NB I: Eb-szereplő is jött a piaczárás után; változások Fehérváron és az FTC-nél

A szeptember 3-i piaci zárást követően is több NB I-es klub kerete változott. A Fehérvár FC bejelentette a Görögországból hazatérő kapus, Nagy Gergely szerződtetését, míg a csapat egyik legjobbjának számító norvég középpályás, Tobias Christensen a Rapid Bucuresti-hez szerződött. A Ferencváros kölcsönadta Dunaszerdahelyre a nigériai Fortune Basseyt, a Lokomotiv Moszkvának Edgar Szevikjant, és távozott Stjepan Loncar is a lengyel Lech Poznanhoz. A Kecskemét Tófol Montiel személyben spanyol játékost igazolt, a Nyíregyháza az egy meccsen az Eb-n is szerepelt grúz középpályást, Nika Kvekveszkirit szerződtette. A Puskás Akadémia eladta a szlovén Maribornak Komáromi György játékjogát.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Batik Bence (Puskás Akadémia FC), Victor Braga (Victor Cristiano Braga, brazil, Ordabaszi – Kazahsztán, legutóbb kölcsönben Zsetiszu FK– Kazahsztán), Neven Djurasek (horvát, Arisz Szaloniki – Görögország), Kocsis Gergő (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként, Pálfi Donát (Szombathelyi Haladás), Yacouba Silue (elefántcsontparti, Mladoszt Lucsani – Szerbia), Szenaga Naoaki (japán, FK Jezero – Montenegró), Szűcs Tamás (FC Köbenhavn – Dánia))

Kölcsönbe érkezők: Zsirajr Sagojan (örmény, Ararat – Örményország), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Kohut Máté, Nyikos Botond, Szakács Levente

Kiszemeltek: –

Távozók: Baranyai Nimród (Újpest FC), Bódi Ádám (Kolorcity Kazincbarcika, szabadon igazolhatóként), Alexandrosz Kiziridisz (görög, Zemplín Michalovce – Szlovákia, szabadon igazolhatóként, legutóbb kölcsönben: NS Mura – Szlovénia), Kócs-Washburn Erik (magyar-amerikai, mezőkövesdi kölcsön után Kozármisleny), Sztefan Loncsar (montenegrói, Akron Togliatti – Oroszország), Andrija Majdevac (szerb, Panetolikosz – Görögország, szabadon igazolhatóként, legutóbb kölcsönben Napredak Krusevac – Szerbia), Christian Manrique (Christian Manrique Díaz, spanyol, AD Alcorcón – Spanyolország), Hamzat Ojediran (nigériai, RC Lens – Franciaország), Joao Oliveira (João Pedro Abreu de Oliveira, svájci-portugál, Arka Gdynia – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Romancsuk (ukrán, FK Krivbasz – Ukrajna)

Kölcsönbe távozók: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló, ismét kölcsönbe), Szakács Levente (Karcag)

Kooperációs szerződéssel Mezőkövesd: Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Horváth Zalán, Kohut Máté, Takács Bence

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Tuboly Máté (ETO FC Győr, onnan DAC 1904 – Szlovákia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Nikola Gluscsevics (montenegrói, NK Dekani – Szlovénia, szabadon igazolhatóként), Herbák Máté (SV Bergfried – Németország), Alekszandr Karnickij* (fehérorosz, Mezőkövesd), Mohammed Rarszalla (marokkói, FC Kosice – Kassa, Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Sinisa Sanicanin (bosnyák-szerb, Partizan Beograd – Szerbia, szabadon igazolhatóként), Karlo Sentic (horvát, Hajduk Split – Horvátország)

*Az NB III-as kerethez csatlakozott.

