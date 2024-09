Kiütéses győzelmet aratott a Puskás Akadémia Szombathelyen a kupában

Óriási volt a különbség a két csapat között a pályán, és Wojciech Golla már a 4. percben megszerezte a vezetést a Puskás Akadémiának, miután a kapu jobb oldalába fejelt. Nem sokat kellett várni az újabb vendéggólra, nyolc perccel később Kerezsi Zalán centerezése után Jakov Puljic passzolt 8 méterről a kapuba. A felcsúti együttes a folytatásban óriási helyzeteket hagyott ki – a Haladás VSE kapusát, Horváth Bendegúzt kell dicsérni, aki több ziccert is megfogott, és az első félidőben nem is kapott több gólt.

A szünet után Jakub Plsek már mattolni tudta a hazai kapust, majd Kerezsi Zalán is megszerezte első gólját felcsúti színekben – nem volt nehéz dolga, Jonathan Levi becsúszva centerezett, majd a 21 éves játékos két lépésről a kapuba pörgette a labdát. Még jobban szétnyílt az olló a továbbiakban, Urho Nissila két gólt lőtt – egyszer a bal, egyszer a jobb alsóba lőtt nagyjából 15 méterről –, a kettő között Mondovics Kevin talált be, aki 17 évesen az első gólját szerezte a PAFC első csapatában.

Mindezeken túl is több gólt lőhetett volna a vendégcsapat, de vagy a kapus, vagy a kapufa, esetleg egy önfeláldozó védő blokkja hárított, ám így is nagyon simán jutott tovább a Puskás Akadémia. 0–7

A 3. forduló utolsó mérkőzését, a Kazincbarcika–Diósgyőr találkozót hétfő 19 órakor rendezik, de a következő kör sorsolását már előtte, 17.30-tól megtartják, amit az M4 Sport szintén közvetít.



MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

SZOMBATHELYI MÁV HALADÁS VSE–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–7 (0–2)

Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 695 néző. Vezette: Csonka Bence (Szalai Balázs, Szalai Dániel)

HALADÁS VSE: Horváth B. – Czuczi, Varga Cs., Vigh P., Tarján – Horváth M., Szakály A. (Dezamits, 78.), Jancsó (Hári, 58.), Horváth A. (Likerecz, 78.) – Fehér D. (Árvay, 58.), Szenczi B. (Tompek, 69.). Vezetőedző: Szenczi Imre

PUSKÁS AKADÉMIA: Pécsi – Maceiras, Golla, Szolnoki, Brandon (Vitályos, 77.) – Plsek (Nissila, 55.), Kocsis D. (Soisalo, 55.), Duarte, Puljic (Colley, 68.) – Levi (Mondovics, 68.), Kerezsi. Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Gólszerző: Golla (0–1) a 4. Puljic (0–2) a 12., Plsek (0–3) az 50., Kerezsi (0–4) a 63., Nissila (0–5) a 70., Mondovics (0–6) a 75., a Nissila (0–7) a 83. percben

MESTERMÉRLEG

Szenczi Imre: – Ami jó, hogy a szurkolóink fantasztikusak voltak. Annak is örülök, hogy az első félidőben a támadójátékunk és a védekezésünk is rendben volt. Ami viszont rossz, hogy a második félidőre szétesett a csapat.

Hornyák Zsolt: – Elégedetlen vagyok a helyzetkihasználással és azzal, hogy sokszor lesen voltak a játékosaink. Viszont örülök, hogy a fiatal Mondovics Kevin jól szállt be, és a többi csereként pályára küldött játékosunk is jól futballozott.

További eredmények

BKV Előre (NB III)–Gyirmót FC Győr (NB II) 1–5

Csornai SE (megyei I.)–Gödöllői SK (megyei I.) 1–2

Budafoki MTE (NB II)–Ferencvárosi TC 0–3

HR-Rent Kozármisleny (NB II)–Kecskeméti TE 0–4

Szombaton játszották

FC Nagykanizsa (NB III)–FC Ajka (NB II) 2–3 – hosszabbítás után

Balatonalmádi SE (megyei I.)–Pápai Perutz FC (megyei I.) 0–0 – 11-esekkel 3–1

Iváncsa KSE (NB III)–Tiszakécskei LC (NB III) 4–0

Credobus Mosonmagyaróvár (NB III)–Budaörs (NB III) 2–2 – 11-esekkel 5–4

III. ker. TVE (NB III)–Kisvárda Master Good (NB II) 0–0 – 11-esekkel 2–4

Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–Facultas-Tiszafüredi VSE (NB III) 1–1 – 11-esekkel 0–3

Eger SE (NB III)–Soroksár SC (NB II) 0–4

Tarpa SC (megyei I.)–Harta SE (megyei I.) 5–0

Füzesabony SC Erőss út (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 1–2

Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II) 0–2 – hosszabbítás után

Dunaújváros FC (megyei I.)–Karcagi SE (NB III) 0–6

Kelen SC (NB III)–Budapest Honvéd FC (NB II) 1–5

Testvériség-Újpalota SE (megyei I.)–Opus Tigáz Tatabánya (NB II) 0–2

1908 SZAC Budapest (megyei I.)–ESMTK (NB III) 1–2

Sárvár FC (megyei I.)–FC Sopron (NB III) 0–2

Fémalk-Dunavarsány (megyei I.)–Újpest FC 0–7

FC Hatvan (NB III)–Zalaegerszegi TE FC 0–4

Putnok FC (NB III)–ETO FC Győr 2–6

Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–MTK Budapest 0–2

Monor SE (NB III)–Fehérvár FC 0–2

Vasas FC (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC 1–1 – 11-esekkel 6–7

Pécsi MFC (NB III)–Szentlőrinc (NB II) 3–3 – 11-esekkel 4–5

Dorogi FC (NB III)–Érdi VSE (NB III) 1–0

Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Debreceni VSC 0–4

Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II) 3–1

Mezőörs KSE (megyei I.)–Paksi FC 0–3 – játék nélkül, a Mezőörs visszalépett

HÉTFŐ

19.00: Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II)–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)