Érdemes volt halasztani: Mezőörsön telt ház várja a címvédő Paksot

Nagy vihar volt. Az esőtől és a belvíztől felázott mezőörsi pálya használhatatlansága miatt szeptember közepén a Mol Magyar Kupa harmadik fordulójában elmaradt a Győr-Moson-Sopron vármegyei bajnokság I. osztályában szereplő Mezőörs KSE–Paksi FC mérkőzés, s a versenybizottság a paksiakat hirdette ki továbbjutónak, mondván, a hazai csapat „visszalépett”... Szőke Barnabás, a Mezőörs elnöke azonban fellebbezett, a szövetség illetékesei pedig elfogadták az érveit (a kiscsapat játszott volna, ha a pályaviszonyok engedik, és a Paks is belegyezett, hogy későbbi időpontban mérkőzzenek meg), így az MLSZ-határozat értelmében szerdán 14 órakor indul útjára a labda – telt ház előtt.

„Sportdiplomáciai siker” – ezzel a címmel tette közzé a Mezőörs KSE közösségi oldalán az MLSZ döntését, amellyel lehetőséget kapott, hogy hazai pályán megmérkőzhessen a Magyar Kupa címvédőjével. A döntés után a Paksi FC-től Haraszti Zsolt ügyvezető így reagált: „Megyünk játszani!”

Érdekesség, hogy Mezőörsön futballozik a pályafutása során több mint tíz klubban megforduló, 41 esztendős Simon Attila, aki tíz évvel ezelőtt éppen a Paks centereként végzett a góllövőlista élén (a Ferencvároshoz távozó Böde Dániel pótlására szerződtették), az akkori együttesből mára Szabó János és Windecker József maradt hírmondónak. A rutinos támadó a Mezőörs szerelésében vasárnap megszerezte első gólját, és öt gólpassz is szerepel a neve mellett.

A kupasorozatban a Mezőörsnek már van némi rutinja az MK-meccseket illetően, hiszen az előző kiírásban a Vasas itt csupán tizenegyesekkel jutott tovább.

A Magyar Kupa-címvédő Paks önbizalommal telve várhatja a szerdai kupameccset, ugyanis a hétvégén hazai pályán 3–1-re legyőzte a bajnok Ferencvárost. Vasárnap a harmadik gólt Tóth Barna szerezte, aki elmondta, ismét kupadöntőt akar játszani a Puskás Arénában.

„Maximálisan felkészültünk a Mezőörs elleni kupameccsre – mondta a 29 esztendős támadó. – Meglepett, hogy első körben játék nélkül ítélték nekünk a továbbjutást, de futballistaként jobb a pályán kiharcolni. Nem kérdés, címvédőként és NB I-es csapatként elvárás a továbbjutás, ám óvatosnak kell lennünk. Tisztában vagyunk vele, hogy jó képességű játékosok alkotják az alsóbb osztályú Mezőörsöt, tavaly a Vasast is megszorongatta. Stabil és jó játékra lesz szükségünk a győzelemhez. A Ferencváros elleni hétvégi meccs? Az a mérkőzés mindig különleges, de nem okozhat problémát a múlt vasárnapi bajnoki, bő a keretünk, mindenki felkészült és jó állapotban van. A címvédés is reális lehet, bár nem mi vagyunk a Magyar Kupa legnagyobb esélyesei, de szeretnénk ismét a Puskás Arénában játszani, hiszen hatalmas élmény volt az előző idényben is. Motivál minket, hogy ismét bejussunk a kupadöntőbe.”

Windecker József elárulta, nem beszélt Simon Attilával, korábbi paksi csapattársával a meccs előtt.

„Nem szokásom meccs előtt az ellenfél játékosaival beszélni, de vele kivételt tehettem volna, hiszen kivételesen jó a kapcsolatunk – mondta lapunknak a Paksi FC középpályása. – Nem vár ránk könnyű feladat, hiszen a Mezőörsben van néhány korábbi NB I-es játékos, ők más szintet képviselnek, mint az átlag megyei I. osztályúak. Jó mérkőzésre számítok, természetesen csak a továbbjutással lennék elégedett. Örülök neki, hogy lejátsszuk a meccset, bár annak még jobban örültem volna, ha az eredeti időpontban rendezik meg. Nagy élmény volt az előző idényben kupadöntőt játszani, száz százalékot kell nyújtanunk, hogy elérjük a célunkat, amihez szükségünk van a jó sorsolásra is, azonban most csak a Mezőörsre koncentrálunk.”

AZ ETO A NŐI KUPÁBAN IS REMEKEL A Simple Női Kupa nyolcaddöntőjének mérkőzéseit a hét végén rendezték: hazai pályán győzött a Dunaújváros, az Újpest, míg az élvonalban is remeklő, a tabella élén álló ETO FC Győr idegenben 7–0-ra kiütötte a Budaörsöt.

Eredmények: DVTK–Soroksár 6–2 (3–1), Pécsi MFC–Ferencváros 1–2 (0–0), MTK–Szekszárdi WFC 7–0 (3–0), Puskás Akadémia–Honvéd FC 2–1 (1–1), Viktória FC–Astra Hungary 0–2 (0–1), Dunaújváros–Nyíregyháza 2–0 (0–0), Újpest–Szent Mihály 1–0 (1–0), Budaörs–ETO FC Győr 0–7 (0–5)

MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ

Október 9., szerda

14.00: Mezőörs KSE (megyei I.)–Paksi FC – élőben az NSO-n!