Kölcsönbe érkezők: Uros Drezsgics (szerb, Rubin Kazany – Oroszország), Huszár Marcell (ETO FC Győr), Marko Rakonjac (szerb-montenegrói, Lokomotiv Moszkva – Oroszország, legutóbb kölcsönben Topolyai SC – Szerbia), Varga Zétény (Ferencvárosi TC)

Kölcsönből visszatért: Benkő Péter (szlovák-magyar, Salgótarján BTC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Ondrej Baco (cseh, Ironi Tiberiasz – Izrael, szabadon igazolhatóként), Csirmaz István (Mezőkövesd, szabadon igazolhatóként), Kispál Tamás (egri kölcsön után Bicske, szabadon igazolhatóként), Jeremie Obounet Moussango (gaboni, kassai kölcsön után Antequera CF – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Pernambuco (José Vitor Rodrigues da Silva dos Santos, brazil, brazil, Al-Dhafra – Egyesült Arab Emírségek, szabadon igazolhatóként), Godfrey Bitok Stephen (nigériai, Gaziantep FK – Törökország, szabadon igazolhatóként), Tóth Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Tóth Borisz (siófoki kölcsön után Tiszaújváros, szabadon igazolhatóként), Viczián Ádám (tiszakécskei kölcsön után Békéscsaba 1912 Előre, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Bánhegyi Bogdán (Kolorcity Kazincbarcika), Bokros Szilárd (FC Kosice – Kassa, Szlovákia), Szamosi Ádám (Bp. Honvéd)

Kölcsönből visszatért klubjához: Szabó Levente (Fehérvár FC, onnan Eintracht Braunschweig – Németország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC GYŐRNÉL

Érkezők: Marku Albion (albán, Dinamo Tirana – Albánia, szabadon igazolható), Heitor (Heitor Marinho dos Santos, brazil, FCI Levadia – Észtország), Filip Kasa (cseh, DAC – Szlovákia), Matija Krivokapics (montenegrói, DAC 1904 – Szlovákia), Miljan Krpics (szerb-magyar, FK Vozsdovac – Szerbia), Samsindin Ouro (togói, All-Adalah – Szaúd-Arábia), Samuel Petrás (szlovák, DAC 1904 – Szlovákia), Vazsdi Szahli (tunéziai, Radnicski Kragujevac – Szerbia)

Kölcsönbe érkezők: Ahmed Nadir Benbuali (algériai, Charleroi – Belgium), Eneo Bitri (albán, Valerenga – Norvégia; legutóbb kölcsönben Cracovia – Lengyelország), Zseljko Gavrics (szerb-bosnyák, DAC 1904 – Szlovákia), Daniel Stefulj (horvát, Dinamo Zagreb – Horvátország)

Kölcsönből visszatért: Csóka Bálint (szlovákiai, STK Samorín – Somorja, Szlovákia), Deákovits Richárd (Mosonmagyaróvár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Décsy Ádám, Kulcsár Martin

Kiszemeltek: Ramik Gadzsijev (ukrán-azeri, SZK Dnyipro-1 – Ukrajna)

Távozók: Gabriel Boschilia (brazil-olasz, Operário-PR – Brazília, szabadon igazolható), Buna Gábor (Opus Tigáz Tatabánya, kölcsön után végleg) Hanzli Péter (Kallham FC – Ausztria), Matteo Lucarelli (olasz, Olbia – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Szujó Attila (Kolorcity Kazincbarcika), Tuboly Máté (debreceni kölcsön után DAC 1904 – Szlovákia), Yasin Hamed (szudáni-magyar, Al-Ittihad SCS Tripoli – Líbia), Csontos Dominik (ZTE)

Kölcsönbe távozók: Farkas Balázs (Bp. Honvéd), Huszár Marcell (Diósgyőri VTK), Lacza Alex (szlovák-magyar, pécsi kölcsön után Szeged)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Kovács Márk (román-magyar, DAC 1904 – Szlovákia, onnan Csíkszereda – Románia), Riquelme Rodrigues Mendes (brazil, DAC 1904 - Szlovákia), Urblík Norbert (szlovákiai, DAC 1904 – Szlovákia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FEHÉRVÁR FC-NÉL

Érkezők: Bedi Bence (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Danyiel Kivinda (ukrán, SZK Dnyipro-1 – Ukrajna), Bohdan Melnik (ukrán-magyar, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Ivan Milicevic (horvát-bosnyák, AE Kifisziasz - Görögország, szabadon igazolhatóként), Nagy Gergely (PASZ Jannina, Görögország – szabadon igazolható)

