak. Persze hasonló feladat elé néznek ők is, majd meglátjuk, hogyan alkalmazkodnak a játékstílusunkhoz. Mindenesetre jó mérkőzést várok. Mi a helyzet akkor, ha tizenegyesrúgások döntenek? Az edzések után rendszeresen kinn maradnak a srácok, és próbára teszik a kapusokat. Kedden is így történt. Edzőként több kupacsatában vettem részt, néhányszor felemeltem a serleget is. A DVTK és a Slovan Bratislava másodedzőjeként volt részem tizenegyespárbajban, és az a tapasztalatom, hogy akkor már az adott pillanat a döntő. Szerencsére a csapat tele van önbizalomtól duzzadó játékosokkal, ami döntő lehet egy ilyen helyzetben.”

A szerdai összecsapás után hamarosan újra találkozik a két együttes, november 10-én Diósgyőrben rendezik az egymás elleni bajnokijukat.

MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ

12.30: Credobus Mosonmagyaróvár (NB III)–ETO FC Győr

12.30: BVSC-Zugló (NB II)–Újpest FC, Hévízi út

12.30: Gödöllői SK (vármegyei I.)–Dorogi FC (NB III), Sándor Károly Akadémia, Salgótarjáni út

12.30: Tarpa SC (vármegyei I.)–Iváncsa KSE (NB III)

12.30: Karcagi SE (NB III)–Kecskeméti TE

12.30: Balatonalmádi SE (vármegyei I.)–Kisvárda Master Good (NB II)

12.30: Szentlőrinc SE (NB II)–Zalaegerszegi TE FC

17.00: FC Ajka (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC

18.00: Opus Tigáz Tatabánya (NB II)–Puskás Akadémia FC

18.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)–MTK Budapest

18.30: FC Sopron (NB III)–Soroksár SC (NB II)

20.00: Fehérvár FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!