Esélyt sem adott vendéglátójának a KTE a Magyar Kupában

AZ ELSŐ FÉLIDŐBEN ELDÖNTÖTTE A KTE

Viszonylag hamar eldöntötte Kozármislenyben a továbbjutás kérdését a Kecskeméti TE, amely Lukács Dániel duplájával került előnybe, aki a 21. percben a Katona Leventével szembeni szabálytalanság miatt megítélt tizenegyest értékesítette, majd nyolc percre rá Kotula Máté centerezését követően passzolt a kapuba. Három perccel később Vágó Levente fejes gólja gyakorlatilag le is zárta a párharcot.

A második félidőben is mentek előre a hazaiak, de a gólt ismét ők kapták: Lukács ezúttal előkészített, beadásából Katona Bálint talált be. Elég nyílt volt a mérkőzés a folytatásban, nem álltak be védekezni a csapatok, így aztán még növelhette volna előnyét a KTE, de a Kozármisleny is megszerezhette volna becsületgólját, azonban már nem változott az eredmény. A lilák tizedik élvonalbeli csapatként jutottak tovább (0–4).

GYIRMÓTI ÉS GÖDÖLLŐI SIKER

A Gyirmót már az első félidőben háromgólos előnybe került a BKV Előre otthonában, majd ehhez hozzátett még kettőt, a hazaiak egyetlen öröme pedig az lehetett, hogy összejött a szépítés (1–5).

A Csorna és a Gödöllő mérkőzésén az volt a kérdés, melyik együttes lesz – a Balatonalmádi és a Tarpa után – a harmadik megyei első osztályú csapat, amelyik ott lesz a legjobb 32 között. Az első félidőben a hazaiak szereztek vezetést, ám a vendégek a folytatásban fordítottak, és továbbjutottak a következő körbe (1–2).

MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

HR-RENT KOZÁRMISLENY–KECSKEMÉTI TE 0–4 (0–3)

Kozármisleny, 500 néző. Vezette: Derdák Marcell (Ország Péter, Kulman Tamás)

KOZÁRMISLENY: Oroszi – Schuszter (Beke, 73,), Gajág, Rácz L., Turi (Koszovcsuk, 63.), Debreceni Z. – Kiss B. (Lépő, 63.), Major S., Horváth D., Kirchner (Barkóczi, 73.) – Cipf (Horváth P., 63.). Vezetőedző: Pinezits Máté

KECSKEMÉT: Varga B. – Rjaskó, Belényesi, Katona L. – Nagy K. (Berki, 73.), Vágó (Meski, 73.), Bocskay (Nikitscher, 63.), Kotula – Montiel (Kovács K., a szünetben), Katona M. – Lukács D. (Pálinkás, 63.). Vezetőedző: Szabó István

Gólszerző: Lukács D. (11-esből, 0–1) a 21., Lukács D. (0–2) a 29., Vágó (0–3) a 31., Katona B. (0–4) az 55. percben

MESTERMÉRLEG

Pinezits Máté: – Jó felfogásban játszott a csapat, aminek örülök. Az eredmény mást mutat, de nekünk is akadtak helyzeteink. Elmarasztalni senkit sem tudok a játékosaim közül.

Szabó István: – Cseppet sem volt ez könnyű mérkőzés. A futballistáim tudták élvezni a játékot. Azért az első két gól nagyon sok dolgot meghatározott a játék további képében.

További eredmények

BKV Előre (NB III)–Gyirmót FC Győr (NB II) 1–5

Csornai SE (megyei I.)–Gödöllői SK (megyei I.) 1–2

Budafoki MTE (NB II)–Ferencvárosi TC 0–3

Később

18.30: Szombathelyi MÁV Haladás VSE (NB III)–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

KORÁBBAN

FC Nagykanizsa (NB III)–FC Ajka (NB II) 2–3 – hosszabbítás után

Balatonalmádi SE (megyei I.)–Pápai Perutz FC (megyei I.) 0–0 – 11-esekkel 3–1

Iváncsa KSE (NB III)–Tiszakécskei LC (NB III) 4–0

Credobus Mosonmagyaróvár (NB III)–Budaörs (NB III) 2–2 – 11-esekkel 5–4

III. ker. TVE (NB III)–Kisvárda Master Good (NB II) 0–0 – 11-esekkel 2–4

Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–Facultas-Tiszafüredi VSE (NB III) 1–1 – 11-esekkel 0–3

Eger SE (NB III)–Soroksár SC (NB II) 0–4

Tarpa SC (megyei I.)–Harta SE (megyei I.) 5–0

Füzesabony SC Erőss út (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 1–2

Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II) 0–2 – hosszabbítás után

Dunaújváros FC (megyei I.)–Karcagi SE (NB III) 0–6

Kelen SC (NB III)–Budapest Honvéd FC (NB II) 1–5

Testvériség-Újpalota SE (megyei I.)–Opus Tigáz Tatabánya (NB II) 0–2

1908 SZAC Budapest (megyei I.)–ESMTK (NB III) 1–2

Sárvár FC (megyei I.)–FC Sopron (NB III) 0–2

Fémalk-Dunavarsány (megyei I.)–Újpest FC 0–7

FC Hatvan (NB III)–Zalaegerszegi TE FC 0–4

Putnok FC (NB III)–ETO FC Győr 2–6

Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–MTK Budapest 0–2

Monor SE (NB III)–Fehérvár FC 0–2

Vasas FC (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC 1–1 – 11-esekkel 6–7

Pécsi MFC (NB III)–Szentlőrinc (NB II) 3–3 – 11-esekkel 4–5

Dorogi FC (NB III)–Érdi VSE (NB III) 1–0

Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Debreceni VSC 0–4

Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II) 3–1

Mezőörs KSE (megyei I.)–Paksi FC 0–3 – játék nélkül, a Mezőörs visszalépett