Kölcsönbe érkezők: Holender Filip (magyar-szerb, Vasas FC), Huszti András (Zalaegerszegi TE FC, legutóbb kölcsönben Újpest FC), Kovács Mátyás (MTK Budapest), Ominger Gergő (Puskás Akadémia), Szabó Bálint (Paksi FC)

Kölcsönből visszatért: Babos Bence (FC Ajka), Franck-Yves Bambock (kameruni-francia, Panetolikosz – Görögország), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus), Lirim M. Kastrati (koszovói-albán, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Ekbauer Tamás, Lakatos Kristóf, Lakatos Dávid, Virágh Milán

Kiszemeltek: –

Távozók: Franck-Yves Bambock (kameruni-francia, görögországi kölcsön után AEL Limassol – Ciprus), Berki Marcell (Kecskeméti TE), Bese Barnabás (Újpest FC), Tobias Christensen (norvég, Rapid Bucuresti – Románia), Fiola Attila (Újpest FC, szabadon igazolhatóként), Gergényi Bence (Újpest FC), Hangya Szilveszter (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Menyhárt Zsombor (Csákvár), Rúben Pinto (Rúben Rafael Melo Silva Pinto, portugál, Uniao Torreense – Portugália), Emil Rockov (szerb-magyar, FK Sarajevo – Bosznia-Hercegovina), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia), Sigér Dávid (Sepsi OSK – Románia), Szabó Levente (diósgyőri kölcsön után Eintracht Braunschweig – Németország, szabadon igazolhatóként), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Kölcsönből visszatért klubjához: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia, onnan Újpest FC, kölcsönbe)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Kady Borges (Kady Iuri Borges Malinowski, brazil, FK Krasznodar – Oroszország), Stefan Gartenmann (dán, FC Midtjylland – Dánia), Raul Gustavo (Raul Gustavo Pereira Bicalho, brazil, Corinthians – Brazília), Virgil Misidjan (suriname-i, Al-Tai – Szaúd-Arábia), Isaac Pappoe (ghánai, FC Aarau – Svájc), Philippe Rommens (belga, Go Ahead Eagles – Hollandia), Matheus Saldanha (Matheus Bonifácio Saldanha Marinho, brazil, Partizan Beograd – Szerbia), Szalai Gábor (Lausanne-Sport – Svájc)

Kölcsönből visszatért: Fortune Akpan Bassey (nigériai, Hapoel Petah Tikva – Izrael), Gruber Zsombor (Zalaegerszegi TE FC), Mats Knoester (holland, Aarhus – Dánia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Farkas Ádám, Lestál Szilárd, Nemes Márton, Tóth Zalán

Kiszemeltek: –

Távozók: Myenty Abena (Leo Myenty Janna Abena, suriname-i, Szpartak Moszkva – Oroszország), Muhamed Besic (bosnyák-német, szabadon igazolható), Amer Gojak (bosnyák, NK Rijeka – Horvátország, szabadon igazolhatóként), Iyinbor Patrick (kecskeméti kölcsön után Vasas FC), ifj. Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország), Stjepan Loncar (bosnyák, Lech Poznan – Lengyelország), Marquinhos (José Marcos Costa Martins, brazil, Szpartak Moszkva – Oroszország), Samy Mmaee (belga-marokkói, Dinamo Zagreb – Horvátország, szabadon igazolhatóként), Redzic Damir (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Henry Wingo (amerikai, Toronto FC – Kanada, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Fortune Akpan Bassey (nigériai, izraeli kölcsön után DAC 1904 – Szlovákia), Halmai Ádám (Soroksár), Katona Bálint (Kecskeméti TE), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Gaziantep – Törökország), Mergl Szabolcs (Soroksár, ismét kölcsönbe), Nagy Olivér (kecskeméti kölcsön után Soroksár), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Anderson Esiti (nigériai)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezők: Berki Marcell (Fehérvár FC), Bocskay Bertalan (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Kotula Máté (Kolorcity Kazincbarcika, szabadon igazolhatóként), Kovács Barnabás (Zalaegerszegi TE FC), Tófol Montiel (Cristóbal Montiel Rodríguez, spanyol, UD Alzira – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Papp Milán (Kolorcity Kazincbarcika), Pálfi Kristóf (Dorog), Rjaskó Mihály (ukrán-magyar, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Vattay Márton (Putnok FC)

Kölcsönbe érkezők: Katona Bálint (Ferencvárosi TC)

Kölcsönből visszatért: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Bodor Zoltán (Siófok), Fadgyas Tamás (Kolorcity Kazincbarcika), Grünvald Attila (Tiszakécske, kölcsön után végleg), Helmich Pál (magyar-német, Újpest FC), Kiss Bence (Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg), Matheus Izidorio Leoni (brazil-olasz, Nyíregyháza Spartacus), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia)

Kölcsönbe távozók: Derekas Zoltán (Opus Tigáz Tatabánya)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Horváth Krisztofer (Torino FC – Olaszország, onnan Újpest FC), Iyinbor Patrick (Ferencváros, onnan Vasas FC), Nagy Olivér (Ferencváros, onnan Soroksár, kölcsönbe), Szendrei Ákos (DAC 1904 – Szlovákia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK BUDAPESTNÉL

Érkezők: Ilja Beriasvili (grúz, Mezőkövesd), Molnár Rajmund (Szombathelyi Haladás, kölcsön után végleg), Róbert Polievka (szlovák, FK Dukla Banská Bystrica – Szlovákia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatért: Balogh Máté (BKV Előre), Csenterics Adrián (BVSC-Zugló), Molnár Ádin (Kozármisleny), Szőke Gergő (Gyirmót FC Győr)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Csucsánszky Zoltán, Freyer Kristóf, Molnár Péter, Szolár Dávid

Kiszemeltek: –

Távozók: Biben Barnabás (szabadon igazolható), Richlord Ennin (ghánai-kanadai), Kocsis Gergő (Debreceni VSC, szabadon igazolhatóként), Miknyóczki Ádám (pécsi kölcsön után Gyirmót FC Győr), Nikolas Spalek (szlovák-magyar), Khaly Iyane Thiam (magyar-szenegáli, szabadon igazolható), Vadnai Dániel, Várkonyi Bence (Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg), Zsóri Dániel (budafoki kölcsön után UTA Arad – Románia, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Kovács Mátyás (Fehérvár FC), Lehoczky Roland (tiszakécskei kölcsön után Vasas FC), Merényi Ádám (ismét Budafoki MTE), Zuigeber Ákos (szegedi kölcsön után Budafoki MTE)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Szlobodan Babics (szerb, OFK Petrovac – Montenegró), Eppel Márton (Warta Poznan – Lengyelország), Horváth Kevin (Mosonmagyaróvár), Ranko Jokics (szerb, Borac Banja Luka – Bosznia-Hercegovina), Aboubakar Keita (elefántcsontparti, Újpest FC, szabadon igazolhatóként), Keresztes Krisztián (DAC 1904 – Szlovákia), Kovács Milán (Gyirmót FC Győr), Nika Kvekveszkiri (grúz, Lech Poznan – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Matheus Izidorio Leoni (brazil-olasz, Kecskeméti TE), Jaroslav Navrátil (cseh, Kisvárda), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Kazincbarcika), Tóth Balázs (Diósgyőri VTK)

Kölcsönbe érkezők: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia, ismét kölcsön), Ognjen Radosevics (szerb, Újpest FC)

Kölcsönből visszatér: Cseh Norbert (Tiszaújváros), Pataki Bence (Szentlőrinc)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Herjeczki Kristóf (Kolorcity Kazincbarcika), Kesztyűs Barna (Bp. Honvéd), Novák Csanád (Szeged-Csanád GA, szabadon igazolhatóként), Rjaskó Mihály (ukrán-magyar, Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Sigér Ákos (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Vass Patrik (Opus Tigáz Tatabánya, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Horváth Kevin (Mezőkövesd), Németh Barnabás (siófoki kölcsön után Vasas FC)

Kölcsönből visszatért klubjához: Vida Kristopher (Kisvárda, onnan Opus Tigáz Tatabánya)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS PAKSON

Érkezők: Kovácsik Ádám (Mezőkövesd, szabadon igazolhatóként), Ötvös Bence (Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Varga Roland (Sepsi OSK – Románia, szabadon igazolhatóként), Zimonyi Dávid (Vasas FC)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Földi Dominik (Szeged-Csanád GA), Gyurkits Gergő (BFC Siófok), Nyári Patrik (Szeged-Csanád GA)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Könyves Norbert (Vasas FC), Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), Volter Patrik (VSC 2015 Veszprém, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe távozók: Debreceni Ákos (siófoki kölcsön után Kazincbarcika), Debreceni Zalán (siófoki kölcsön után Kozármisleny), Gregor Zalán (Csákvár, ismét kölcsönbe), Hegedűs János (siófoki kölcsön után FK Csíkszereda – Románia), Kocsis Bence (BVSC-Zugló), Nagy Máté (kozármislenyi kölcsön után Szentlőrinc), Nagy Richárd (szegedi kölcsön után Szentlőrinc), Szabó Bálint (Fehérvár FC), Szekszárdi Milán (kazincbarcikai kölcsön után Szentlőrinc)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁSOK A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: Laros Duarte (Laros Michael D'Encarnacao Duarte, zöld-foki szigeteki-holland, FC Groningen – Hollandia)

Kölcsönbe érkezők: Kerezsi Zalán (Budapest Honvéd)

Kölcsönből visszatértek: Kocsis Dominik (Tiszakécskei LC), Major Marcell (Csákvár), Radics Márton (Mosonmagyaróvári TE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Auerbach Martin (Budafoki MTE), Babós Levente (csákvári kölcsön után Újpest FC, szabadon igazolhatóként), Batik Bence (Debreceni VSC, szabadon igazolhatóként), Corbu Marius (román-magyar, APOEL FC – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Ganbold Ganbayar (mongol, Komáromi FC – Szlovákia, kölcsön után végleg), Kern Martin (Sturm Graz – Ausztria), Jevhenyij Kicsun (ukrán-magyar, Gyirmót FC Győr, kölcsön után végleg), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia), Luciano Slagveer (holland-suriname-i, szabadon igazolható), Tóth Balázs (Fehérvár FC, kölcsön után végleg, onnan Blackburn Rovers – Anglia)

Kölcsönbe távozók: Bakti Balázs (Vasas-kölcsön után Zalaegerszegi TE FC), Bévárdi Zsombor (Budapest Honvéd), Dusinszki Szabolcs (román-magyar, ismét Csákvár), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Ominger Gergő (csákvári kölcsön után Fehérvár FC), Posztobányi Patrik (siófoki kölcsön után Mezőkövesd)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Babós Levente (Puskás Akadémia, legutóbb kölcsönben Csákvár, szabadon igazolhatóként), Baranyai Nimród (Debreceni VSC), Bese Barnabás (Fehérvár FC), Fran Brodic (horvát, Dinamo Zagreb – Horvátország), Dénes Adrián (Fiorentina – Olaszország), André Duarte (André Lourenco Duarte, portugál, NK Osijek – Horvátország), Fiola Attila (Fehérvár FC, szabadon igazolhatóként), Gergényi Bence (Fehérvár FC), Helmich Pál (magyar-német, Kecskeméti TE), Horváth Krisztofer (Torino – Olaszország, legutóbb kölcsönben Kecskeméti TE), Kaczvinszki Dominik (Budapest Honvéd), Tom Lacoux (francia, Bordeaux – Franciaország, szabadon igazolhatóként), Joao Nunes (Joao Aniceto Grandela Nunes, portugál, Casa Pia – Portugália, szabadon igazolhatóként), Riccardo Piscitelli (olasz, Mezőkövesd, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia, legutóbb kölcsönben Fehérvár FC)

Kölcsönből visszatért: Eckl Patrik (Komáromi FC – Szlovákia), Máté Zsolt (Tiszakécskei LC), Mucsányi Márk (BVSC-Zugló)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Dékei Márk, Simon Balázs

Kiszemeltek: –

Távozók: Peter Ambrose (nigériai, Aberdeen FC – Skócia), Jorgosz Andzulasz (görög, Helsingin JK – Finnország, szabadon igazolhatóként), Dzenan Burekovic (bosnyák, szabadon igazolható), Yohan Croizet (francia, Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg, szabadon igazolhatóként), Csoboth Kevin (FC St. Gallen 1879 – Svájc), Albi Doka (albán, KF Skenderbeu – Albánia, szabadon igazolhatóként), Sztefan Jevtovszki (északmacedón, FK Sztruga Trim-Lum – Észak-Macedónia), Aboubakar Keita (elefántcsontparti, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Kiss Tamás (Wisla Kraków – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Luca Mack (német, szabadon igazolható), Heinz Robert Mörschel (dominikai-német, FC Vizela – Portugália, szabadon igazolhatóként), Branko Pauljevics (szerb-magyar, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Franklin Sasere (nigériai, Floriana FC – Málta, szabadon igazolhatóként), Szabó Bálint (Békéscsaba 1912 Előre, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Kovács Dominik (BVSC-Zugló), Ognjen Radosevics (szerb, Nyíregyháza Spartacus), Varga Balázs (Szeged-Csanád GA)

Kölcsönből visszatér klubjához: Huszti András (Zalaegerszegi TE FC, onnan Fehérvár FC, kölcsönbe), Molnár Zsombor (Vasas FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁSOK A ZTE FC-NÉL

Érkezők: Yohan Croizet (francia, Újpest FC, kölcsön után végleg, szabadon igazolhatóként), Marko Cubrilo (bosnyák, FK Igman Konjic – Bosznia-Hercegovina), Csonka András (Ferencváros, legutóbb Budafoki MTE, kölcsönben), Csontos Dominik (ETO FC Győr), Dénes Csanád (BFC Siófok), Sztefanosz Evangelu (görög, NK Osijek – Horvátország, kölcsön után végleg), Gundel-Takács Bence (Budafoki MTE), Jack Ipalibo (nigériai, Csernomorec Odesza – Ukrajna) Kiss Bence (Kecskeméti TE, kölcsön után végleg), Nyíri Vince (Szombathelyi Haladás), Várkonyi Bence (MTK Budapest, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe érkezők: Bakti Balázs (Puskás Akadémia, legutóbb Vasas FC, kölcsönben), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd), Kristian Fucak (horvát, NK Osijek – Horvátország)

Kölcsönből visszatért: Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia), Papp László (Mosonmagyaróvár)

Kiszemeltek: –

Távozott: Philip Baloteli (nigériai, szabadon igazolható), Bedi Bence (Fehérvár FC – szabadon igazolhatóként), Dombó Dávid (szabadon igazolható), Gergely Botond (román-magyar, FK Csíkszereda – Románia), Gyurján Márton (Szentlőrinc – szabadon igazolhatóként), Guy Hadida (izraeli-portugál, Maccabi Bnei Reine – Izrael), Kiss Ágoston (tiszakécskei kölcsön után Vasas FC), Kovács Barnabás (Kecskeméti TE), Zoran Lesjak (horvát, NK Nafta – Szlovénia), Antonio Mance (horvát, Umm-Szalal SC – Katar), Papp László (SpG Edelserpentin – Ausztria), Soltész István (budafoki kölcsön után Kisvárda Master Good), Meshack Izuchukwu Ubochioma (nigériai, Dundee United – Skócia, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Huszti András (újpesti kölcsön után Fehérvár FC), Klausz Milán (szegedi kölcsön után NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Vasas-kölcsön után Szentlőrinc), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia), Szalay Szabolcs (Vasas-kölcsön után NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatért klubjához: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –